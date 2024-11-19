НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

южн.

 757мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Кто строит новую Россию
Коррупционный список
Зажечь на корпоративе — советы
«Дискус» задолжал зарплату
Врачи для 30-летних
Ремонт бомбоубежищ
Новости в Telegram
Развлечения Звезды в шоке обзор «Мы вас пять сезонов терпели!»: Николай Басков грубо послал члена жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Мы вас пять сезонов терпели!»: Николай Басков грубо послал члена жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Фониатор Лев Рудин вывел из себя ведущего шоу «беспардонным отношением ко всем»

396
1 комментарий

Николай Басков — ведущий вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Николай Басков учинил скандал на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»: певец в грубой форме высказался в сторону одного из членов жюри, входящих в большую сотню. Фониатор Лев Руднев уже не в первый раз выводит из себя ведущих проекта из-за нахального поведения.

В Сеть попало видео, на котором видно, что произошло за кадром — Николай Басков вспылил на фониатора за то, что тот повысил на него голос. Одной из первых скандальный ролик опубликовала у себя на канале журналистка и видеоблогер Алена Жигалова.

— А что вы на меня орете? Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда себя так вели, мы вас пять сезонов терпели! Вот это ваше: «Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю». Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать. Все, до свидания! — заявил Николай Басков и удалился со сцены.

Зал аплодировал Баскову, выражая одобрение происходящему.

— Скандал в здании, — посмеялись остальные судьи.

Николай Басков — ведущий проекта «Ну-ка, все вместе», который транслируют на телеканале «Россия 1». Его суть в том, что целой сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым нужно выбрать лучшего вокалиста в сезоне. Чем больше человек из ста встанет со своих мест во время выступления участника, тем больше вероятность того, что исполнитель пройдет на следующий этап.

Сергей Лазарев, так же как и Николай Басков, не сдержан в эмоциях. Певец устроил истерику в прямом эфире из-за двойника Селин Дион.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Вокальное шоу Ну-ка все вместе Сергей Лазарев Николай Басков Конфликт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
2 минуты
Психуша, врединка
Гость
1 минута
Какой капризный голубок.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Olga,43

Vovansrx ,64

ula1234,30

ЛедиN,31

Олег,37

влад,50

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление