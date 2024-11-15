Вы всех бесите или свой в доску? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают коллеги

На работе мы проводим солидную часть времени и порой даже не задумываемся о том, как мы выглядим в глазах тех, кто трудится с нами бок о бок. В лицо они могут говорить одно, а за спиной — совершенно другое. Хотите знать, что о вас на самом деле думают коллеги, насколько ценят и любят в коллективе? Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы ценный сотрудник.
Как вы обычно встречаете новых коллег?
Здороваюсь и сразу предлагаю помощь
Жду, пока они сами подойдут
Избегаю контактов, чтобы не нарушать личное пространство
Как вы обычно реагируете на критику со стороны других коллег?
Чувствую обиду и начинаю оправдываться
Признаю ошибки и стараюсь исправить
Слушаю, но редко прислушиваюсь
Когда в коллективе возникает конфликт, как вы себя ведете?
Присоединяюсь к одной из сторон и поддерживаю свою позицию
Попробую быть посредником и урегулировать ситуацию
Сижу в стороне и избегаю вмешательства
Как вы обычно выполняете свою работу?
Редко довожу дела до конца и часто ищу оправдания
Иногда откладываю задачи на потом, но все выполняю качественно
Всегда стараюсь завершить все задания вовремя и на высоком уровне
Что вы обычно делаете в обеденный перерыв?
Провожу время в одиночестве
Провожу время с коллегами, обсуждаем разные темы
Чаще всего у меня обед за рабочим столом
Как часто вы помогаете коллегам в их задачах?
Постоянно, стараюсь быть полезным и делиться опытом
Иногда, когда есть время и желание
Редко, предпочитаю сосредотачиваться на своих делах
Как вы относитесь к командной работе?
Обожаю работать в команде, мне нравится обмениваться идеями
Предпочитаю работать индивидуально, так мне комфортнее
Мне все равно, главное, чтобы работа была выполнена
Как часто вы участвуете в социальных мероприятиях компании (праздники, тимбилдинги и т. д.)?
Иногда, если мероприятие мне интересно
Предпочитаю избегать таких событий
Я всегда стараюсь участвовать и поддерживать инициативы
Как вы относитесь к делегированию задач коллегам?
Я делегирую задачи с уверенностью, доверяя коллегам
Мне трудно делегировать, я предпочитаю делать всё сам
Иногда делегирую, если есть необходимость
Как вы воспринимаете успехи других?
Радуюсь успехам коллег, стараюсь поддерживать их
Иногда завидую, но понимаю, что каждый идет своим путем
Чувствую себя неуверенно, когда другие добиваются успехов
Что вы сделаете, если узнаете, что коллега невольно вас подставил?
Если последствия будут тяжелыми, отомщу
Поговорю по душам с этим человеком
Я это проигнорирую
Вы много общаетесь на личные темы на работе?
Только с теми, с кем близкие отношения
Нет, я не распространяюсь о личной жизни
Да, я люблю поболтать
Несколько коллег планируют собраться и посидеть где-нибудь после работы. Будете участвовать?
Вне офиса я чувствую себя с коллегами некомфортно, если пойдет мой друг из отдела, я пойду вместе с ним
Да, это так здорово — пообщаться с коллегами в нерабочей обстановке
Мне что, больше нечем заняться вечером? Не стану тратить свободное время на это