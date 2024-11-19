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Развлечения подробности Российская подружка Джонни Деппа готовится к свадьбе: «Мы планируем детей»

Российская подружка Джонни Деппа готовится к свадьбе: «Мы планируем детей»

Предложение руки и сердца девушка получала уже дважды

731
11 комментариев

Выходя замуж за Джонни Деппа, главное — не забывать, что у него руки-ножницы

Российская подружка Джонни Деппа обявила, что она помолвлена. Когда в соцсетях Юлию Власову спросили, делали ли ей когда-нибудь предложение руки и сердца, она ответила, что только в этом году их было два.

— Я помолвлена, — добавила Юлия, не уточнив, с кем именно.

Раскрыла девушка и другие подробности личной жизни. В частности, заявила, что скоро планирует детей.

А когда ее спросили, в каком городе она планирует жить, девушка ответила: «Скорее всего, это будет жизнь на два города и две страны — Москва и Париж».

При этом Джонни Депп, роман с которым приписывают Юлии, еще в 2014 году купил шикарное поместье в графстве Сомерсет, которое обошлось ему в 15,8 миллиона долларов.

О романе Джонни Деппа с русской красавицей заговорили летом этого года — после того, как актер засветился рядом с эффектной блондинкой.

Как оказалось, девушку, которая фигурирует на этом фото, сделанном после концерта в Праге, зовут Юлия и она из России. Правда, из какого именно города, неизвестно.

Тогда все говорили, что роман мимолетный и ничего серьезного в этих отношениях нет, но теперь Джонни Депп вновь попал в объектив фотографов с той самой блондинкой.

Позже стало известно, что голливудского актера не впервые замечали в компании русской девушки. Она регулярно сопровождала его на концертах и гастролях. Несмотря на то что многие считали, будто это мимолетный роман, в соцсетях Юлия то и дело публиковала фотографии, недвусмысленно намекающие на то, что у нее с Деппом вс` серьезно. Также она призналась, что познакомились с артистом случайно в 2021 году — на 55-м кинофестивале в Карловых Варах.

Счастья молодым?

Счастья молодым!
Да не, не верю
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Комментарии
11
Лукашa
48 минут
Чота она какая то пожёванная. 🫢
Петров!
55 минут
Ну Джони такой прикольный😁 Поздравляю!
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