«Мы вас пять сезонов терпели!»: Николай Басков грубо послал члена жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Николай Басков — ведущий вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Николай Басков учинил скандал на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»: певец в грубой форме высказался в сторону одного из членов жюри, входящих в большую сотню. Фониатор Лев Руднев уже не в первый раз выводит из себя ведущих проекта из-за нахального поведения.

В Сеть попало видео, на котором видно, что произошло за кадром — Николай Басков вспылил на фониатора за то, что тот повысил на него голос. Одной из первых скандальный ролик опубликовала у себя на канале журналистка и видеоблогер Алена Жигалова.

Источник: Телеграм-канал Алёна, Блин!

— А что вы на меня орете? Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда себя так вели, мы вас пять сезонов терпели! Вот это ваше: «Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю». Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать. Все, до свидания! — заявил Николай Басков и удалился со сцены.

Зал аплодировал Баскову, выражая одобрение происходящему.

— Скандал в здании, — посмеялись остальные судьи.

Николай Басков — ведущий проекта «Ну-ка, все вместе», который транслируют на телеканале «Россия 1». Его суть в том, что целой сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым нужно выбрать лучшего вокалиста в сезоне. Чем больше человек из ста встанет со своих мест во время выступления участника, тем больше вероятность того, что исполнитель пройдет на следующий этап.