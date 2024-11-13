НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, снег

ощущается как -14

5 м/c,

южн.

 750мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25

СРОЧНО

В Новосибирске затопило подъезд многоэтажки

Кто строит новую Россию
Что известно о сбежавших дезертирах
Врачи для 30-летних
Метро на севере и юге
Зажечь на корпоративе — советы
ГУФСИН в капремонте
Продают доли в Chiko
До и после увеличения груди
Новости в Telegram
Развлечения тест Букварь в глаза не видели? На эти 10 вопросов ответит любой школьник, но не вы

Букварь в глаза не видели? На эти 10 вопросов ответит любой школьник, но не вы

Проверьте, можете ли вы считать русский родным языком

1 045
6 комментариев

Если вы неправильно ответите на все вопросы этого теста, задумайтесь о покупке букваря

Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире. Сначала мы несколько лет пытаемся выучить все его правила, потом на протяжении еще нескольких лет старательно их забываем. Так что у взрослого человека о правилах русского языка и спрашивать нечего. Или мы ошибаемся? Чтобы проверить это (а заодно и себя), попробуйте ответить на 10 простецких на первый взгляд заданий, с которыми справится любой школьник.

ТЕСТПройден 229 раз
1 / 10

Начнем с чего попроще. В каком слове ударение падает не на первый слог?

  • Баловать

  • Банты

  • Хвоя

  • Шарфы

2 / 10

Какая схема соответствует слову «заморозок»?

  • «Замороз» — корень, «ок» — суффикс, нулевое окончание

  • «За» — приставка, «мороз» — корень, «ок» — окончание

  • «За» — приставка, «мороз» — корень, «ок» — суффикс, нулевое окончание

  • «За» — приставка, «мор» — корень, «оз» — суффикс, «ок» — суффикс, нулевое окончание

3 / 10

Какое слово нельзя разделить для переноса?

  • Едва

  • Укол

  • Кружка

  • Ведро

4 / 10

Укажите ряд слов, в котором оба слова имеют в корне непроверяемую гласную

  • Удивиться, успеть

  • Пальто, апельсин

  • Река, лесной

  • Плащ, гора

5 / 10

А теперь попробуйте найти пару слов, где в местах пропуска пишется разделительный твердый знак

  • Об[…]ятия, бан[…]щик

  • Двух[…]ярусная, трех[…]этажный

  • Кон[…]юнктура, кон[…]юнктивит

  • В[…]юга, с[…]езд

6 / 10

Какие из перечисленных частей речи являются служебными?

  • Имя существительное, предлог, глагол

  • Наречие, союз, местоимение

  • Предлог, союз, частица

  • Местоимение, частица, предлог

7 / 10

В каком слове есть только мягкие согласные?

  • Семь

  • Письмо

  • Тетрадь

  • Линейка

8 / 10

В какой строке слова только с твердыми согласными?

  • Крыша, окно, поляна

  • Дорога, столица, сестра

  • Ласка, дом, сырок

  • Книга, мама, шляпа

9 / 10

Найдите слово, в котором букв больше, чем звуков

  • Янтарь

  • Маяк

  • Калоша

  • Уголь

10 / 10

Во всех вариантах есть слова, где гласную можно проверить ударением, кроме одного. Найдете его?

  • Собака, дорога, лягушка

  • Лопата, молния, письмоносец

  • Сапоги, водонос, колокольчик

ПО ТЕМЕ
Русский язык Первый класс Уроки Тест по русскому языку
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Кракозябра
45 минут
Найдите слово, в котором букв больше, чем звуков. В ответе звуков больше, чем букв, а не как в вопросе.
Гость
39 минут
это жертвы егэ писали. Чего вы от них хотите?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей Никитин,36

Никита,31

Мария,42

Никссс,41

Сергей,47

Егор,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление