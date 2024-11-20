Красота-то какая! 14 эпичных фото нашей планеты — от них просто дух захватывает

Пейзажный фотограф из Чили Франциско Негрони поймал идеальный момент извержения вулкана Вильяррика Источник: Francisco Negroni / International Landscape Photographer of the Year 2024











Без сомнений, фотография — это искусство, которое требует терпения, решительности и наметанного взгляда. А мнение о том, что для хорошего снимка достаточно лишь вовремя нажать на кнопку, победители конкурса пейзажной фотографии International Landscape Photographer of the Year 2024 разбивают в пух и прах. В своих работах они показывают Землю такой, какой мы себе и представить не можем. Вы только полюбуйтесь на эти невероятные кадры.

В номинации «Лес» победил фотограф из Тайваня Ширли Вунг. И здесь мы абсолютно солидарны с жюри — чтобы увидеть лес таким, нужен, кажется, не только талант, но и немого волшебства.

Лучший снимок в номинации «Лес», Тайвань Источник: Shirley Wung / International Landscape Photographer of the Year 2024











Японский фотограф Рёхэй Ириэ за своим лучшим снимком тоже отправился в лес. Только его кадр, в отличие от работы Ширли Вунг, отличается завораживающей мрачностью, в которой буквально утопаешь. Сразу вспоминается известная японская поговорка: чем больше ты всматриваешься в темноту, тем ближе ты к победе в номинации «Одиночный снимок».

Снимок «Следы света» принесла фотографу первое место в номинации «Одиночный снимок» Источник: Ryohei Irie / International Landscape Photographer of the Year 2024











Фотограф из Исландии Йерун Ван Ньювенхов обратился к тем явлениям природы, с которыми знаком с самого детства, — льдам, снегам. Его фотография и победила-то в соответствующей категории — «Снег и лед».

Лучшая фотография в номинации «Снег и лед», Исландия Источник: Jeroen Van Nieuwenhove / International Landscape Photographer of the Year 2024











Фотографировать северное сияние давно стало одним из любимых развлечений людей со всех концов света, и порой получаются действительно впечатляющие снимки, но Фройдис Далхейм из Норвегии сделала это своей профессией и не прогадала. Впрочем, в стране, где охоту за северными сияниями можно устраивать каждый год с конца сентября по конец марта, прогадать в принципе сложно. В Норвегии в целом снимают атмосферные детективы, триллеры и северные сияния.

По-настоящему волшебный снимок «Под магическим светом», Норвегия Источник: Froydis Dalheim / International Landscape Photographer of the Year 2024











А это завораживающий вулкан Бромо в Индонезии высотой 2392 метра. Его дороги и тропы покрыты густым слоем пепла. И их прекрасно можно разглядеть на эффектном снимке, который сделал фотограф Дин Сюэ Хуан.

Действующий вулкан Бромо в Индонезии Источник: Ding Xue Huang / International Landscape Photographer of the Year 2024











Еще один завораживающий снимок сделал фотограф Бенджамин Мейз — он показал, что Новая Зеландия не перестает удивлять своей природой.

Растительный кадр с магическим названием «Существа в тени», Новая Зеландия Источник: Benjamin Maze / International Landscape Photographer of the Year 2024











Благодаря мастерству Адриана Метцелаара мы можем увидеть впечатляющий огненный горизонт Исландии.

Горячий кадр из Исландии «Над огненным горизонтом» Источник: Adrian Metzelaar / International Landscape Photographer of the Year 2024











В этом году Адриан Метцелаар побывал еще и в Патагонии. Оттуда он привез снимки с абсолютно противоположной температурой. Сделать их ему помогли лунный свет и красивое звездное небо. Вот одна из таких работ.

Зимний кадр «Лунный свет в тени вершины Серро-Торре», Аргентина Источник: Adrian Metzelaar / International Landscape Photographer of the Year 2024











Еще один необычный кадр из Аргентины — «Пемзовое поле», снятое Игнасио Паласиосом. И оно поражает природными эффектами.

Еще один аргентинский кадр «Пемзовое поле» Источник: Ignacio Palacios / International Landscape Photographer of the Year 2024











Все попытки вырастить глицинию дома или в саду меркнут после того, как встречаешь это растение в естественной среде обитания. Вот фотограф Ёсики Абэ увидел его таким, что мы лишний раз убеждаемся: лучший садовод и создатель — это природа, и лучше ей не мешать.

Цветочная фотография «Глициния», Япония Источник: Yoshiki Abe / International Landscape Photographer of the Year 2024











А в этой фотографии волшебно абсолютно всё: от падающих звезд (надо же было подловить такой момент) до озера, которое отражает красоту неба.

Звездный кадр с названием «Конкуренция», Калифорния Источник: Shaun Saha / International Landscape Photographer of the Year 2024











Пейзаж с названием «Нечистый восход» точно заслуживает более красивое название, ведь этот красивый рассвет не может не завораживать.

«Нечистый восход» фотографа из Аргентины Источник: Brandt Ryder / International Landscape Photographer of the Year 2024











Завершает нашу подборку еще один магический кадр «Светлячки, направляющиеся в другие миры», сделанный в Италии.

Кадр из солнечной Италии «Светлячки, направляющиеся в другие миры» Источник: Samuele Bertoli / International Landscape Photographer of the Year 2024











Вот это фотографии! Немыслимо, какие талантливые люди создают такие шедевры.