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Развлечения Звезды в шоке Топ-модель с необычной внешностью поделилась пикантным видео — в августе она увеличила грудь в Новосибирске

Топ-модель с необычной внешностью поделилась пикантным видео — в августе она увеличила грудь в Новосибирске

Девушка похвасталась точенной фигурой

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10 комментариев

Сибирячка стала популярной с 19 лет

Сибирская модель Playboy Виктория Кузнецова Playboy Виктория Кузнецова похвасталась точеной фигурой. Снимки в нижнем белье девушка опубликовала в личных социальных сетях.

На видео девушка танцует перед камерой. Сибирячка демонстрирует публике подтянутую фигуру, из одежды на ней только черный топ и спортивные штаны. После же модель показывает точеную фигу в одном нижнем белье.

В комментариях под постом поклонники девушки восхитились ее внешним видом. Пользователи пишут, чтобы девушка не стеснялась своей фигуру.

В конце августа девушка побывала в Новосибирске, откуда и сама родом. Сибирячка приехала в родной город, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Как отметила модель, провести операцию в Новосибирске намного дешевле чем в Москве.

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно сибирячка показала, как выглядела до переезда в Москву.

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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
9 минут
Да это мужик
Картавый
9 минут
Как теперь это развидеть?
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