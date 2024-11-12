В Токио выбрали «Мисс Интернешнл»: любуемся фото победительницы

Кажется, как только жюри увидели платье Тхань Туи, на других участниц они больше не смотрели Источник: thanhthuy.hhvn / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Десятки девушек со всего мира вышли сегодня на сцену конкурса «Мисс Интернешнл», чтобы взять корону победительницы. Но блестящий головной убор был только один, и достался он участнице из Вьетнама — Хюинь Тхи Тхань Туи. И ей, как оказалось, не привыкать к победам в конкурсах красоты.

Тхань Туи родилась в 2002 году в Дананге и всегда большое внимание уделяла образованию, побеждала в интеллектуальных конкурсах. После школы поступила в Университет изучения иностранных языков, где начала усиленно штудировать английский, а как подтянула его, пошла на второе высшее — в лондонский Университет Гринвича.

Источник: thanhthuy.hhvn / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Во время учебы Тхань Туи попробовала свои силы в конкурсах красоты. Сначала завоевала награду «Мисс Студенчество» в Университете иностранных языков, потом стала финалисткой первого конкурса элегантных студентов в Дананге. Так в 2022 году она дошла до национального конкурса, где получила титул «Мисс Вьетнам», а заодно забрала пару дополнительных номинаций, в том числе взяла подпремию «Спортивная красота».













Также жюри объявило, что Тхань Туи будет представлять страну на «Мисс Интернешнл» в 2024 году, в котором Вьетнам никогда раньше не участвовал.













— У меня есть некоторые базовые навыки работы на подиуме и выступлениях, и в дальнейшем я буду продолжать практиковаться и совершенствоваться, — говорила тогда девушка. — Кроме того, я узнала от своих предшественников о критериях и прочих моментах, на которые следует обратить внимание, чтобы хорошо подготовиться к участию в «Мисс Интернешнл — 2024».













Костюм, в котором Тхань Туи предстала на конкурсе, называется «Шелк Лотоса». По словам дизайнера Буй Конг Тхиен Бао, в нём каждая нить шелка соткана из стебля лотоса, поднятого из лагуны.

Источник: thanhthuy.hhvn / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Вплетенные в ткань тонкие шелковые нити, похожие на росу, обладают мягкостью и гладкостью натурального шелка и имеют нежный аромат цветов лотоса, — описала дизайнер свое творение.

Источник: thanhthuy.hhvn / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Нося гордую ленту «Мисс Интернешнл — 2024», я еще раз вспоминаю о своей роли и миссии. Как первая Мисс Вьетнам, принявшая участие в конкурсе «Мисс Интернешнл», я сделаю всё возможное, чтобы привести в международную организацию представителя Вьетнама, достаточно храброго и решительного, чтобы продвигать имидж нашей страны на международном уровне, — рассказала девушка в своей речи победительницы.