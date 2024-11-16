Ксения Бородина отдохнула в Риме с возлюбленным — романтичное видео из путешествия

Ксения Бородина опубликовала кадры со своего отдыха в Италии. Она отправилась туда вместе со своим возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым.
Телеведущая показала фото и видео с «римских каникул» в своих социальных сетях. Судя по кадрам, пара гуляла, посещала достопримечательности и экскурсии.
Ксения также написала романтичный пост, посвященный Николаю:
— Хочу сказать Коле спасибо за терпение, знаю, что мужчине быть в публичных отношениях непросто. Что обесценивают от зависти все, чтобы бы ты не делал, чего бы не добился, не зная тебя, как личность, пишут такую чушь… Но в этом и состоит сила настоящего мужчины, который вопреки всему не сдается, не обращает внимание, не ломается на этом, а становится лишь сильнее. Он реально титановый в этом плане, никогда не показал даже вида, что его может что-то задеть, он дает себе отчет в том, кто с ним и какое давление люди могут оказывать. Но тут у вас, как в психологии, сначала гнев, потом торг, потом принятие.
Ксения также написала, что ей не нужны советы незнакомых людей. В конце телеведущая пожелала всем любви и счастья.
Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Недавно звезда опубликовала кадры с их прогулки по Москве.