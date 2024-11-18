Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 лет переходит в новый знак — чего ждать в этот период

Анастасия Першина Астролог, астропсихолог

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











C 19 ноября начинается период, который в астрологии называется Эрой Водолея. Он продлится 19,5 лет. Считается, что за это время могут произойти глобальные изменения в мире и в жизни каждого человека. Но для того, чтобы впустить их в свою жизнь, нужно отказаться от старых установок. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина. Читайте подробности в авторской колонке.

Время трансформации

19 ноября 2024 года планета Плутон переходит в знак зодиака Водолея. Это достаточно маленькая планета, но влияние, которое она оказывает просто огромнейшее. Она влияет как на массы людей, так на каждого из нас. Это планета отвечает за трансформацию, стрессы, силу воли и настойчивость.

Период с 19 ноября называют Эра Водолея. Это потому что Плутон меняет знак зодиака 1 раз в 20 лет.

Предпосылки изменений уже были, мы ощущали переход Плутона в знак Водолея в начале года. Это был так называемый тестовый период, после чего Плутон в ретроградном движении вернулся в знак Козерога. А сейчас окончательно переходит в знак Водолея на 19,5 лет.

И этот год получился как будто переходным периодом. Наверняка многие почувствовали на себе турбулентность, почувствовали, что сейчас происходят изменения или трансформация. Это происходит и внутри нас — у одних это тревога, дискомфорт, у других — прилив сил, желание творить. У всех это проявляется по-разному и зависит от нашего осознанного подхода.

Многим захочется в этот период расширяться, убрать всё лишнее, набрать обороты. Важно понимать, что для строительства нового нужно попрощаться со старым, поэтому у некоторых будет желание всё разрушить. И не нужно этого бояться, потому что только тогда, когда мы всё сломаем, наступит время трансформации и больших изменений. Важно понимать, что всё, что мы до этого строили, может не работать. Мы выстраивали отношение к миру, убеждения, взгляды на определенные ситуации. К сожалению, сейчас всё будет быстро меняться, и то, что мы выстроили ранее, скорее будет работать не на успех, а оттягивать назад.

Эра Водолея

Начнется Эра Водолея. Водолей находится под управителем Урана. Это самая инновационная планета, поэтому астрология, инновация, авиация выйдут на передний план. Это повлияет на креатив, идеи и мысли. Поэтому, когда у нас будут происходить какие-то события, важно применять необычный, креативный подход. Астрология тоже будет выходить на первый план, потому что это что-то необычное и тайное, а это притягивает.

Нужно понимать, что Плутон — это планета, которая принесет изменения в любом случае, хотим мы этого или нет. Поэтому со старыми установками и мышлением в новом делать нечего. Важно работать со своим внутренним миром. Так будет проще реагировать на внешние обстоятельства и быстро адаптироваться под новое.

Плутон будет выталкивать из зоны комфорта, помогать преодолевать препятствия, воспитывать в себе силу воли, работать с подсознанием. И при этом прикладывать больше усилий, чтобы получить результат трансформации. Самое главное — осознанно относиться ко всему.

Те, люди, которые не захотят покидать свою зону комфорта, будут сопротивляться, жить в своей реальности, и для них это будет кризисом. Они будут возмущаться и пытаться жить со своими убеждениями. Нужно попытаться отбросить старые шаблоны.

Изменения проявятся везде: в политике, в финансовой сфере, в укладе жизни, и вопросы свободы начнут выходить на первый план — это про отстаивание своих границ. И учитывая то, что наша страна находится под покровительством Водолея, у нас произойдет больше всего изменений.

Это очень огромная система, которая не будет подстраиваться ни под кого, это мы будем подстраиваться под систему, адаптироваться под новые реалии. Позвольте впустить инновационные технологии в нашу жизнь.

Рекомендация: главное в этот период не сопротивляться, а думать о том, что сейчас можно поменять в своей жизни.