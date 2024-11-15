Начинаем отсчет: 26 необычных адвент-календарей на любой бюджет, которые вас удивят

Большой список идей для подарка на новый год в формате адвент-календаря Источник: ozon.ru











Не успеем оглянуться, и нас захватит праздничная предновогодняя суета. Чтобы не растеряться, предлагаем подумать о подарках заранее. Ноябрь — идеальный период: еще не все расхватали, а цены не завышены. Изучив массу предложений от маркетплейсов, мы пришли к выводу, что адвент-календарь — отличный презент. Яркие коробочки с окошками наполнены не только конфетами и шоколадом. Рассказываем про самые необычные и удивительные варианты на разный бюджет — берите на заметку.

Адвент-календарь — традиционный в Европе календарь для отслеживания времени до прихода Рождества. В классическом календаре 24 ячейки, а современные варианты могут насчитывать полный месяц в 31 ячейку. Внутри могут быть конфеты, сладости, чай, игрушки, новогодние фигурки или записки с пожеланиями.

Разные вкусняшки

Цена 12 119 рублей Источник: ozon.ru

Баночки джема Tiptree Bus Jam в потрясающе оформленной коробке в виде лондонского двухэтажного автобуса — настоящее сладкое рождество. Намазать на хрустящий поджаренный тост или съесть просто так ложкой? 24 баночки с малиновым, апельсиновым, абрикосовым и разными другими джемами.

Стоимость 7628 рублей Источник: ozon.ru

Вкусняшки со всего мира — органические закуски (орехи, пастила, сухофрукты) и пакетики с чаем. Привет, Шри-Ланка, Болгария, Италия, Дания, Филиппины, Буркина-Фасо, Польша, Латвия, Франция. В каждом окошечке спрятана сладость или ароматный чайный пакетик — подарок для настоящего гурмана.

Стоимость 3600 рублей Источник: ozon.ru

Шоколадная классика от Kinder — 24 окошка с любимыми сладостями. Подходит как детям, так и взрослым.

Цена 11 198 рублей Источник: ozon.ru

Желаете добавить перчинки? Присмотритесь к набору острых соусов «Мексиканские слезы». Разнообразие видов перца чили — уверяем, такой подарок точно запомнится и понравится ценителям мексиканской кухни.

Стоимость 10 711 рублей Источник: ozon.ru Набор для просмотра рождественского кино на каждый день Источник: ozon.ru

Празднично-манящая упаковка адвент-календаря с поп-корном от Joe's Popcorn Kitchens. Да-да, такое тоже бывает — начинаем аппетитный обратный отсчет до Нового года. Коробка разворачивается как волшебная книга сказок, внутри 19 вкусов, включая и популярные, и эксклюзивные.

Стоимость 5896 рублей Источник: ozon.ru А тут не только сами орехи, но и небольшие справка на каждое окошко Источник: ozon.ru

Если вам нравятся грызть орехи, то этот календарь для вас. Микс натуральных, соленых и карамелизированных снеков — полезный и вкусный перекус. Можно намекнуть друзьям или коллегам.

Цена подарка 8 448 рублей Источник: ozon.ru

Набор конфет с ликером в красивой праздничной упаковке — готовый оформленный подарок. Мини-бутылочки из шоколада с начинкой, по новому вкусу на каждый день.

Стоимость 8 549 рублей Источник: ozon.ru

Неожиданно, но премиальные соки. Запрятанные в окошки бутылочки по 125 мл натурального сока Rabenhorst. Количество — 24 штуки, по 2 бутылочки на вкус. Увесистый подарок получится.

Цена 7 253 рубля Источник: ozon.ru Такое и подарить не стыдно Источник: ozon.ru

Для ценителей кофе — красивая подарочная коробочка от марки «Унция». Дрип-пакеты с кофе для заваривания прямо в чашке и сладости ручной работы: от шоколада до крем-меда с разными вкусами. Открывайте по одной коробочке каждый день, чтобы растянуть удовольствие на целый месяц.

Цена 6 741 рубль Источник: ozon.ru Этот календарь адаптирован для России: тут не 24 окошка, а 31 Источник: ozon.ru

Предпочитаете чай? Переключите внимание на адвент-календарь с чайными пакетиками из той же серии. Внутри 21 коробочка с чаем и 10 сладостей: шоколад ручной работы, крем-мед, миндаль в шоколаде и многое другое.

Для фанатов

Обилие предложений для поклонников той или иной вселенной, будь то волшебный мир Гарри Поттера, «Властелина колец» или «Звездных войн» — настоящий рай.

Цена 12 010 рубле Источник: ozon.ru Выбор календарей LEGO, наверное, самый впечатляющий Источник: ozon.ru

К примеру, рождественский календарь по книгам о Гарри Поттере — как вам? Да еще и Lego. Внутри игрушечные мини-модели, связанные с четырьмя факультетами Хогвартса, включая горгулью и стол, покрытый рождественскими украшениями для Гриффиндора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя. В комплекте также портреты из галереи Хогвартса, рождественская елка, рождественские сладости, поезд Хогвартс-экспресс и многое другое.

Стоимость 2073 рубля Источник: ozon.ru

Бюджетный вариант — просто фигурки в окошках, 24 персонажа. Отличный новогодний подарок для любителей волшебного мира (торжественно клянемся, что замышляем только шалость).

Цена адвент-календаря 1752 рубля Источник: ozon.ru

Где-то в далекой далекой галактике… Набор по мотивам вселенной Star Wars. В коробочке спрятаны 24 фигурки персонажей «Звездных войн», включая сюрпризы — силиконовые джиббитсы для украшения обуви типа Crocs или браслетов.

Стоимость 3020 рублей Источник: ozon.ru Впечатляющий набор для фанатов Источник: ozon.ru

Еще одна интересная идея для подарка любителю сериала «Уэнсдей». Погружаемся в темные стены академии «Невермор» и добавляем немного мрачного волшебства в свои предпраздничные дни. В календаре разнообразные сувениры, от канцелярских принадлежностей до стильных аксессуаров: носки с символикой, необычные закладки, загадочные значки, флаги и даже светящиеся в темноте наклейки. Спасибо тебе, Тим Бертон.

Бьюти подарки

Популярная идея — адвент календарь с косметикой. Выбрать можно на разный бюджет, начиная с бюджетной косметики, заканчивая премиум сегментом.

Цена 8 898 рублей Источник: ozon.ru Этот вариант — для любительниц каждый день пробовать что-то новое Источник: ozon.ru

Отличный вариант от марки Vivien Sabo — для России, на 31 день. В комплект входит тушь для ресниц со сценическим эффектом, матовые румяна, жидкие тени для век с сатиновым финишем, стойкие тинты и блески для губ, консилер для ровного тона кожи, средства для укладки и оформления бровей, карандаши и подводка для глаз. Потрясающий подарок для мамы, бабушки или подруги.

Цена 10 157 рублей Источник: ozon.ru

Адвент-календарь с сыворотками для лица бренда Babor на 24 дня. В комплекте ампулы для увлажнения кожи, дневные и ночные, ампулы с мультивитаминами и водорослями, а также с лифтинг эффектом. Ампулы по 2 мл, с приспособлением для открывания. Оформление — очень торжественное.

Цена 2 431 рубль Источник: ozon.ru

Новогодний адвент-календарь с парфюмом La Cachette. Набор включает в себя топ-30 мировых ароматов под номерами по 2 мл, в удобных мини-флаконах. Для тех, кому каждый день хочется пахнуть по разному, к тому же формат идеален для знакомства с новым ароматом.

Для рукодельниц

Стоимость 1144 рубля Источник: ozon.ru И красиво, и собрать можно, как захочется Источник: ozon.ru

Прекрасная идея — календарь с украшениями. Подходит как для детей, так и для взрослых, а еще для совместного времяпровождения. При помощи подарочного набора можно создать пять браслетов. Отличный вариант для ваших уютных вечеров.

Стоимость 7 167 рублей Источник: ozon.ru

Рождественское макраме — в наборе материал для 24 изделий с дополнениями в виде праздничных бирок и открыток. Внутри — инструкция, набор отлично подходит для начинающих мастериц.

Стоимость набора 6 729 рублей Источник: ozon.ru Этот календарь авторский, без крупных фабрик Источник: ozon.ru

Макраме не для вас? Не беда, есть адвент-календарь с пряжей ручного крашения Velvet Yarn (20 моточков по 25 грамм, 75% шерсть 25% полиамид). Кроме пряжи в комплекте открытки и фатиновая сетка с глитером. Можно навязать разных образцов, оценить, как ведет себя пряжа, и уже потом заказать полноценный моток для большого изделия.

Для увлекающихся

Цена 16 939 рублей Источник: ozon.ru

Творческий адвент-календарь, который понравится ценителям детективных историй. Шерлок Холмс отправляется в путешествие вместе с профессором ван Дюзеном, чтобы предотвратить гибель «Титаника» — это вам не шутки, все серьезно. За каждым окошком вас ждет головоломка, и за месяц можно собрать объемную модель корабля. Единственное «но»: придется обзавестись словарем, потому что календарь на немецком языке.

Цена пазла 15 000 рублей Источник: ozon.ru

Увлекаетесь пазлами? Тогда этот календарь с рождественскими картинками в формате пазлов специально для вас. Всего в коробочке 24 пазла, а один состоит из 50 деталей. Идеальный план на ближайшие несколько недель.

Стоимость календаря 7 420 рублей Источник: ozon.ru

Еще одно необычное занятие, которым можно развлечь себя при помощи адвент-календаря — сборка железной дороги. Каждый день открывайте пронумерованные дверцы, доставайте деревянные вагончики и прочие детали. Идеально для любителей винтажных игрушек.

Просто неожиданные идеи

Стоимость подарка для котика 16 293 рубля Источник: ozon.ru

Подарок для кошатника и его кота. Красивая нарядная коробка — начинается обратный отсчет до Нового года, и у вашего питомца каждый день новая игрушка. Такой же календарь можно приобрести и для собачника: внутри — мячи, дразнилки и прочие игрушки.

Стоимость 2007 рублей Источник: ozon.ru

Мужчины оценят (или нет, но простят): календарь с новогодними носками. Яркие, разноцветные и веселые — если у вас в офисе строгий дресс-код, носите новогоднее настроение хотя бы так.

Стоимость 2057 рублей Источник: ozon.ru











Набор милых новогодних игрушек для ванны — не только уточки. Точнее, усовершенствованные уточки: олень, елка или утка Дедушка Мороз. Каждый день новый подарочек — чем не способ поднять настроение?

Что еще почитать

«Приходится раскулачивать родственников»: сибирячка превращает старую вату в уникальные игрушки — она дала мастер-класс для НГС.

Как провести Новый год весело и без ущерба по деньгам: семь советов, которые помогут не остаться с пустыми карманами в январе.