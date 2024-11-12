А у вас шнурки в стакане? Лишь заставшие СССР ответят на все 15 вопросов нашего теста

Кринж, скуф, вайб — это сленг современной молодежи, который знает далеко не каждый взрослый. Думаете времена изменились? На самом деле, в советское время молодые люди тоже активно использовали странные словечки в своей речи. Предлагаем вспомнить, как выражались в СССР, с помощью нашего интересного теста, а вдруг сленг прошлого окажется даже круче? Давайте узнаем!
Начнем с простого: что такое «котлы»?
Наручные часы
Красивые женские серьги-кольца
Емкость, в которой варили суп
А о чем говорил фраза «шнурки в стакане»?
Все собрались на дискотеку
Милиция патрулирует
Родители дома
Так-так, «шузы на каше» — это что еще такое?
Обувь на толстой подошве
Каша с вкусными добавками
Яркое платье для танцев
Когда говорили «дринчить до крейзы», что имели в виду?
Пойти драться до первой крови
Напиться до беспамятства
Весело провести время под гитару
«Хилять» — это как?
Увиливать от ответа
Неспешно прогуливаться
Проявлять свою слабость
Советские ребята еще часто кричали «шуба!» в определенных ситуациях. Что это значило?
Сигнал о том, что пора идти на урок
Сигнал о том, что в магазинах началась распродажа верхней одежды
Сигнал о том, что идет посторонний, нужно прекращать делать пакости и убегать
А когда говорили «попилить хаеp», что это значило?
Пойти подстричься
Накраситься
Заплатить за ужин пополам
Сейчас сложно: бабули — это…
Крутые девчонки
Деньги
Одежда для повседневной носки
Когда молодого человека называли утюгом, это значило, что он…
Карманный воришка
Неприятный человек, который сует свой нос в чужие дела
Спекулянт, скупающий у иностранцев вещи и валюту
А что такое «музыка на костях»?
Так называли музыку, под которую можно было танцевать до упаду
Это определенный метод игры на барабане, когда звуки похожи на стук костей
Это один из методов записи пластинок — на рентгеновских снимках
«Совпаршив» вам знаком?
Заграничные вещи
Вещи, произведенные в Советском Союзе
Не стильные вещи
Что выражало слово «зыко»?
Одобрение
Отвращение
Страх
Что советская молодежь называла Бродвеем?
Центральную улицу города
Школьный мюзикл, поставленный под иностранные песни
Красивый парк для свиданий
«Аскать» — что делать?
Дарить подарки
Общаться с девушкой до самого утра
Просить деньги на улице у прохожих
«Пойдем на сейшн» что означало?
Пойдем на свидание
Пойдем на концерт
Пойдем в кино