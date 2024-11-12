НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -16

3 м/c,

ю-з.

 752мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25

СРОЧНО

В Новосибирске дорожные работники чуть не избили журналиста

Модные, но опасные роды
Врачи для 30-летних
Компенсация за наезд самоката
Зажечь на корпоративе — советы
Ничьи контейнеры
Жить, сдавать, зарабатывать
Окопы с кипятком
Новости в Telegram
Развлечения обзор В Токио выбрали «Мисс Интернешнл»: любуемся фото победительницы

В Токио выбрали «Мисс Интернешнл»: любуемся фото победительницы

В этом году корона досталась красавице из Вьетнама

477
7 комментариев

Кажется, как только жюри увидели платье Тхань Туи, на других участниц они больше не смотрели

Десятки девушек со всего мира вышли сегодня на сцену конкурса «Мисс Интернешнл», чтобы взять корону победительницы. Но блестящий головной убор был только один, и достался он участнице из Вьетнама — Хюинь Тхи Тхань Туи. И ей, как оказалось, не привыкать к победам в конкурсах красоты.

Тхань Туи родилась в 2002 году в Дананге и всегда большое внимание уделяла образованию, побеждала в интеллектуальных конкурсах. После школы поступила в Университет изучения иностранных языков, где начала усиленно штудировать английский, а как подтянула его, пошла на второе высшее — в лондонский Университет Гринвича.

Во время учебы Тхань Туи попробовала свои силы в конкурсах красоты. Сначала завоевала награду «Мисс Студенчество» в Университете иностранных языков, потом стала финалисткой первого конкурса элегантных студентов в Дананге. Так в 2022 году она дошла до национального конкурса, где получила титул «Мисс Вьетнам», а заодно забрала пару дополнительных номинаций, в том числе взяла подпремию «Спортивная красота».

Также жюри объявило, что Тхань Туи будет представлять страну на «Мисс Интернешнл» в 2024 году, в котором Вьетнам никогда раньше не участвовал.

— У меня есть некоторые базовые навыки работы на подиуме и выступлениях, и в дальнейшем я буду продолжать практиковаться и совершенствоваться, — говорила тогда девушка. — Кроме того, я узнала от своих предшественников о критериях и прочих моментах, на которые следует обратить внимание, чтобы хорошо подготовиться к участию в «Мисс Интернешнл — 2024».

Костюм, в котором Тхань Туи предстала на конкурсе, называется «Шелк Лотоса». По словам дизайнера Буй Конг Тхиен Бао, в нём каждая нить шелка соткана из стебля лотоса, поднятого из лагуны.

— Вплетенные в ткань тонкие шелковые нити, похожие на росу, обладают мягкостью и гладкостью натурального шелка и имеют нежный аромат цветов лотоса, — описала дизайнер свое творение.

— Нося гордую ленту «Мисс Интернешнл — 2024», я еще раз вспоминаю о своей роли и миссии. Как первая Мисс Вьетнам, принявшая участие в конкурсе «Мисс Интернешнл», я сделаю всё возможное, чтобы привести в международную организацию представителя Вьетнама, достаточно храброго и решительного, чтобы продвигать имидж нашей страны на международном уровне, — рассказала девушка в своей речи победительницы.

Коллеги, как вам новая «Мисс Интернешнл»?

Потрясающая, слов нет!
Слишком хороша
Худовата будет
Полновата будет
Платье — отпад!
ПО ТЕМЕ
Красота Конкурс красоты Конкурс Фото Девушка Красавица Победительница конкурса красоты Победительница
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
29 минут
Хорошая бабулич
Гость
28 минут
Ай вуд аск хороший бабулич аут
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,29

Света,33

Гриша,24

Татьяна,39

Федор,32

Anton,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление