НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -14

3 м/c,

южн.

 748мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29

СРОЧНО

Синоптики рассказали, когда придет потепление

Кто строит новую Россию
Что известно о сбежавших дезертирах
Врачи для 30-летних
Метро на севере и юге
Зажечь на корпоративе — советы
ГУФСИН в капремонте
Продают доли в Chiko
До и после увеличения груди
Новости в Telegram
Развлечения «Была более раскрепощенная, чем всегда»: Глюкоза объяснила скандальное поведение на красноярском концерте

«Была более раскрепощенная, чем всегда»: Глюкоза объяснила скандальное поведение на красноярском концерте

Концерт не прошел для нее даром

399
2 комментария

О красноярском концерте певицу спрашивают до сих пор

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) заявила, что публика была не готова к ее поведению на скандальном концерте в Красноярске на Дне металлурга. Свое выступление она вновь прокомментировала в большом интервью проекту VSRAP Community.

На вопрос ведущего, что именно произошло на красноярском концерте в июле, певица еще раз ответила, что принимала в тот период антидепрессанты, плюс сказался перелет и джетлаг.

Ведущий также спросил, почему ее команда не обратила внимание Глюкозы, что что-то пошло не так. Ионова ответила, что концерт бывают разные:

— Допустим, заказные концерты, где ты ведешь себя более расслабленно. Те же концерты в клубе. Там артисты могут и водой облить или еще что-то. Здесь просто еще концерт такой был: площадь, экраны… Хотя, когда я уезжала, много людей стояло, кто-то просил автографы. То есть я не могу сказать, что случилось [что-то из ряда вон]. Но для моей аудитории это было очень неожиданно. <…> Не было такого, что я там на ногах не стояла или валялась где-то. Я просто была чуть более раскрепощенная, чем всегда. Просто аудитория, конечно, к этому совершенно не была готова.

Бесплатный концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске прошел 20 июля. Позже зрители возмутились поведением певицы на выступлении. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, сматерилась со сцены и трогала себя за интимные места.

Концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей.

После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. Затем об иске заявил ее бывший продюсер Максим Фадеев, который хочет отсудить у певицы ее творческий псевдоним.

Певицу Глюк'оZу (Наталью Ионову-Чистякову) недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники заметили, что она была пьяна. Позднее оказалось, что в это время она находилась под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Глюкоза Концерты Скандалы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Ну, конечно!) Чем раскрепощалась?))
Гость
28 минут
зачем такие неинтересные новости? следующие будут про то, что Тюля был не готов к волосами на своих ладонях?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей Никитин,36

Никита,31

Мария,42

Никссс,41

Сергей,47

Егор,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление