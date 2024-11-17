Близнецам — взаимная любовь, Скорпионам — прибыль: гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Для многих неделя обещает быть удачной Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Выходные заканчиваются очень быстро, поэтому и готовиться к новой рабочей неделе стоит заранее. Для тех, кто верит в эзотерику и во время составления планов прислушивается к мнению звезд, НГС подготовил гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября. Читайте, на что стоит обратить внимание представителям всех знаков зодиака.

Овен

На этой неделе полезно будет заняться расширением круга общения, тем более что возможность завести новые интересные знакомства у вас наверняка появится. Во вторник вы сможете проявить себя во многих областях, в первую очередь — в профессиональной. Выполняя работу, важно не спешить, делать всё максимально тщательно и аккуратно. В четверг внимания потребует личная сфера.

Телец

На этой неделе постарайтесь быть внимательнее, не допускать ошибок, чтобы сослуживцы не обвинили вас в безразличии к общему делу. В среду вы будете мыслить на редкость четко и ясно, это поспособствует зарождению множества идей, которые желательно разделить на реальные и иллюзорные. В этот день будут удачными поездки и путешествия. Вам необходимы надежность и деловая хватка, позволяющие успешно противостоять оппонентам в любой ситуации. Воскресенье может порадовать приятными событиями в семье.

Близнецы

Жизнь будет полна разнообразных красок. Работа принесет удовлетворение и солидный доход. Личная жизнь порадует вас романтикой и взаимными чувствами. Вы испытаете прилив сил. Вам может понадобиться творческая импровизация, пунктуальность и собранность, и успех с удачей не обойдут вас стороной.

Рак

На этой неделе вас может ожидать много важных дел и интересных знакомств. Какие-то из них окажутся судьбоносными. Вероятно, новые люди могут сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры и реализации идей. Ситуация, возможно, потребует от вас высокой работоспособности. Попытайтесь меньше говорить и больше слушать. Не стремитесь в конце недели всё поставить с ног на голову, эти внезапные преобразования могут вызвать недоумение у сослуживцев.

Лев

На этой неделе новые дела, проекты и предложения будут не вовремя. Вы еще не разобрались с прежними задачами. Пока момент не подходит для серьезных перемен. В конце недели появится возможность повысить свой социальный статус. Стоит проанализировать отношения с окружающими. Если всё выглядит не так, как вам того бы хотелось, простите старые обиды и подумайте о новых делах.

Дева

На этой неделе вы будете склонны делать из мухи слона. Смотрите, как бы это не стало проблемой само по себе. В благородном порыве сделать жизнь прекраснее вы рискуете забыть о повседневной рутине, которая напомнит о себе самым неприятным образом. Друзья могут в чем-то подвести вас, но не стоит на них сердиться, обстоятельства бывают разными.

Весы

Неделя может быть удачна в плане работы и финансов, вам лишь остается сгладить в ситуации некоторые шероховатости. Постарайтесь максимально использовать ваши творческие способности, только не слишком тяните одеяло на себя. Можете рассчитывать на помощь друзей в устройстве личной жизни.

Скорпион

На этой неделе, возможно, вас пригласят участвовать в многообещающем проекте, стоит ожидать солидную прибыль. Во вторник и среду лучше не планировать серьезных мероприятий, зато во второй половине недели практически все дела будут удаваться с легкостью. Субботние успехи могут воодушевить вас. В воскресенье любовное свидание будет особенно страстным.

Стрелец

На этой неделе вам будет нелишне подытожить то, что прожито, и открыть для себя новую страницу. Обилие информации сложится в новую формулировку, которая ответит на жизненно важные вопросы. Постарайтесь не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе, одни могут не понять, а другие позавидуют. Пятница — один из самых замечательных дней недели, улыбайтесь с самого утра и постарайтесь ни с кем не ссориться.

Козерог

Эта неделя — хороший период для обдумывания и обсуждения долгосрочных планов. В этом нелегком деле вам поможет интуиция. Во вторник ничего не откладывайте на завтра, не упускайте благоприятный момент. В середине недели возможны собеседования или просто разговоры с начальством. Постарайтесь не давать волю языку и тщательно обдумывайте каждое слово. В субботу на вашем пороге могут появиться неожиданные гости.

Водолей

На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя в коллективе, проявить себя ярко и оригинально в дружеской компании. До начала ближайших выходных дней стоит забыть о поездках и путешествиях, лучше разгребите накопившиеся проблемы. В среду постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых решений как в деловых вопросах, так и в проблемах личного характера. В субботу проявите определенную снисходительность к детям и старшим родственникам, с первого раза вам вряд ли удастся добиться их понимания.

Рыбы

На этой неделе ваша энергия будет удивлять окружающих. В понедельник ваша интуиция должна подсказать вам, где скрывается ключ от практически неразрешенной проблемы. Вторник и среду вы проведете в поисках нужной творческой мысли и преуспеете в этом. В выходные не слишком-то расслабляйтесь, судьба найдет способ вас удивить. Не стоит принимать близко к сердцу чужое мнение и сплетни.