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Развлечения Звезды в шоке Ксения Бородина отдохнула в Риме с возлюбленным — романтичное видео из путешествия

Ксения Бородина отдохнула в Риме с возлюбленным — романтичное видео из путешествия

Телеведущая познакомилась с Николаем Сердюковым во время съемок на Алтае

1 056
22 комментария

В соцсетях ведущая показала фото и видео достопримечательностей Рима

Ксения Бородина опубликовала кадры со своего отдыха в Италии. Она отправилась туда вместе со своим возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым.

Телеведущая показала фото и видео с «римских каникул» в своих социальных сетях. Судя по кадрам, пара гуляла, посещала достопримечательности и экскурсии.

Ксения также написала романтичный пост, посвященный Николаю:

— Хочу сказать Коле спасибо за терпение, знаю, что мужчине быть в публичных отношениях непросто. Что обесценивают от зависти все, чтобы бы ты не делал, чего бы не добился, не зная тебя, как личность, пишут такую чушь… Но в этом и состоит сила настоящего мужчины, который вопреки всему не сдается, не обращает внимание, не ломается на этом, а становится лишь сильнее. Он реально титановый в этом плане, никогда не показал даже вида, что его может что-то задеть, он дает себе отчет в том, кто с ним и какое давление люди могут оказывать. Но тут у вас, как в психологии, сначала гнев, потом торг, потом принятие.

Ксения также написала, что ей не нужны советы незнакомых людей. В конце телеведущая пожелала всем любви и счастья.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Недавно звезда опубликовала кадры с их прогулки по Москве.

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Ксения Бородина Рим Италия Телеведущая Блогер
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Комментарии
24
Татьяна 53
53 минуты
Перебор, сразу про 2 дамочек вспомнили
Гость
1 час
Сколько у неё этих возлюбленных уже было...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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