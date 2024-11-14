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Развлечения Эзотерика и магия Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака

Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака

Оно пройдет в знаке Тельца

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3 комментария

Телец — земной, материальный знак зодиака

16 ноября состоится полнолуние в знаке Тельца. Оно совпадет с максимальным приближением спутника к Земле, поэтому его также называют суперлунием. Представителям четырех знаков зодиака стоит быть особенно внимательными к себе в этот день. Подробности рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.

Бобровая Луна

16 ноября 2024 в 20:28 по новосибирскому времени пройдет полнолуние в знаке Тельца. Это полнолуние будет суперлунием, потому как Луна максимально приблизится к Земле, и мы увидим ее большой и яркой. Также существует еще одно название ноябрьского полнолуния — Бобровая Луна. Есть две версии, почему оно имеет такое название. Первая — это время подготовки животных к зимней спячке, а вторая — наступление сезона охоты на зверьков с целью получения меха и мяса.

Но на нашу жизнь это никаким образом не влияет. Просто полнолуние имеет причудливое название.

Время копить деньги

Полнолуние состоится в знаке Тельца. Это фиксированный знак постоянства, материального, красоты и удовольствий. Но это полнолуние особенно тем, что Луна будет находиться в соединении с высшей планетой Уран. Сочетание придаст нашей психике и жизненным обстоятельствам нервозность, неожиданность, необычное видение ситуаций и новаторство. Поэтому не удивляйтесь, что в вашей жизни могут резко появиться ситуации, которых вы не могли предположить, требующие от вас необычного решения. Также стоит быть внимательным и терпеливым на дорогах. Проявите в этот момент интерес и не старайтесь продолжать жить привычным путем.

В это полнолуние хорошо бы задуматься о насущных делах, о том, что может доставлять вам удовольствие: массажи, творчество, посещение светских мероприятий, постановка конкретных целей, подсчет накоплений и принятие нестандартных решений. Хорошо бы начать копить и откладывать средства на конкретную цель или просто на беззаботное будущее.

Не стоит в это время поддаваться на провокации, занимать деньги или спускать их на необдуманные, импульсивные покупки, ввязываться в споры и конфликты.

Легче всего перенесут это полнолуние земные знаки: Телец, Дева, Козерог. Для них эти материальные и физические энергии знакомы. Единственное, Уран даст представителям этих знаков немного инновационного взгляда на привычные вещи.

Рак, Стрелец, Весы и Рыбы будут находиться в легком волнении и переживаниях о больших тратах, которые могут свалиться на их голову. Главное, включить рационализм.

Близнецы и Водолеи тоже будут переживать о своих деньгах и заработках. Трат и желаний много, а возможности не те. Нужен новый бизнес-план.

Лев, Скорпион и Овен могут почувствовать вспышки ревности и переживаний за свои чувства и чувства партнера. Могут даже почувствовать себя одинокими и ненужными. Это пройдет.

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь. Читайте, на что можно обратить внимание до конца месяца.

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Полнолуние Знаки зодиака Гороскоп Астролог
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Комментарии
3
Гость
1 час
НГС - писанину очередного бреда. Тут даже нутрициологом быть не надо.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
55 минут
Сам Лев по гороскопу, впрочем мне по 🥁
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