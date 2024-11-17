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Развлечения тест Тест для знатоков советского кино: уверены, вам не ответить и на 6 вопросов из 10

Тест для знатоков советского кино: уверены, вам не ответить и на 6 вопросов из 10

В нем вам предстоит угадать фильмы по одной фразе

1 800
5 комментариев

Перед вами наглядное доказательство того, что картинки со звуком существуют

В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Кино расхватывали на цитаты, многие выражения становились крылатыми и вылетали в народ, превращаясь в этакий культурный код. Да и до сих пор эти фразы порой идеально подходят в разных ситуациях. А вы могли бы угадать советский фильм по цитате?

ТЕСТПройден 674 раза
1 / 10

«Чем честнее я вам отвечу, тем большим лжецом могу вам показаться»

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

  • «Семнадцать мгновений весны» (12+)

2 / 10

«Совести-то у меня во — с прицепом, а вот времени нет»

  • «Афоня» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Вам и не снилось…» (12+)

3 / 10

«Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала»

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Молодая жена» (6+)

  • «Белое солнце пустыни» (18+)

  • «За спичками» (12+)

4 / 10

«Я тоже человек! Я целоваться хочу!»

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Курьер» (18+)

5 / 10

«Люди без денег могут быть очень богатыми»

  • «Убить дракона» (12+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Вам и не снилось… (12+)

  • «Не может быть!» (12+)

6 / 10

«Эх, молодость, молодость — пора нехитрых желаний»

  • «Белые росы» (12+)

  • «Гардемарины, вперед!» (6+)

  • «Родня» (12+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

7 / 10

«Я вот раньше думала: как это люди целуются? Им же ведь носы должны мешать, а теперь вижу, не мешают носы»

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

  • «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

  • «Девчата» (0+)

8 / 10

«Приходите еще — нам без дураков скучно!»

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Спортлото-82» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

9 / 10

«Интересный вы человек! Всё у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе»

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Золотой теленок» (0+)

  • «Собачье сердце» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

10 / 10

«Жена моя — женщина особенная. Ее родную сестру (точно такую же, как она) съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры. А вы сердитесь на меня»

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Убить дракона» (12+)

  • «Король-олень» (6+)

  • «Золушка» (0+)

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Комментарии
5
mr.Mister.
1 час
На первом фото советский квадробер!
Гость
1 час
Да ! Это нам ! Молоко в канистрах, яйца поштучно и колбаса за 50 рублей: почему в «Монетке» толпы с самого утра — репортаж из очереди
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