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Развлечения Пришлось на 2 месяца переехать в Москву: 13-летняя девочка раскрыла изнанку съемок на НТВ

Пришлось на 2 месяца переехать в Москву: 13-летняя девочка раскрыла изнанку съемок на НТВ

Юлия Сергеева приняла участие в шоу «Ты супер!»

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2 комментария

13-летняя Юля Сергеева из Ярославской области снялась в музыкальном шоу «Ты супер!» (12+) на НТВ. Чтобы попасть на телепрограмму, Юля предварительно прошла онлайн-кастинг, ее быстро утвердили и пригласили на съемки в Москве.

Ради участия в шоу девочке на два месяца пришлось переехать в столицу. Там началась плотная подготовка. Перед тем как выпустить детей на сцену, с ними работали педагоги по вокалу. Они помогали выбрать композицию, с которой участник будет выступать, и поставить номер.

— До съемок занимаемся с педагогом. Потом идем на репетицию. Только после этого проходят непосредственно съемки. — поделилась Юля. — Сложно было везде. На занятиях доказать людям, что развитие идет, и я что-то смогу на сцене. Страшно было выходить на сцену. Стоишь, все на тебя смотрят.

В шоу «Ты супер!» участвуют дети с непростой судьбой. У Юли Сергеевой трагичная история. Девочке было два года, когда ее биологическую маму лишили родительских прав, и ее со старшим братом забрали в детский дом. Вскоре их усыновили, но и тут не обошлось без трагедии. Несколько месяцев назад у Юли умер приемный папа.

Подробнее историю жизни юной певицы — смотрите в видео выше.

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Комментарии
2
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
21 минута
Чя ткоэ ЭнТыВы?😯
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
27 минут
Нам эта информация зачем?
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