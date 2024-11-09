В кино — Гнида. А в жизни? Куда пропала звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов

Актера Кирилла Емельянова мы давненько не видели на экране. Что с ним случилось? Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Имя Кирилла Емельянова в свое время было на слуху у каждого. Молодой актер, с детства мечтавший о кино, стал известным благодаря роли в популярном сериале «Кадетство» (0+), и роль эта была та еще. Но за негативным экранным образом скрывалась любопытная история личной жизни. Как же складывалась жизнь актера, который, как оказалось, задолжал крупную сумму по алиментам матери своих двоих детей?

«Мой герой гнида, сволочь»

Кирилл родился в актерской семье, и уже с детства было понятно, что будущее для него предопределено. Знакомство с театральным миром началось у будущего актера примерно с трехлетнего возраста.

Емельянов впервые появился на экранах в начале нулевых в киножурнале «Ералаш» (0+): представители проекта пришли в школу и отобрали нескольких мальчиков для съемок, в том числе и 12-летнего Кирилла. Парень привлекал своей характерной внешностью и актерскими способностями.

Именно с «Ералаша» началась кинокарьера артиста Источник: архив журнала «Ералаш»











После этого родители перевели сына в учебное заведение с театральным уклоном, которое в итоге юноша окончил экстерном из-за объема работы, ведь в 15 лет Кирилла позвали в фильм «Сволочи» (18+). Режиссер Александр Атанесян определил молодого актера на отрицательную роль — юного рецидивиста по прозвищу Студер. Кстати, в этом же фильме вместе с ним сыграл его будущий коллега по сериалу «Кадетство» — Александр Головин.

После успеха фильма молодых актеров позвали на кастинг сериала о суворовцах «Кадетство».

— Это как раз были я, Саша Головин и другие, но, к сожалению, кроме нас двоих никого не взяли на большие роли. Еще несколько ребят взяли на эпизоды. Кастинг был очень тяжелый. Я пробовался только на роль Сырникова, и меня сразу приняли, — делился Кирилл.

Здесь к Емельянову и пришла большая слава, ведь за приключениями курсантов Суворовского училища следили, казалось, практически все ученики средних школ. Правда, артист вновь предстал перед зрителями в отрицательной роли. Его суворовец Алексей Сырников был стукачом, которому нравилось делать подлости своим товарищам.

А вам нравился курсант Сырников? Источник: Кадр из сериала «Кадетство»











— Мой герой гнида, сволочь. Мне было тяжело. Я даже специально просил найти ребят, которые делают гадости. Помогало вжиться в роль общение с суворовцами. С нами была целая рота, мы с ними болтали, — рассказывал актер.

Продолжением «Кадетства» стали «Кремлевские курсанты» (18+), Леша Сырников здесь опять появился, правда, такого яркого успеха у публики сериал уже не имел. После Емельянов поступил в ГИТИС и постепенно пополнил фильмографию другими большими проектами: «До свидания, мальчики» (12+), «Восьмидесятые» (12+), «Пятницкий» (16+), а также принял участие в нескольких постановках театра «Школа современной пьесы».

Источник: Городские порталы

«Он смог расположить к себе»

Не меньше Емельянов прославился своей бурной личной жизнью. Актер никогда не скрывал, что его привлекают девушки постарше. Первая гражданская жена Кирилла была старше него на 11 лет, а еще какое-то время спустя появились слухи о его романе с телеведущей Катей Гордон (их разница в возрасте составляет 10 лет). Когда Кириллу исполнилось 17, он встретил будущую жену — Екатерину Директоренко, которая была старше его на 7 лет. Актриса признавалась, что как раз из-за этой разницы она поначалу не восприняла Емельянова серьезно, однако со временем молодой артист все-таки покорил ее сердце.

— Он смог расположить к себе: вел себя уважительно, по-взрослому. Умело ухаживал. Хотя я тогда не понимала, что он ухаживает: не думала, что этот мальчик может на что-то претендовать в моей жизни, — вспоминала Екатерина.

И почему такая красивая пара не смогла пережить кризис в отношениях? Источник: ekaterinadirektorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Влюбленные поженились в 2010 году. Через год у них появился первенец Степан, а в 2013 году Директоренко родила второго ребенка — сына Василия. Неожиданно в 2016 году супруги развелись.

— В этом браке мне не хватало серьезности, которая не приобретается с возрастом, — объясняла актриса. — Это не потому, что Кирилл молод и когда-нибудь станет основательным. Нет, не станет. Мужчины, с которыми я находилась в длительных отношениях, знают: вывести меня из себя просто так, чтобы я накричала, психанула, невозможно. Это под силу только Кириллу. Я ему отдала все эмоции, на которые способна.

А сыновья — копия отца Источник: ekaterinadirektorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2018 году экс-супруги выясняли отношения на шоу «Пусть говорят» (18+), где Екатерина обвинила бывшего супруга в том, что он не платит алименты и не желает видеться с детьми. Ну а Емельянов в свою защиту объяснял, что был период, когда сама актриса не разрешала ему встречаться с сыновьями, хотя он всегда им всё покупал. Но основная претензия у Кирилла была к молодому человеку экс-супруги. Актер читал, что тот плохо влияет на детей.

«Говорят, что он в розыске»

Как рассказала экс-супруга актера Екатерина Директоренко в недавнем выпуске «Звёзды сошлись» (18+), она никак не может договориться с 33-летним Кириллом Емельяновым об алиментах, он просто не выходит на связь. Первое время после развода артист иногда что-то покупал своим сыновьям, а потом просто исчез из их жизни.

Екатерина Директоренко в недавнем выпуске «Звёзды сошлись» Источник: Кадр из передачи «Звёзды сошлись» / Ntv.ru











— Официально присудили самые минимальные — около 24 тысяч на одного ребенка. Сейчас долг 700 с чем-то тысяч. Я периодически заглядываю к приставу, спрашиваю, как у нас там дела. Но там какие-то странные происходят истории. Говорят, что он в розыске, — рассказала Екатерина Директоренко.

Женщина добавила, что рассталась с Емельяновым на «конфликтной ноте, с претензиями и обидами».

— Он не хотел разводиться, но наша пара с самого начала была своеобразной. Странно, что мы так долго прожили — лет восемь. Мы не можем договориться, потому что мы не общаемся. Он не выходит на связь, а мы особенно не навязываемся, — вспомнила Екатерина.

Комментарий о состоянии Кирилла дал иллюзионист Сергей Сафронов, ведь одно время они хорошо общались.

— Я знаю, что у него сейчас очень тяжелая ситуация, я не оправдываю его — это отвратительно, когда ты бросаешь своих детей. Однажды он мне написал сообщение: «Сергей, дай мне денег в долг». Я дал ему денег, а потом наши общие друзья мне рассказали об этой ситуации, — говорит иллюзионист.

Кажется, что сейчас у звезды сериала «Кадетство» нет работы. Сафронов добавил, что на данный момент его приятель совсем не управляет своей жизнью.