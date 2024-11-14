НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

облачно, без осадков

ощущается как -17

4 м/c,

ю-з.

 754мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29

СРОЧНО

Четыре человека пострадали в ДТП на Дачном шоссе

Кто строит новую Россию
Как посёлок пережил побег солдат
Врачи для 30-летних
Всё об обвиняемой в убийстве
Зажечь на корпоративе — советы
Ночлежка в соцжилье
Лучший по пицце в стране
Новости в Telegram
Развлечения тест Попробуйте решить 11 заданий из «Географического диктанта»: спорим, вы и с половиной не справитесь

Попробуйте решить 11 заданий из «Географического диктанта»: спорим, вы и с половиной не справитесь

Школьных знаний будет точно недостаточно

2 102
9 комментариев

Чтобы ответить на вопросы от РГО, одних учебников не хватит

Разного рода диктанты в России стали ужасно популярны. Нам то и дело хочется проверить свои знания в самых разных направлениях. Совсем скоро, например, можно будет принять участие в «Географическом диктанте» — знатоки долгот, широт, стран и материков сядут за парты 16 и 17 ноября. И для тех, кто хочет подготовиться к нему еще лучше (или просто давно мечтал проверить свои познания в географии), у нас есть 11 заданий от Русского географического общества. Сможете с ними справиться?

ТЕСТПройден 892 раза
1 / 11

Этот великий географ XIX века решил пройти путем Марко Поло и исследовать загадочное озеро Лобнор в Восточном Тянь-Шане, описанное в старинных китайских источниках. По некоторым данным, там он надеялся найти дикого верблюда, но вместо него описал единственную в мире дикую лошадь. Назовите этого исследователя.

  • Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский

  • Семен Иванович Дежнев

  • Николай Михайлович Пржевальский

  • Сергей Михайлович Прокудин-Горский

2 / 11

На гербе Карелии он изображен стоящим на двух лапах. На гербе Пермского края — опирающимся на все четыре. У хабаровчан показан сидящим, а у новгородцев их и вовсе двое, смотрящих друг на друга. Самый же известный представитель красуется на гербе Ярославской области. О каком животном идет речь?

  • Барс

  • Волк

  • Грифон

  • Медведь

3 / 11

«Направление к рыночной площади» — так переводится название горной вершины, расположенной на территории самой многонациональной республики Российской Федерации. Еще эта вершина славится тем, что находится около самой южной точки России. Выберите ее название из списка:

  • Сарай-Бату

  • Базардюзю

  • Барбадильо-дель-Меркадо

  • Гора Народная

4 / 11

В киноповести Василия Ивановича Белова «Целуются зори» этот феномен описывается так: «Едва успеет погаснуть вечерняя заря, как на севере, чуть правее того места, где она только что потухла, родится дальний, еле уловимый отблеск утра». Как называется это природное явление?

  • Северное сияние

  • Полярная ночь

  • Белая ночь

  • Мираж

5 / 11

Какие населенные пункты отмечены на карте?

  • Города, изображенные на действующих банкнотах

  • Города-миллионники

  • Города, имеющие морские порты

  • Города, являющиеся столицами федеральных округов

6 / 11

В момент открытия водоема вода в нем имела ярко-изумрудный окрас, из-за чего исследователи решили наречь его Зеленым озером. Однако впоследствии было принято решение назвать его в честь ученого, который, рискуя жизнью, первым спустился по 200-метровым отвесным стенам кратера к кромке этого водного объекта. Вода озера содержит плавиковую кислоту, испарения которой чрезвычайно токсичны. О каком озере России, расположенном на Камчатке, идет речь?

  • Троицкое озеро

  • Озеро Селигер

  • Телецкое озеро

  • Курильское озеро

7 / 11

В Россию этот злак был завезен еще во времена Ивана Грозного и вошел в оборот под названием «сарацинское пшено». В настоящее время лидерами по его производству являются Краснодарский край, Республика Дагестан и Ростовская область. Что это за злак?

  • Гречиха

  • Кукуруза

  • Рис

  • Бамбук

8 / 11

Во время Великой Отечественной войны на хребте Мустатунтури находился единственный участок фронта, где немецко-фашистские войска были остановлены в самом начале войны — в июне 1941 года, а затем до самого окончания боевых действий так и не сумели продвинуться вглубь территории нашей страны. Старый пограничный знак А-36 стал символом стойкости и мужества советских воинов. В каком субъекте Российской Федерации расположен этот хребет?

  • Краснодарский край

  • Мурманская область

  • Республика Алтай

  • Московская область

9 / 11

На Геопортале РГО опубликован российский атлас 1800 года, разделяющий империю на 41 губернию. Картуши этого атласа создавались так, чтобы отразить самые яркие природные особенности губерний и показать развитые там промыслы. К какой губернии относится картуш на иллюстрации?

  • Оренбургской

  • Нижегородской

  • Астраханской

  • Новороссийской

10 / 11

Перед вами фрагмент важнейшего торгового пути эпохи бронзового века. Он берет свое начало на территории современного Казахстана, а его нижняя ветвь проходит там, где сейчас находятся Челябинская, Самарская, Саратовская и Ростовская области, и идет дальше на Запад. А что по нему перевозили?

  • Порох

  • Дерево

  • Папирус

  • Оловянную руду или олово

11 / 11

Детеныша какого млекопитающего, живущего среди морских льдов в арктических широтах России, по мере его взросления в народе сначала именуют зеленцом, затем хохлушей и серкой?

  • Детеныш тюленя

  • Детеныш белого медведя

  • Детеныш верблюда

  • Детеныш пингвина

ПО ТЕМЕ
Тест Географический диктант География Диктант Знания Школьная задача
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Татьяна 53
50 минут
Обожаю тесты, хоть и не все вопросы правильно отвечаю
Мон@шка60+
11 минут
Так и быть, сегодня я - гений.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Ксения,39

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Никита,31

Мария,42

Никссс,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление