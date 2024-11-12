«Что могло стать с нашей планетой, начнись Третья мировая?» Историк собрал крупнейшую коллекцию противогазов в России

В музее собраны почти все виды советских противогазов Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Холодная война оставила глубокий отпечаток как в культуре, так и в сознании людей. Нижний Новгород, в прошлом Горький, был закрытым городом: здесь разрабатывались новые виды вооружений, строились идеальные инструменты для убийств. Любая война, в том числе Холодная, является соревнованием вооружения со средствами защиты. И самый массовый из них — противогазы.

NN.RU побывал в Нижегородском музее холодной войны и поговорил с его основателем Ильей Новосадовым, который собрал крупнейшую коллекцию противогазов в России. Чем они отличаются и зачем нужны в наши дни — читайте в этом материале.

Почему статья называется «Резиновый день»? Те, кто служил, уже поняли. Для далеких от армии объясняем: традиционно в Российской (и Советской) армии подготовка личного состава по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите) проводится в среду, причем во всех частях.

Илья Новосадов собирает противогазы и экспонаты времен холодной войны уже 25 лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Краткая история музея и противогаза

Музей действует уже десять лет, располагался на разных площадках, и сейчас там собрана масса экспонатов: от показательных образцов химоружия (к счастью, муляжей) до советских военных радиостанций. В коллекции находится более 150 экземпляров противогазов, что дает ей звание одной их самых крупных частных коллекций в России. Илья Новосадов начал собирать их 25 лет назад: покупал списанное, дарили друзья, искал в интернете — в ход шло всё. Такая коллекция обошлась в копеечку.



— Одна из первых вещей, которые меня заинтересовали как исследователя, как историка, еще даже в детском возрасте, — это был противогаз, — признался Илья Новосадов. — На закате советской эпохи я побывал у мамы на работе, она работала инженером-проектировщиком. Там, как и везде, был уголок гражданской обороны. Висели плакаты, на которых были изображены ядерные взрывы, аварийно-восстановительные работы и прочее. Меня, конечно, как ребенка очень сильно взволновала эта тема — что же могло стать с нашей планетой, начнись Третья мировая?

Согласитесь, плакаты нарисованы очень качественно Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











История противогазов началась еще в Первую мировую войну, и настоящий прорыв сделал академик Николай Зелинский, предложивший привычный нам вид защиты. Главный компонент его фильтра, использующийся до сих пор, — это активированный уголь, который способен впитать многие опасные газы. Кстати, вопреки распространенному мифу, от угарного газа обычные противогазы не спасают: его молекулы слишком малы.



— Николай Дмитриевич решил поэкспериментировать даже не столько с химическими, а с физическими свойствами некоторых веществ. Он взял простой березовый уголь, решил его прокалить и обработать паром. Уголь стал активированным. Грубо говоря, также работает таблетка активированного, знакомая всем, — поделился историк-регионовед.



Часть противогазов пока что находится на складе музея Источник: Алексей Сапожков / NN.RU











В музее представлена обширная коллекция радиостанций Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











От чего спасает противогаз?

Давайте начнем с простого: речь пойдет про фильтрующий противогаз (это один из видов). Вам не спастись от недостатка кислорода и органических газов, а его действие ограничивается ресурсом фильтра. По словам Ильи Новосадова, в метре от разлившейся цистерны с аммиаком вы, скорее всего, погибнете вне зависимости от того, надели Вы обыкновенный фильтрующий противогаз или нет. А вот если вы стоите в сотне метров, так можно протянуть пару часов, прежде чем фильтр придется менять. В общем, всё зависит от концентрации опасного газа. А для подобных случаем существуют противогазы изолирующие, они надёжно спасают при высоких концентрациях отравы и малом количестве воздуха снаружи.



— Фильтрующая поглощающая коробка. Там внутри специальные такие столбики, цилиндрики мелко измельченного угля — они называются «шихта», чтобы была больше поверхность для эффективного впитывания зараженного воздуха. Туда воздух поступает через противодымный фильтр, который впитывает сначала дым, поскольку он вредит углю, — объясняет принцип работы Новосадов.

Схема устройства фильтра противогаза Источник: Алексей Сапожков / NN.RU











Кроме того, противогазы используются и для защиты от пыли: например, на производстве, или при ликвидации радиационной угрозы, как было в Чернобыле. Фильтры останавливали радиоактивную пыль, давая возможность ликвидаторам протянуть чуть больше времени в опасной зоне. Кстати, большая часть из них предпочитала пользоваться респираторами: находиться в противогазе, да еще в комплекте химзащиты часами физически очень тяжело.

Представьте, как вы занимаетесь физическими упражнениями, завернутыми в резину Источник: Алексей Сапожков / NN.RU











Со стопроцентной гарантией от любой опасности спасет изолирующий противогаз. Тут есть несколько вариантов конструкции: с кислородными баллонами (как у аквалангов) или с регенеративными патронами. Принцип работы второго типа основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении углекислого газа, выдыхаемого человеком. Время использования зависит от типа: от десятков минут до нескольких часов. Однако в ходе реакции выделяется тепло, и его надо вовремя снять, прежде чем патрон загорится.

Сверху на стеллаже — современные войсковые противогазы, использующиеся сегодня в армии Источник: Алексей Сапожков / NN.RU











Делятся противогазы также по сфере применения: гражданские, военные, промышленные и детские. Да, существует защита и для детей:



— В 20–30-х стали выпускаться и гражданские. Они делятся как на взрослые, так и детские. Вот это, например, самый первый послевоенный детский противогаз ДП-6М. Он практически повторяет свою взрослую копию ГП-4, ГП-4У. Ну только размером различается, и, соответственно, коробка маленькая. Иногда спрашивают: «А почему, неужели сэкономили на коробке?» Просто ребенку не нужна большая коробка. Она стянет с головы у него эту маску, и всё.

Снизу на стеллаже — детские противогазы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Это противогаз для новорожденных Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Слева — защитные очки от вспышки после ядерного взрыва Источник: Алексей Сапожков / NN.RU











Кроме традиционных противогазов советские инженеры позаботились и о новорожденных. Для них была создана специальная люлька, обеспечивающая защиту на несколько часов. Логика изобретения простая: доставить ребенка из опасной среды в безопасную, так что проводить в ней много времени не пришлось бы.

Заводы «Заря» и «Мир»

На российских складах лежат десятки миллионов противогазов: большая часть досталась «по наследству» от Советского Союза. Часть из них производилась на Дзержинском заводе «Заря», открытом в 1937-м.

— Именно тогда, к началу 1940-х годов «Зарёй» стали выпускаться противогазы для Рабоче-крестьянской Красной армии. Это задумывалось правительством как один из самых крупных заводов по производству средств защиты. Там, во-первых, делали активированный уголь для всех противогазов страны. Еще «Заря» выпускала столовую посуду: там же был впервые применен в СССР метод холодного эмалирования. Помните железные чашки и блюдца с черной каемочкой? И реакторы по сути — это та же колбочка, только большая и устойчивая к агрессивной химической среде и высоким давлениям и температуре, — рассказал нижегородец.

Часть выставки посвящена мирной продукции СССР Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











А еще завод производил пуговицы: их вы точно видели на военной форме. Сейчас «того самого» завода не существует — он не пережил 90-е. Однако история противогазов на этом не заканчивается: несмотря на то что изобретению уже больше сотни лет, до сих пор в России разрабатывают новые виды защиты.

В музее есть не только противогазы и вооружение. Обратная сторона Холодной войны — обычная, повседневная жизнь. В экспозиции есть раритетные телевизоры, в том числе легендарный «Радий», советские проигрыватели, несколько камер. Однако то, что вызывает неподдельное чувство ностальгии, связано с Горьковской фабрикой «Мир».

Дизайн советских телевизоров во многом был копией зарубежных экземпляров Источник: Алексей Сапожков / NN.RU











Помните куклу по имени Наташа? Или пластмассового Деда Мороза с красными варежками? Миллионы игрушек сошли с конвейера «Мира», подарив советским детям счастливое (хотя и чуточку однообразное) детство.

