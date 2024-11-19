Экс-участник «Дома-2» захотел стать главным красавчиком мира и улетел на конкурс «Мистер Планета»

В Перу, где будет проходить конкурс, Александр заставит всех говорить об имперских замашках Источник: sancho_official__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бывший участник шоу «Дом-2» (18+) Александр Федотов улетел в Перу, чтобы побороться за победу в конкурсе красоты «Мисс и Мистер Планета», который пройдет с 25 ноября по 1 декабря.

— Перу, встречай! Мы едем! — объявил он на своей странице в соцсетях.

За звание «Мисс планета» будет бороться российская модель и телеведущая Татьяна Федорищева Источник: sancho_official__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как сообщают наши коллеги из издания «СтарХит», к конкурсу Александр готовился тщательно и заблаговременно, записался в спортзал, чтобы привести себя в форму.

— Вообще, стараюсь максимально набрать форму к конкурсу, чтобы выглядеть естественно! Конечно, ни о какой большой массе на стероидах речи не идет, но чуть-чуть «прибрать» все мышцы и сделать их рельефными я способен, — рассказывал Федотов на своей странице.

Источник: sancho_official__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Для Александра это будет не первый конкурс красоты. В 2019 году, еще во время учебы в Уральском государственном аграрном университете, он брал титул «Мистер Совершенство» на внутривузовском первенстве. По словам парня, после победы его даже приглашали за границу работать в модельном бизнесе, но он отказался.

— В этот раз решил поехать, потому что буду представлять Россию, — это честь и достоинство, — рассказал Федотов в беседе с изданием «КП-Екатеринбург».

Источник: sancho_official__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Приглашение на участие в конкурсе Федотов получил в соцсетях. Но для начала нужно было пройти онлайн-кастинг. На этом этапе организаторы оценивали его манеру речи, проходку, спрашивали о хобби и планах на жизнь. Спустя пару недель после кастинга Александр получил приглашение на финал конкурса.

Для своего выхода Александр придумал образ, в котором, по его ожиданиям, он впечатлит взыскательное жюри — это образ императора, костюм к которому он шил на заказ. Можно было бы подумать, что Федотов собирается устроить косплей-шоу, но он заявляет, что его образ будет собирательным.

Источник: sancho_official__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тем более что шоу он на протяжении 77 дней устраивал в «Доме-2», куда попал в 2023 году. Хотя любовь ему там построить не удалось, именно на проекте парень придумал себе звучный псевдоним — Санчо.