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Развлечения тест Эти 10 вопросов докажут, что в истории вы ни в зуб ногой: тест для отличников

Эти 10 вопросов докажут, что в истории вы ни в зуб ногой: тест для отличников

Если справитесь, мы готовы аплодировать вам стоя

888
4 комментария

А вы знаете, кто был первым русским царем?

История России насчитывает не одно столетие, и за это время в стране произошло столько событий, что всех уж точно не упомнишь. Ну ладно, историки, может быть, и могли бы расставить всё по своим местам, но у людей без необходимой подготовки, как нам кажется, шансы невелики. А вы помните важные для нашей страны даты и события? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 403 раза
1 / 10

Кто был первым русским царем?

  • Дмитрий III Суздальский

  • Петр I Великий

  • Владимир Святославич

  • Иван IV Грозный

2 / 10

Какое событие произошло в России в 1861 году?

  • Реформа образования

  • Отмена крепостного права

  • Восстание декабристов

  • Первая русская революция

3 / 10

Когда состоялась Куликовская битва?

  • 8 сентября 1380 г.

  • Февраль 1240 г.

  • 5 апреля 1242 г.

  • 10 октября 1300 г.

4 / 10

В какие годы работала Уложенная комиссия?

  • С 1768 по 1769 год

  • С 1766 по 1767 год

  • С 1767 по 1768 год

  • С 1770 по 1771 год

5 / 10

Какая реформа Екатерины II была направлена против православных монахов и их монастырей в 1764 году?

  • Денежная реформа

  • Указ о закрытии монастырей

  • Указ о секуляризации земель

  • Манифест «О свободе предпринимательства»

6 / 10

Какое событие привело к восстанию декабристов в 1825 году?

  • Ожидания изменений после смерти Александра I

  • Состояние войны с Наполеоном

  • Принятие новой Конституции

  • Реформы Александра I

7 / 10

Какой орден был учрежден Петром I?

  • Орден Иоанна Иерусалимского

  • Орден Святой Анны

  • Орден Святого Георгия

  • Орден Андрея Первозванного

8 / 10

Самая важная и переломная битва во время Великой Отечественной войны?

  • Битва за Москву

  • Сталинградская битва

  • Курская

  • Битва за Кавказ

9 / 10

Когда был подписан Ништадтский мир, завершивший Северную войну между Россией и Швецией?

  • 1712

  • 1721

  • 1709

  • 1700

10 / 10

Период правления этого императора (или императрицы) в истории России называли «Золотым веком российского дворянства».

  • Александр I

  • Елизавета

  • Екатерина II

  • Павел I

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Комментарии
4
Гость
22 минуты
Ни в зуб. Про Уложенную комиссию слышать не доводилось((
Гость
22 минуты
/Бухенвальдский Крепыш/ 2_10...
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