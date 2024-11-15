Топ-модель с необычной внешностью поделилась пикантным видео — в августе она увеличила грудь в Новосибирске

Сибирячка стала популярной с 19 лет Источник: Babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Сибирская модель Playboy Виктория Кузнецова Playboy Виктория Кузнецова похвасталась точеной фигурой. Снимки в нижнем белье девушка опубликовала в личных социальных сетях.

На видео девушка танцует перед камерой. Сибирячка демонстрирует публике подтянутую фигуру, из одежды на ней только черный топ и спортивные штаны. После же модель показывает точеную фигу в одном нижнем белье.

В комментариях под постом поклонники девушки восхитились ее внешним видом. Пользователи пишут, чтобы девушка не стеснялась своей фигуру.

Источник: Babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

В конце августа девушка побывала в Новосибирске, откуда и сама родом. Сибирячка приехала в родной город, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Как отметила модель, провести операцию в Новосибирске намного дешевле чем в Москве.

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

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