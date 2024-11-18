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Развлечения Звезды в шоке Новосибирцы выступили в новом шоу «Царица» — кто уже успел огорчить судей

Новосибирцы выступили в новом шоу «Царица» — кто уже успел огорчить судей

Вокальный проект транслируют на телеканале «Пятница!»

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5 комментариев

Светлана Ларионова — экс-участница группы «Воровайки»

Давид Манукян появился в шоу «Царица». Звездный новосибирец спел с красноярской певицей Светланой Ларионовой хит Игоря Николаева «Такси», но судьи не оценили дуэт.

Иосиф Пригожин применил слово «вялый» по отношению к артистам, а певица Слава сказала, что у них просто не сложилось. В итоге члены жюри присудили Даве и Светлане 35 баллов из 40, а зрители добавили еще 7,35 балла, что позволило дуэту пройти в следующий этап конкурса.

Девушка прошла в следующий этап проекта

Дава — не единственный герой из Новосибирска на шоу. Певец Шура (Александр Медведев) пел собственный хит «Отшумели летние дожди» вместе с Яной Мартин. Судьи отметили, что юной певице (Яне всего 23 года) не хватило опыта и она потерялась на фоне эпатажного Шуры, но всё же похвалили ее исполнение. В общей сложности дуэт набрал 41,84 балла.

Шоу «Царица» транслируют на телеканале «Пятница!» Его герои — люди из народа, мечтающие стать звездами. Каждую неделю судьи решают, кто покинет проект. Среди членов жюри — Лариса Долина, Наташа Королёва, Алсу, Алена Свиридова, Валерия, продюсер Яна Рудковская и другие звёзды шоу-бизнеса. Ведущая — Ольга Картункова.

Сибиряк Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club — его взял в напарники Гарик Харламов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Царица Канал Пятница Вокальное шоу Давид Манукян Шура Воровайки Сибиряки
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Комментарии
5
Гость
43 минуты
Эти женщины не участвуют?
Гость
23 минуты
Какие шоу, если вроде бы вобла идет?
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