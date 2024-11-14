«Была более раскрепощенная, чем всегда»: Глюкоза объяснила скандальное поведение на красноярском концерте

О красноярском концерте певицу спрашивают до сих пор Источник: VSRAP Community











Певица Наталья Ионова (Глюкоза) заявила, что публика была не готова к ее поведению на скандальном концерте в Красноярске на Дне металлурга. Свое выступление она вновь прокомментировала в большом интервью проекту VSRAP Community.

На вопрос ведущего, что именно произошло на красноярском концерте в июле, певица еще раз ответила, что принимала в тот период антидепрессанты, плюс сказался перелет и джетлаг.

Ведущий также спросил, почему ее команда не обратила внимание Глюкозы, что что-то пошло не так. Ионова ответила, что концерт бывают разные:

— Допустим, заказные концерты, где ты ведешь себя более расслабленно. Те же концерты в клубе. Там артисты могут и водой облить или еще что-то. Здесь просто еще концерт такой был: площадь, экраны… Хотя, когда я уезжала, много людей стояло, кто-то просил автографы. То есть я не могу сказать, что случилось [что-то из ряда вон]. Но для моей аудитории это было очень неожиданно. <…> Не было такого, что я там на ногах не стояла или валялась где-то. Я просто была чуть более раскрепощенная, чем всегда. Просто аудитория, конечно, к этому совершенно не была готова.

Бесплатный концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске прошел 20 июля. Позже зрители возмутились поведением певицы на выступлении. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, сматерилась со сцены и трогала себя за интимные места.

Концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей.

После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. Затем об иске заявил ее бывший продюсер Максим Фадеев, который хочет отсудить у певицы ее творческий псевдоним.