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Развлечения обзор Красота-то какая! 14 эпичных фото нашей планеты — от них просто дух захватывает

Красота-то какая! 14 эпичных фото нашей планеты — от них просто дух захватывает

Таких пейзажей вы больше нигде не увидите

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15 комментариев

Пейзажный фотограф из Чили Франциско Негрони поймал идеальный момент извержения вулкана Вильяррика

Без сомнений, фотография — это искусство, которое требует терпения, решительности и наметанного взгляда. А мнение о том, что для хорошего снимка достаточно лишь вовремя нажать на кнопку, победители конкурса пейзажной фотографии International Landscape Photographer of the Year 2024 разбивают в пух и прах. В своих работах они показывают Землю такой, какой мы себе и представить не можем. Вы только полюбуйтесь на эти невероятные кадры.

В номинации «Лес» победил фотограф из Тайваня Ширли Вунг. И здесь мы абсолютно солидарны с жюри — чтобы увидеть лес таким, нужен, кажется, не только талант, но и немого волшебства.

Лучший снимок в номинации «Лес», Тайвань

Японский фотограф Рёхэй Ириэ за своим лучшим снимком тоже отправился в лес. Только его кадр, в отличие от работы Ширли Вунг, отличается завораживающей мрачностью, в которой буквально утопаешь. Сразу вспоминается известная японская поговорка: чем больше ты всматриваешься в темноту, тем ближе ты к победе в номинации «Одиночный снимок».

Снимок «Следы света» принесла фотографу первое место в номинации «Одиночный снимок»

Фотограф из Исландии Йерун Ван Ньювенхов обратился к тем явлениям природы, с которыми знаком с самого детства, — льдам, снегам. Его фотография и победила-то в соответствующей категории — «Снег и лед».

Лучшая фотография в номинации «Снег и лед», Исландия

Фотографировать северное сияние давно стало одним из любимых развлечений людей со всех концов света, и порой получаются действительно впечатляющие снимки, но Фройдис Далхейм из Норвегии сделала это своей профессией и не прогадала. Впрочем, в стране, где охоту за северными сияниями можно устраивать каждый год с конца сентября по конец марта, прогадать в принципе сложно. В Норвегии в целом снимают атмосферные детективы, триллеры и северные сияния.

По-настоящему волшебный снимок «Под магическим светом», Норвегия

А это завораживающий вулкан Бромо в Индонезии высотой 2392 метра. Его дороги и тропы покрыты густым слоем пепла. И их прекрасно можно разглядеть на эффектном снимке, который сделал фотограф Дин Сюэ Хуан.

Действующий вулкан Бромо в Индонезии

Еще один завораживающий снимок сделал фотограф Бенджамин Мейз — он показал, что Новая Зеландия не перестает удивлять своей природой.

Растительный кадр с магическим названием «Существа в тени», Новая Зеландия

Благодаря мастерству Адриана Метцелаара мы можем увидеть впечатляющий огненный горизонт Исландии.

Горячий кадр из Исландии «Над огненным горизонтом»

В этом году Адриан Метцелаар побывал еще и в Патагонии. Оттуда он привез снимки с абсолютно противоположной температурой. Сделать их ему помогли лунный свет и красивое звездное небо. Вот одна из таких работ.

Зимний кадр «Лунный свет в тени вершины Серро-Торре», Аргентина

Еще один необычный кадр из Аргентины — «Пемзовое поле», снятое Игнасио Паласиосом. И оно поражает природными эффектами.

Еще один аргентинский кадр «Пемзовое поле»

Все попытки вырастить глицинию дома или в саду меркнут после того, как встречаешь это растение в естественной среде обитания. Вот фотограф Ёсики Абэ увидел его таким, что мы лишний раз убеждаемся: лучший садовод и создатель — это природа, и лучше ей не мешать.

Цветочная фотография «Глициния», Япония

А в этой фотографии волшебно абсолютно всё: от падающих звезд (надо же было подловить такой момент) до озера, которое отражает красоту неба.

Звездный кадр с названием «Конкуренция», Калифорния

Пейзаж с названием «Нечистый восход» точно заслуживает более красивое название, ведь этот красивый рассвет не может не завораживать.

«Нечистый восход» фотографа из Аргентины

Завершает нашу подборку еще один магический кадр «Светлячки, направляющиеся в другие миры», сделанный в Италии.

Кадр из солнечной Италии «Светлячки, направляющиеся в другие миры»

Вот это фотографии! Немыслимо, какие талантливые люди создают такие шедевры.

Как вам фотографии пейзажей?

Да, очень красиво
Фото как фото, ничего особенного
Заявляю как фотограф — кадры отличные и безумно сложные
Уже записываюсь на курсы фотографии
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Комментарии
15
Кошь летучая
15 минут
Посмотрю эти фото на другом ресурсе - баннеры перекрывают всё, что можно.
Я_ИНАЯ
29 минут
Совсем скоро всей этой природной красоты, как и нас с вами, может не стать. Сами знаете почему.😣
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