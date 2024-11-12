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Развлечения истории Притяженья больше нет? Как сегодня выглядит золотой состав «ВИА Гры» и чем занимаются певицы

Притяженья больше нет? Как сегодня выглядит золотой состав «ВИА Гры» и чем занимаются певицы

Они пели про три реки, которые впадали в океан, а потом разошлись по разным берегам

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18 комментариев

Именно при таком составе вышли самые популярные песни за всю историю группы «ВИА Гра»

Состав популярной группы «ВИА Гра», как и многих других музыкальных стартапов нулевых, менялся с завидной частотой. Но спроси кого, кто в ней пел, на ум придет эта троица: Вера Брежнева, Надежда Грановская, Анна Седокова. Именно это яркое трио принято называть золотым составом. Хотя вместе певицы продержались недолго — с января 2003 года по май 2004-го. После этого девушки с переменным успехом занимались сольной карьерой, а позже и вовсе перестали пересекаться на сцене. И вот чем все они сейчас занимаются.

Анна Седокова

Анна Седокова стала первой, кто покинул золотой состав «ВИА Гры». В 2004 году певица узнала, что ждет ребенка, и материнство оказалось несовместимо с концертами и гастролями.

Полет Анны Седоковой в группе «ВИА Гра» продлился чуть больше года

Для продюсеров и поклонников это стало настоящим ударом, ведь огненно-рыжая исполнительница находилась на пике популярности. Но Аня предпочла карьере семью. Брак с первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, продлился полтора года — в 2006 году пара развелась, и молодая мать Анна Седокова занялась сольной карьерой.

Отношения Анны с мужчинами вообще отличаются непродолжительностью. Всё потому, что певице, по ее признанию, куда важнее огонь чувств, чем спокойная и размеренная семейная жизнь.

— Я боюсь, что, если я когда-нибудь научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку, — объяснила Анна.

Анна Седокова давно перестала быть рыжей, но не растеряла своего очарования

Сегодня за плечами Анны Седоковой два официально расторгнутых брака, третий — в стадии оформления. Этой осенью артистка прекратила отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, за которого вышла замуж в 2020 году. Расставание со спортсменом далось ей тяжело.

— Сейчас я понимаю, что эти экстремальные горки и эмоциональные качели оставляли за собой много пепла после того, как два сердца догорали дотла. И делали очень больно тому, кого я искренне любила. Я просто по-другому не умела. И не хотела, — признавалась 41-летняя певица. — Я всю жизнь любила на полную. Такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений. Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие.

После перемен в личной жизни Анна Седокова решилась на преображение и снова стала той самой рыженькой из «ВИА Гры».

Надежда Грановская

Еще одна «река» знаменитого трио, «черная, как ночь» Надежда Грановская, покинула группу в 2006 году. Она занялась сольной карьерой, участвовала в популярных телешоу, пробовала себя в качестве телеведущей, воспитывала троих детей вместе с бизнесменом Михаилом Уржумцевым. А после переехала в Европу.

Темненькую из «ВИА Гры» теперь с музыкой связывает только общее прошлое

За границей Надежда Грановская решила полностью сменить сферу деятельности и ударилась в духовные практики. По признанию темненькой из «ВИА Гры», она открыла в себе экстрасенсорные способности и «имеет контакт с сущностями». Теперь в описании ее профиля в соцсетях звучат только такие темы: «осознанность», «экстрасенсорика», «божественные послания», «раскрытие природы тела».

Бывшая певица признается: еще в детстве высшие силы давали ей «определенные знаки, определенные ситуации, состояния, где происходило знакомство с тонким миром».

Знакомиться «с тонким миром» Надежда предпочитает на берегу моря

— И это было не просто знакомство, это было вспоминание, для чего ты здесь. Знакомство с другими цивилизациями, проявления на физическом уровне моих прошлых жизней, — объясняет Грановская. — То есть на физическом уровне в буквальном смысле, когда в какой-то момент, по щелчку, в тебя входит сущность. Да, сущность. Ты чувствуешь, что это ты, что это тоже ты. Ты ее не боишься, не боишься этого состояния, начинаешь говорить на другом языке, начинаешь вещать какие-то мысли, какие-то знания, какие-то события. Видения, сновидения, состояния, в которые меня периодически погружали, были мне очень близки, они были мне родные. Ясновидение, яснознание и ясночувствование набирали обороты. Что мне с этим делать?

Надежда Грановская рассказывает, что она не боится сущностей, которые в нее вселяются

Поклонники, открывшие для себя любимую певицу в новом и неожиданном амплуа, отметили, что она сильно похудела и местами на видео ведет себя «неадекватно».

Вера Брежнева

Уйдя из группы в 2007 году, Вера Брежнева построила успешную сольную карьеру, а в октябре 2015 года блондинка вышла замуж за Константина Меладзе. Но этот союз не оказался любовью на всю жизнь. В 2023 году певица развелась с продюсером.

Ни Меладзе, ни Брежнева подробности разрыва не раскрывали

— Такое время каких-то изменений, трансформаций. Да, от семьи может быть поддержка, но всё равно с этим нужно справиться внутри самостоятельно. Было состояние, когда я понимала: у меня нет сил ни на что и сейчас могу только грустить, — объясняла позже Брежнева. — Я не знаю ни одного человека, для кого развод был бы легким. Самое главное, что мне помогло, — это фокус переместить на себя и потом уже в этом состоянии двигаться дальше.

Двигаясь дальше, Вера Брежнева занялась инфобизнесом

Сейчас Вера Брежнева в России не проживает, а после развода с Константином Меладзе с головой ушла в психологию. Она создала свой марафон трансформации, в котором помогает женщинам справиться с трудностями (морально). Обещает, что всего за 14 дней сможет сделать их другими людьми. Премиальный тариф стоит 300 долларов в месяц (примерно 29 тысяч рублей) и предполагает, помимо информационных материалов и вебинаров, общение с певицей посредством чата.

Приносит ли инфобизнес те суммы, к которым привыкла 42-летняя артистка, неизвестно.

А кто вам больше нравился из «ВИА Гры»?

Анна Седокова
Надежда Грановская
Вера Брежнева
Все хороши!
Вообще никто
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История ВИА Гра Музыка Солистка Популярность Хиты Вера Брежнева Надежда Грановская Анна Седокова
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Комментарии
18
Я_ИНАЯ
29 минут
Мне нравилась только Грановская. Но что с ней стало? Общение с потусторонним миром пошло не на пользу Надежде.
Гость
22 минуты
Хуже всех выглядит Седокова. Это ж надо было так испоганить свою внешность. Карикатура на человека.
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