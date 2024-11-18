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Развлечения Звезды в шоке обзор «Откуда у них такое самомнение?»: что думают читатели НГС о новых гонорарах звезд российской эстрады

«Откуда у них такое самомнение?»: что думают читатели НГС о новых гонорарах звезд российской эстрады

Многие завысили гонорары в несколько раз

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2 комментария

Звезды российской эстрады подняли цену на выступления, некоторые даже в пять раз

Артисты российской эстрады, чей рассвет пришелся на 80-е и 90-е годы, внезапно начали поднимать цены за свои выступления. Так лидер группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева завысила гонорар за концерт почти в пять раз — с 1,5 миллиона до 7 миллионов. Свой поступок исполнительница объяснила возросшим интересом молодежи к ее творчеству.

Поднял цену и Валерий Леонтьев, покинувший сцену в 2022 году, увеличил гонорар также уехавший из страны Валерий Меладзе. Подорожали и другие звезды, казалось бы, уже отпевшие свое.

Неожиданная поп-культурная инфляция взволновала читателей НГС — под статьей развернулось жаркое обсуждение. Приводим самые интересные мнения комментаторов сайта.

Что думают читатели НГС о постаревших артистах?

— Если у них есть свои зрители, то почему бы им и не выступать. Кого это может задевать, что выступают старики? Никто же не заставляет их смотреть, и тем более тратить на них свои деньги. Кто-то, может, хочет вспомнить свою молодость, песни, которые они пели, посмотреть на них. Пусть смотрят, — написала пользовательница Юкка.

— Ну, у тех, кто хочет вспомнить молодость, таких денег просто нет, — заметил в ответ ex_Tommy58.

— Дело совсем не в том, что они старые, а в том, что хороших песен у них почти нет. А новое слушать — это Бузова, Дава и Шаман? На кой черт нам все эти живые выступления, если есть интернет с какими хочешь выступлениями, — высказался гость.

— В театре А. Градского поискать бы новеньких. Ребята с хорошими голосами на перепевках держатся, а у стареньких свой репертуар, хоть и надоевший, но — какой-никакой. Не, везде надо уходить вовремя — золотое правило… Для всех, — философски заключил читатель НГС.

— У кого-то есть спрос на этих ретроэстрадников? Ну, у кого-то есть. Я бы сделал всё намного проще: выплачивал бы им гонорар как обычному сдельному работнику. То есть из собранных со зрителей средств заминусовал бы затратную часть — вот он и гонорар. И сразу исполнителям понятно станет, насколько они популярны, — поделился идеей пользователь с ником Уже не живу в Ньюсибирске.

— Уж и не знаю, на масло деньги тратить или на Агутина, — пошутил гость.

— На масло, конечно. Агутин есть в интернете, — тут же ответил активный комментатор ex_Tommy58.

Филипп Киркоров, кстати, цену не поднимал (все еще не реабилитирован после голой вечеринки)

— Откуда у них такое самомнение? — задался вопросом Павел 2014 (Отец всея на НГС). — Не, ну правда! Как молодежи может быть интересна бабушка 65 лет? Даже в мое советское время мы, молодежь, таких не слушали. Исключение — Клавдия Шульженко, но это, сами понимаете, суперзвезда, с соответствующим репертуаром. Но остальные-то (Хиль, Лещенко, Пугачева, Ротару, Боярский, Леонтьев) молодые были.

— Раньше песни душевнее были. Сейчас блеска, экзотики много, а о чём поётся в песне — не разобрать, — отметил гость.

— Из перечисленных мне только Леонтьев и Шнуров интересны, но и на их концерты не пошла бы. Не нравятся мне концерты в больших залах, никакого удовольствия, один раз сходила (на Леонтьева, кстати), не понравилось. Лучше дома, с комфортом, запись послушать или ролик посмотреть, — поделилась своим мнением читательница.

— Мне вот совсем не хочется видеть на сцене этих пенсионеров, хотя я сам пенсионер. 40 лет назад популярность этих артистов была под большим вопросом, а сейчас что они могут спеть, только лишь может под фонограмму. Но это уже не интересно, — написал гость.

Новые подробности о заработках звезд на Новый год рассказал MSK1.RU известный российский продюсер, концертный директор многих артистов Табриз Шахиди. Кто дороже: Алсу или MIA BOYKA?

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ПО ТЕМЕ
Российская эстрада Валерий Леонтьев Надежда Кадышева Валерий Меладзе Концерт Гонорары звезд
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Комментарии
7
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
7 минут
СтарозвИзделка Кадушэва и Филя с ево "котик-котик, дай мне...."...фу прям шоу фриков....
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
2 минуты
Спасибо!🙂💐
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