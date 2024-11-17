Тест для знатоков советского кино: уверены, вам не ответить и на 6 вопросов из 10

В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Кино расхватывали на цитаты, многие выражения становились крылатыми и вылетали в народ, превращаясь в этакий культурный код. Да и до сих пор эти фразы порой идеально подходят в разных ситуациях. А вы могли бы угадать советский фильм по цитате?