«Вся страна считает, что я шлюха». Мать пятерых детей — об участии в «Давай поженимся», ухажерах и Гузеевой

Анна не скрывает: пошла на шоу за пиаром Источник: Анна Пархатская / Vk.com











Поэтесса и многодетная мать Анна Пархатская побывала на программе Первого канала «Давай поженимся» (16+). Два выпуска телешоу уже вышло. Анна поспорила с ведущей Ларисой Гузеевой о своем творчестве и запросах в отношении мужчин. Программа закончилась драматично: Анна вышла на сцену в слезах и назвала Гузееву «злой теткой». NGS22.RU выяснил у героини, как проходили съемки, вели себя ведущие и кто из женихов бежал за ней из Останкино.

«У нас был план по покорению мира»

Анна росла без родителей, в детском доме, а потом добивалась квартиры от государства. Замужем была один раз. О личной жизни героини мы рассказывали подробно тут. У нее пятеро сыновей, воспитывает их одна. Говорит, что зарабатывает на жизнь творчеством — вяжет одежду и пишет стихи. Еще печет торты, но только для близких.

Анна не скрывает, что на программу стремилась ради пиара. Однако попасть удалось со второй попытки.

— Я проходила кастинг в 2021 году, меня одобрили, но тогда выпуск не вышел. В этом году мы с моей лучшей подругой Катей Казаниной решили снова попробовать. Она меня продвигала, у нас был план по покорению мира. К сожалению, в сентябре я поехала на съемки одна, без Кати. Она погибла этим летом. Это очень большая потеря для меня. Я даже родителей так не хоронила, как ее, — рассказывает Анна.

Программу с Анной разделили на две части Источник: шоу «Давай поженимся»











Во второй раз на «Давай поженимся» Анну уже пригласили. Она признается: поехала не за мужчиной, а за славой.

— У меня попросили историю моей жизни. Я сказала, что не готова рассказывать всё на страну. Предложила взять только какие-то моменты. Ответили: «Ну вы расскажите всё, а мы вас в лучшем свете представим».

Перед тем, как поехать на съемки, Анна посмотрела лишь несколько выпусков шоу и думала, что ведущие ее поддержат Источник: шоу «Давай поженимся»











«Анечка, мы в вас уже влюблены»

На съемки в Москву Анна прилетела в начале осени. Юбку для платья ей сшили в ателье, а корсет она заказала и сама расшивала камнями и стразами, чтобы блистать на сцене. В Москве Пархатскую встретили как принцессу. Оплатили билеты туда-обратно и гостиницу. Анна погуляла по городу, сходила в ресторан с подругой, которая специально прилетела поддержать ее на съемках, и своими руками связала для ведущих в подарок сумочки.

— Встретили меня как звезду, всё было так красиво. Говорили: «Анечка, мы в вас уже влюблены, позовем еще не на одну передачу». Ходили вокруг да около. Получилось так, что меня ознакомили с одним сценарием, а на передаче реализовали другой. Должно было быть всё помягче.

Анна уверяет: на шоу ее выставили не такой, как планировалось в сценарии, который она читала.

Многодетная мать зарабатывает на жизнь творчеством Источник: Анна Пархатская / Vk.com











— Конечно, какие-то истории правдивые, и я этого не скрываю. Но ни одной моей хорошей черты никто не подметил. Всё подвязали к сексу. Ведущие были настроены категорично. Даже ни одной улыбки в свой адрес я не получила. Лариса постоянно перебивала меня, кричала: «Кто это смотреть будет?!» Ведущие перепрыгивали с темы на тему. В эфире, конечно, показано, что они не перебивали, — нарезали, как им надо.

Съемки, по словам Анны, длились более трех часов.

— Редакторы сказали, что хотят показать стране мать-героиню и доказать, что и с пятью детьми личная жизнь может состояться. Уверили в том, что я должна выбрать мужчину, хотя он не был мне нужен.

Анна говорит, что первый жених — монтажник из Волгограда Владимир — действительно искал на «Давай поженимся» свою любовь.

Первому жениху, Владимиру, 47 лет, он из Волгограда и был готов ехать к Анне в Барнаул Источник: шоу «Давай поженимся»











— Он выбежал за мной на улицу, потому что после съемок я сильно плакала. Был просто жесткий хейт. Прямо троллинг. Вся страна считает, что я шлюха.

После выхода шоу поэтесса столкнулась со шквалом ненависти. В основном от земляков — жителей Алтайского края.

— Я не знаю, может, это из-за того, что у нас морозы и маленькие зарплаты. Но больше всего хейтили именно земляки. Даже нейтральных толковых комментариев было мало. Зато я получала много слов поддержки в соцсетях от людей со всей России.

Поэтесса любит яркие образы и часто шьет наряды сама Источник: Анна Пархатская / Vk.com











«Если бы понимала, что это за люди, сказала бы больше»

Основной источник дохода Анны — стихи на заказ, в основном поздравления. Ранее она вела корпоративы и выступала на праздниках. Но после рождения близнецов выбраться из дома не так просто, поэтому работает в основном онлайн.

— У меня большая база подписчиков в соцсетях, они всё равно на моей стороне.

А вот с ведущими свадебной передачи Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой всё сложилось совсем по-другому.

— Лариса была настроена негативно, Роза говорила не так много. Я хотела поддержки, эмпатии, человечности. Да, не знала их биографии, кто они.

Если бы понимала, что это за люди, сказала бы больше, наверное. Посмотрела перед отъездом несколько последних выпусков — треша там не было.

По словам Пархатской, Лариса Гузеева постоянно перебивала ее Источник: шоу «Давай поженимся»











Анна предполагает, что один из троих женихов — актер, которому дали задачу отказать невесте ради хайпа.

— У него был большой букет цветов и синяя рубашка — в тон моего платья. Более того, всю передачу он говорил, что его всё устраивает, а в финале отказал. Да дело даже не в этом — это его выбор. А в том, как это выставили.

Ни невеста, ни женихи не видят друг друга до съемок: их привозят в студию в разное время и сразу провожают в комнаты, чтобы сохранить интригу до последнего. Снимают с одного дубля, говорит Анна.

— Сначала было забавно, а потом уже совсем не смешно.

В финале программы жених отказался выходить с Анной Источник: шоу «Давай поженимся»











«Я не соглашусь на меньшее»

И в первом, и во втором выпусках Лариса Гузеева раскритиковала Анну. Сначала поводом стало творчество:

— Стихи на пещерном уровне. Я не могу на многомиллионную аудиторию сидеть и делать вид, что я могу писать стихи, но у меня есть высшее образование, у меня есть какой-то вкус. Я читала литературу, я знаю каких-то поэтов. Но, ребята, я не могу сидеть и кривляться и говорить: «Правда, это хорошо», это ужасающе, этого делать нельзя.

Затем — требования к мужчинам:

— Пожалейте своих детей, это уже нонсенс какой-то. С вашими пятью детьми от разных мужей вы еще хотите навесить на мужчину эту ответственность. И говорите, что не будете убираться, что за вами надо ухаживать. У вас нет стабильного заработка: сегодня густо — завтра пусто. Вы в своем уме вообще? Ведете себя как звезда шоу-бизнеса, которая зарабатывает на домработницу.

После критики ведущих Анна расплакалась — ее убедили в том, что всё пройдет иначе Источник: шоу «Давай поженимся»











Пархатская возмущается:

— Меня пытались унизить, чтобы я согласилась на меньшее, но я не соглашусь. Как Раневская говорила: «Лучше быть голодным, чем есть что попало». У меня был муж, человек, которому я отдала восемь лет жизни (супруги развелись. — Прим. ред.). Либо будет так, как я хочу, либо мне не нужны отношения. Ведущие спросили: «Что ты можешь предложить [возможному избраннику]?»

Анна ответила, что готова дать поддержку, энергию, и тут же добавила: «Вам этого не понять». А затем рассказала о том, что, в свою очередь, хотела бы получить от жениха:

— Я попросила посудомоечную машину и робот-пылесос. Что тут такого? Что плохого в том, чтобы включить пылесос, когда я с детьми ухожу в игровую? Дома я убираю и готовлю, целыми днями с тряпкой хожу. В этом никакой проблемы нет. А меня выставили бытовой инвалидкой.

С акцентом на секс, который сделали в передаче, многодетная мать тоже не согласна.

— Редактор у меня спросила, когда я рассказывала, какого мужчину хочу: «Ну, наверное, вам надо, чтобы и в штанах было ого-го?» Я ответила, что для меня это неоспоримо важно, но не самое главное. Важно уметь пользоваться, и не пять минут, я так считаю.

Анна говорит, что не хочет замуж — ей нужна была слава Источник: шоу «Давай поженимся»











«Черный пиар — тоже пиар»

Вернувшись домой, Анна уговаривала редакторов не показывать выпуски с ней. По ее словам, ей ответили, что это невозможно, а потом и вовсе потерялись.

— У меня очень тяжелый период, и от передачи я такого, конечно, не ожидала. Все-таки я думаю, так с людьми нельзя. Но черный пиар — тоже пиар. Так что я ни о чем не жалею. Только в следующий раз, если пойду на другую программу, буду просить гонорар, — говорит Анна.

И тут она снова вспоминает любимую подругу Катю Казанину, которую потеряла летом, и не может сдержать слез.

Несмотря на шквал хейта, Анна не жалеет об участии в программе Источник: Анна Пархатская / Vk.com









