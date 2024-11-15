НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-17°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

0 м/c,

штиль.

 756мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

Синоптики рассказали, когда придут морозы до -24

Кто строит новую Россию
Как посёлок пережил побег солдат
Врачи для 30-летних
Всё об обвиняемой в убийстве
Зажечь на корпоративе — советы
Ночлежка в соцжилье
Лучший по пицце в стране
Новости в Telegram
Развлечения обзор Приближается Бобровая Луна: как это явление отразится на нас

Приближается Бобровая Луна: как это явление отразится на нас

Кому стоит опасаться особенно сильного полнолуния

4 450
42 комментария

В ближайшее время Луна будет видна особенно четко

Даже удивительно, сколько названий есть у Луны. В октябре мы могли наблюдать на небе Луну охотника и разбирались, что это за явление такое, а теперь нас ждет лунное явление с еще более чудаковатым названием — Бобровая Луна. Давайте узнаем, как оно отразится на всех нас и при чем здесь вообще бобры.

Что такое Бобровая Луна

Все лунные определения пришли к нам из прошлого. Например, если та же Луна охотника получила свое название из-за того, что в период, когда она появляется на небе, убирают поля и охотникам становится лучше видно добычу, то в появлении имени бобрового явления действительно отчетливо видны следы бобров. Давным-давно люди заметили, что животные особенно активно строят плотины и запасают еду в середине ноября, и сопоставили этот факт с полнолунием, которое так прозвали — бобровым.

— Нынешнее полнолуние будет одновременно еще и мощным суперлунием, потому что Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году и будет выглядеть больше и ярче, чем всегда, — говорит астролог Ольга Якубовская.

Когда будет Бобровая Луна в 2024 году

В 2024 году Бобровая Луна появится на небе в ночь с 15 на 16 ноября. Из-за того, что явление будет ярким и очень близко к земле, увидеть его можно будет без специальных устройств. Особенно если ночь будет ясной.

Конечно, если вы захотите всё получше рассмотреть, можно взять бинокль или телескоп — тогда вам вообще станут видны отдельные области на спутнике Земли.

Что несет Бобровая Луна

По словам астролога Ольги Якубовской, грядущее полнолуние осложняется противостоянием Солнца с Ураном.

— Планета-бунтарь часто приносит нервозное состояние, а также резкие и непредсказуемые ситуации, которые вряд ли можно будет назвать приятными, — предупреждает астролог. — В разы возрастает риск ЧП, особенно в местах большого скопления людей, так что не стоит забывать о личных мерах предосторожности. Люди становятся более эксцентричны, могут вести себя непредсказуемо. Очень вероятны сбои в работе техники, электричества, а также нештатные ситуации в авиации.

Правда, по словам астролога, бояться Бобровой Луны не нужно — осторожность нужна всегда и везде.

А на вас влияют полнолуния?

Еще как влияют
Иногда бывает
Не было ничего такого, это же просто явление
ПО ТЕМЕ
Луна Полнолуние Суперлуние Астролог Астрология Планеты
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Красивая.
5 ноября, 22:04
"бобровая луна"(с) Ну и фантазия у пасанофф
эника
6 ноября, 01:21
шизофрения какая то.. и сразу опасаться, заряд такой на негатив, нет в астраномии таких понятий как бобровая луна, форелевая, сисечная и др, это дурь диванных экспертов которую кто то зачем то проецирует на всю страну.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление