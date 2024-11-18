«Кать, ну спой, звездой будешь»: девушка с удивительным голосом моет полы в новосибирском фастфуде — почему она бросила Москву

Екатерина работает уборщицей, но мечтает о сцене Источник: NGS.RU











Екатерине Ковригиной 26 лет. В Новосибирске девушка живет всего год, работает уборщицей в сетевом фастфуде, а еще пишет стихи и музыку и сама их исполняет. Недавно коллеги буквально заставили ее спеть на камеру и выложили видео в соцсети. Пост набрал десятки лайков, а мы нашли Катю и узнали ее историю. После окончания столичного вуза Катя приехала в Сибирь, чтобы ухаживать за пожилой бабушкой. О чем мечтает девушка и сколько нужно денег, чтобы начать путь к сцене, — в нашем материале.

«Музыкой особо не заработаешь»

Катя поет с раннего детства Источник: Екатерина Ковригина











В семье Екатерины Ковригиной музыканты практически все, причем в нескольких поколениях. Девушка — уроженка Смоленской области. Там сейчас живут ее родители и старший брат. Мама и отец поют в ансамбле народной песни. Дедушка по линии папы — музыкант военного оркестра, а бабушка — исполнительница русских романсов. Вторая бабушка также народница, но специализируется на частушках. Родной брат Кати — профессиональный мультиинструменталист. В юности Екатерина училась в музыкальной школе по классу фортепиано и любила петь. Выступала на детских конкурсах.

Семья Кати — музыканты в нескольких поколениях Источник: Екатерина Ковригина Девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано Источник: Екатерина Ковригина

— В старшей школе я уже понимала, что музыкой особо не заработаешь, нужно получать другую профессию. Я хотела поступить на учителя русского и литературы. Поступала в Москве на различные направления, чтобы как-то выбраться, вытащить семью. Они работают в сельском доме культуры. И так случилось, что в Москве единственное направление, куда я поступила на бюджет, оказалось связано с музыкой. И мы решили, что это судьба. Я всё-таки поехала, подала документы и училась на направлении социально-культурной деятельности. Сам факультет был музыкальный и параллельно шли какие-то еще музыкальные предметы, — рассказывает Екатерина.

«Коллеги дали пинка»

Екатерина поет на работе, дома и вообще всегда Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

В Новосибирск Екатерина приехала около года назад после окончания магистратуры Российского государственного социального университета. Уход потребовался ее двоюродной бабушке.

Катя устроилась работать уборщицей в сетевой фастфуд, потому что там предлагали удобный график. Расписание позволяло достаточно времени проводить с бабушкой, которой нужна помощь сиделки. На работе Катя поет постоянно. На коллегу со звучным голосом обратили внимание коллеги. Они сняли небольшое видео и выложили его в соцсети. И понеслось.

— Я не могла устроиться на какую-то постоянную работу. А тут мне очень понравился график, да и место работы рядом с домом. Вот так и получилось, — рассказывает о своей жизненной ситуации девушка, — Работа занимает у меня несколько часов в день, и я сама выбираю график на неделе. Иногда бываю и на других точках.

Порядок в кафе Екатерина поддерживает больше года. Постами о ней и ее песнях уже делились посетители фатстфуда в своих соцсетях, поэтому поющую уборщицу знают некоторые жители Новосибирска. Но о том, чем она живет, раньше никто не интересовался.

Коллеги оценили талант девушки Источник: Екатерина Ковригина











— Все ребята вокруг, даже менеджеры, говорят, что я их иногда достаю пением, но им приятно. Говорят: «Катя, тебе надо возвращаться в Москву, у тебя пропадает талант». Ну, в общем, они меня так уговорили, сняли видео. Как только с бабушкой все наладится, то я поеду в Москву и буду пробовать себя в роли исполнителя, — делится планами Катя.

Екатерина уже пыталась пробиться к сцене — участвовала в творческом конкурсе «Таврида». Она отправила видео, снятое на телефон, где исполняла одну из своих песен. Обратной связи не было. Девушка говорит, что для того, чтобы обратить на себя внимание, нужна профессиональная качественная запись. Она уверена, что ее скромная заявка просто затерялась на фоне других. С этого момента она и стала задумываться о профессиональной записи и копить деньги.

— Я об этом начала задумываться только здесь. Потому что когда ты в творческом коллективе, то там вокруг — все таланты, каждый сам за себя. А здесь среди ребят оказалось, что я одна единственная, кто как-то связан с творчеством. Конечно, коллеги мотивируют и дают такой пинок, — рассказывает Екатерина.

«Не хочу записываться на компьютере»

Екатерина мечтает записать песню с «живыми» инструментами Источник: Екатерина Ковригина С зарплаты она откладывает деньги на аренду профессиональной студии Источник: Екатерина Ковригина

Исполнительница сама пишет песни — тексты и музыку. У нее в копилке уже есть одна профессиональная запись, сделанная на студии в Москве. За работу Катя отдала около 30 тысяч рублей, это было несколько лет назад. Деньги она накопила и сделала подарок себе на день рождения. Сейчас ей нужен второй авторский трек, чтобы подать заявку на участие в музыкальном конкурсе и повысить шансы на успех. Для студийной записи нужно минимум 50 тысяч, но это при условии «синтетической» аранжировки, сделанной на компьютере. Катя же мечтает записаться с живыми музыкантами, а это уже другие деньги.

— Сейчас я действительно понимаю, что нужно куда-то выбираться и зарабатывать больше для этой цели. В ближайшее время у меня будет отпуск, я поеду в Москву, буду что-то там искать, смотреть, съезжу к родственникам в Смоленск. Почерпну новое вдохновение и, возможно, продвинусь вперед, — делится Екатерина Ковригина.

У девушки есть большой блокнот с заготовками песен. Некоторые готовы полностью, какие-то пока состоят из куплета и припева. Девушка надеется, что после записи своего авторского трека ей удастся обратить на себя внимание.