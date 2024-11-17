Корону «Мисс Вселенная» взяла девушка из Дании: 10 фото новой королевы красоты

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год, и это ее вторая победа в конкурсах красоты Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пока мы спали, в Мексике подвели итоги 73 ежегодного конкурсе «Мисс Вселенная». Корона победительницы в этот раз досталась участнице из Дании Виктории Кьер Тейлвиг. Она оставила позади 125 конкуренток из других стран мира.

Новая королева красоты — танцовщица, чемпионка Европы и мира. Но жюри конкурса она покорила не танцами, а осанкой и красноречием.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Виктория Кьер Тейлвиг — предприниматель в сфере красоты, начинающий юрист и защитница животных.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Победительнице конкурса «Мисс Вселенная» 21 год, она из небольшого городка Сёборг, что находится в 40 км от Копенгагена.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2023 году Виктория завоевала корону «Мисс Вселенная Дания».

— Я ждала этого момента всю свою жизнь, — отметила девушка после того как взяла новый титул.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дания еще не выигрывала в конкурсе «Мисс Вселенная». До сих пор самым громким достижением страны в этом первенстве было звание «Первая вице-мисс», но это было еще в 1963 году.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В звании «Мисс Вселенная» Виктории предстоит провести серию мероприятий, в которых девушке пригодятся ее юридические навыки, приверженность расширению прав человека и возможностей других.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В финальном туре Тейлвиг победила Мисс Нигерия Чидимму Адетшину. Мисс Мексика Мария Фернанда Бельтран стала второй вице-мисс. Мы недавно, кстати, показывали фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» 2024 года, чтоб вы могли получше их рассмотреть.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Корону «Мисс Вселенная» на Викторию надела победительница прошлого года, 24-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В топ-12 участниц конкурса «Мисс Вселенная» в 2024 году вошли девушки из Таиланда, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Пуэрто-Рико, России, Чили, Канады и Перу.

Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Россию на конкурсе представляла 18-летняя Валентина Алексеева. Она оказалась одной из самых молодых участниц на конкурсе и одной из самых высоких. Но этих качеств оказалось недостаточно, чтобы взять первое место.

Длине ног российской участницы многие позавидуют Источник: viallentinka / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Не так давно мы, кстати, показывали фото российской участницы «Мисс Вселенная» во всей красе.