Новосибирцы выступили в новом шоу «Царица» — кто уже успел огорчить судей

Светлана Ларионова — экс-участница группы «Воровайки» Источник: телеграм-канал DAVA TV











Давид Манукян появился в шоу «Царица». Звездный новосибирец спел с красноярской певицей Светланой Ларионовой хит Игоря Николаева «Такси», но судьи не оценили дуэт.

Иосиф Пригожин применил слово «вялый» по отношению к артистам, а певица Слава сказала, что у них просто не сложилось. В итоге члены жюри присудили Даве и Светлане 35 баллов из 40, а зрители добавили еще 7,35 балла, что позволило дуэту пройти в следующий этап конкурса.

Девушка прошла в следующий этап проекта Источник: скриншот queen.friday.ru











Дава — не единственный герой из Новосибирска на шоу. Певец Шура (Александр Медведев) пел собственный хит «Отшумели летние дожди» вместе с Яной Мартин. Судьи отметили, что юной певице (Яне всего 23 года) не хватило опыта и она потерялась на фоне эпатажного Шуры, но всё же похвалили ее исполнение. В общей сложности дуэт набрал 41,84 балла.

Шоу «Царица» транслируют на телеканале «Пятница!» Его герои — люди из народа, мечтающие стать звездами. Каждую неделю судьи решают, кто покинет проект. Среди членов жюри — Лариса Долина, Наташа Королёва, Алсу, Алена Свиридова, Валерия, продюсер Яна Рудковская и другие звёзды шоу-бизнеса. Ведущая — Ольга Картункова.