Самая красивая девушка планеты выбрана: смотрим фото очаровательной «Мисс Земля»

Джессика Лейн из Австралии стала новой «Мисс Земля» Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С приближением конца года принято подводить разные итоги. И одни из самых привлекательных результатов оглашают на конкурсах красоты. Жюри одного из таких, «Мисс Земля», уже назвало имя победительницы. Ей стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии, и мы не смогли обойти это событие стороной. Хотя, признаться, не очень-то и пытались.

«Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл». Два из них подведут итоги на днях, а имя девушки, которая примерит корону «Мисс мира», мы узнаем в феврале 2025 года. Так что, можно сказать, «Мисс Земля» начинает череду приятных открытий и знакомств. Что ж, давайте познакомимся с его победительницей Джессикой Лейн поближе.

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джессике Лейн 21 год, и она студентка университета Саншайн-Коэст. В профиле в соцсетях у нее гордо написано «журналистка», но также она изучает литературное творчество. Но это не единственные ее интересы.

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джессика — известная в Квинсленде экоактивистка и участница природоохранных инициатив. Она собирала деньги на исследование лейкемии, добивалась замены устаревших сетей для защиты пляжей от акул, в которых запутываются другие животные, пытается бороться с «быстрой модой», являясь сторонницей ресайклинга.

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дорога к конкурсу «Мисс Земля» перед Джессикой открылась в августе 2024 года после того, как она победила в национальном первенстве «Мисс Земля Австралия».

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Во время выступления на национаольном конкурсе Джессика признавалась, что у нее пока не так много достижений. Похоже, сегодня в их копилке случилось серьезное пополнение.

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Завоевав корону конкурса «Мисс Земля», Джессика стала первой девушкой из Австралии, победившей в этом первенстве.

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джессика отметила, что ее преимуществом перед другими конкурсантками было то, что она росла в маленьком городке и жила буквально среди дикой природы, а не только по телевизору ее видела, что важно для конкурса с экологической направленностью.

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сам конкурс проводится с 2001 года. Его жюри выбирает победительниц в четырех номинациях, главная из которых — собственно «Мисс Земля». Кроме нее есть еще три титула — «Мисс Вода» (ей в этом году стала участница из США), «Мисс Воздух» (эту номинацию взяла девушка из Исландии) и «Мисс Огонь» (с таким титулом домой уедет конкурсантка из Перу).

Источник: jessica_m__lane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, завоевавшая в 2023 году титул «Краса России». Девушка оказалась среди восьми финалисток.

Источник: ekatriromanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кстати, в «Красу России» Екатерина попала после того, как организаторы конкурса сами ей написали. Они нашли девушку в соцсетях и предложили ей попробовать свои силы в первенстве. Она не стала отказываться. Это был ее первый конкурс красоты в жизни, и сразу победа.

Источник: ekatriromanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На «Мисс Земля» совсем неотмеченной Екатерина тоже не осталась — она победила в номинации «Красота лица».

Источник: ekatriromanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Екатерина живет в Санкт-Петербурге. Она закончила факультет режиссуры массовых мероприятий Российского государственного социального университета, работает моделью, снимается в кино и сериалах.