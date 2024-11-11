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Развлечения Разработчики откроют бесплатный доступ к игре «Смута» в компьютерных клубах

Разработчики откроют бесплатный доступ к игре «Смута» в компьютерных клубах

Поиграть смогут посетители более полутора тысяч заведений по всей стране

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1 комментарий

Поиграть в «Смуту» бесплатно можно будет в компьютерных клубах

Студия-разработчик предоставит бесплатный доступ к игре «Смута»: сыграть в историческую RPG смогут посетители более чем 1,5 тыс. компьютерных клубов России.

— Такое партнерство позволит еще большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тысячах качественных и мощных компьютеров и узнать историю Смутного времени, — отметили в пресс-службе компании.

По словам разработчиков, графика игры требует достаточно мощного «железа», а позволить себе современный компьютер может далеко не каждый игрок. Альтернатива покупке дорогостоящего оборудования — компьютерные клубы. Ожидается, что каждый клуб-партнер получит 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры.

— Компьютерные клубы в нашей стране в основном работают с иностранными массовыми играми. Появление российской «Смуты» в их игротеке — это важное событие для всей отечественной игровой индустрии, — отметил гендиректор экосистемы Langame Дмитрий Лукин.

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Комментарии
1
bollo
5 минут
не бесплатно, а за счет бюджета, как и сама игра продолжают пилить
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