Приключения в стиле Лары Крофт. Как энтузиасты со всей России создают видеоигру про Горный Алтай и что ждет геймеров

Игру создавали с опорой на культуру Горного Алтая Источник: «Сердце Алтая»











Айтишник из Москвы Данила Ермаков вместе с энтузиастами создает первую в России игру с видами Горного Алтая. Геймеров ждет приключение в стиле Лары Крофт и полное погружению в мир природы. Подробнее о том, кому придется по вкусу «Сердце Алтая» (12+) и чем будут удивлять игроков, NGS22.RU рассказал автор и главный вдохновитель проекта.

Хобби, которое захлестнуло

Данила Ермаков занимался разработкой сайтов и интернет-рекламы. Однажды у него появилась идея создать игру про Республику Алтай.

— Это было хобби, которое вдруг захлестнуло. Всё произошло случайно, знаете, как вот бывает, думаешь — и хоп, Вселенная подсказала. Примерно так. Потом начал эту тему раскручивать, а почему нет: Алтай такой красивый, интересный, загадочный регион, — объяснил он.

Очень быстро разработка игры про Горный Алтай стала семейным «подрядом». Помогать развивать идею Даниле стала его жена-сценаристка. Вместе супруги полировали игровой процесс. Постепенно проект начал расти и к нему присоединялись другие люди: разработчики, моделлеры, концепт-художница. При этом часть специалистов, которые помогали «Сердцу Алтая» стать таким, какой он есть, — это студенты-стажеры школы компьютерной графики.

— Они нам очень сильно помогли. Я очень доволен, что получилось с ними познакомиться. Это прокачало проект очень сильно, также удалось сэкономить определенный бюджет, — отметил программист.

Над игрой трудилось множество людей Источник: трейлер игры «Сердце Алтая»











Создание игры — дело затратное. Сначала Данила Ермаков тратил на разработку деньги только из своего кармана — пришлось достать сбережения, однако этим летом, по словам программиста, ему удалось познакомиться с издателем, с партнером, который заинтересовался проектом. Он и продолжил дофинансирование разработки до релиза. Всего, как отметил москвич, в игру вложили до 1,5 млн рублей.

— Я не такой специалист, который мог бы самостоятельно разработать игру. Приходилось обращаться за помощью. На это в свое время тратились достаточно большие деньги, — добавил Данила Ермаков.

Вскоре над «Сердцем Алтая» начала работать целая команда из разных городов России. При этом никто из них до этого в Горном Алтае не был.

— Один моделлер у нас живет в Феодосии, художница — в Москве, разработчики — в Ростове-на-Дону и в столице. Мы же инди-игра, поэтому география такая, что все из разных мест. Корни из Горно-Алтайска у нас были только у художницы, которая нарисовала логотип игры, а также работала над интерфейсом и меню, — рассказал разработчик.

Самому же Даниле Ермакову удалось побывать в Республике Алтай уже тогда, когда работа над игрой шла полным ходом. Для москвича устроили трехдневный тур практически по всему Горному Алтаю: от Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно с заездам в Улаган, на Кату-Ярык, водопад Куркуре, Гейзерное озеро и в Каракольскую долину.

— Это было незабываемо. Удалось посмотреть от и до, как меняется ландшафт. От тайги фактически до полупустыни. Это, конечно, помогло мне при разработке игры. Я понял, что некоторые мои пейзажи просто не могут быть в тех местах, где я их расставлял, — поделился он.

Между Ларой Крофт и Кейт Уолкер

Фамилию героиня игры получила в честь известного промышленника Акинфия Демидова Источник: трейлер игры «Сердце Алтая»











Сюжет игры построен вокруг блогерши Алины Демидовой, которая приезжает в Горный Алтай, чтобы продолжить дело отца — разыскать затерянный город и снять про это интересный материал.

— Это игра для тех, кому прикольно было бы виртуально сходить в поход и насладиться пейзажами Горного Алтая. Как люди ходят в горы, ставят палатки и живут там. У нас всё то же самое, только в виртуальном формате. Ну и плюс, конечно, есть здесь сюжет, по которому задумана определенная часть действий, — объяснил программист.

Фамилия героини, по словам создателя игры, выбрана не случайно. Искали что-то русское и связанное с историей Алтая. Демидовым был известный промышленник Акинфий, который начал развивать на территории республики горное дело.

— Затерянный город в сюжете появляется не случайно. Про него я прочитал в гиде-журнале и в блогах. По их данным, он мог находиться в акватории Телецкого озера. Там действительно вроде бы есть какая-то плита или стена, и там можно было бы начать раскопки, но это дикая заповедная часть, — отметил москвич.

По словам программиста, героиня игры — продолжательница дела Лары Крофт, которая по сюжету будет идти к своей цели и погружаться в культуру Горного Алтая. При этом у нее будет свой гид, с которым она пройдет путь до конца.

— Но если бэкграунд у Алины схож с тем, что есть у Лары Крофт, по своим действиям она больше напоминает Кейт Уокер из «Сибири» (13+). Игру будет отличать экологичный геймплей. Рейтинг у нее будет 12+. Рассчитана она на любителей медитативных и исследовательских проектов, — подчеркнул разработчик.

Не вызвать праведный гнев

Кайчы Добрыня Сатин Источник: serenitygame / Vk.com











Игра «Сердце Алтая» уже привлекла внимание музыканта Добрыни Сатина. Он появится в проекте в роли кайчы (сказитель, знаток и исполнитель героических сказаний. — Прим. ред.), который будет ждать путников в своем чадыре (традиционное жилище сибирских аборигенов. — Прим. ред.), чтобы поведать им суть алтайского бытия.

Помимо этого, во время загрузки экрана в игре будут появляться картины алтайского художника Аржана Ютеева. По словам создателя «Сердца Алтая», его работы атмосферные и хорошо передают «тюркский вайб».

— Мы периодически консультировались на тему того, что можно и нельзя задействовать в игре. Мифология алтайцев достаточно сложная, и не всё можно геймифицировать и показать в игровом процессе. Некоторые носители культуры скептично отнеслись даже к внедрению шаманов в игру. Поэтому мы немного абстрагировались от религиозного аспекта и ушли в историю с примесью культуры, — объяснил создатель игры.

Специально для «Сердца Алтая» разработчики оцифровали древние находки из пазырыкских курганов, аил, гусли, коновязь и предметы обихода. Также тщательно работали над флорой и фауной — в игре появятся снежные барсы, маралы, беркуты и будет цвести иван-чай.

— Местность подобрана так, чтобы она отдавала алтайским вайбом, — добавил мужчина.

В игре станут активно использовать алтайский язык. Некоторые фразы будут произносить персонажи игры. Помимо этого, для пользователей подготовили задания с переводом с тюркского на русский.

По словам Данилы Ермакова, после выхода демоверсии игры 60% отзывов оказались положительными, 40% — отрицательными, или 50 на 50. При этом благодаря публикациям в СМИ об игре узнало очень много жителей Горного Алтая, которые теперь также ждут премьеры. Это, как подчеркивает программист, налагает дополнительную ответственность.

— Мы не стали просто брать и решать, какие у нас будут мифы и как мы с ними будем играть. Отказались от каких-либо подобных задумок, дабы не задеть местных жителей и не вызвать их праведный гнев, — подчеркнул программист.