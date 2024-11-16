Вы интроверт или социофоб? Ответьте на 14 вопросов и узнайте свой тип личности

Иногда может показаться, что от интроверта до социофоба рукой подать, но на деле это два совершенно разных типа личности. Одни категорически избегают общества, другие не прочь встретиться с друзьями и поболтать. Одним чрезвычайно важно, что подумают о них окружающие, для других общественное мнение не самый важный критерий. В конце концов, интровертами рождаются, а социофобами становятся. К какому из этих типов можно отнести вас?