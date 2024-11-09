Даже не думайте: эти 5 пар знаков зодиака никогда не будут счастливы вместе

Звезды говорят, что иногда влюбленность живет очень недолго Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Если вам кажется, что в отношениях что-то совсем не клеится, иногда стоит послушать астрологов. Ведь с точки зрения астрологии, во многом наш успех в делах любовных зависит от звезд. Из-за совместимости знаков зодиака один человек может показаться идеальным спутником, а другой будто создан для вечных разногласий. Мы спросили астролога Алену Шлягину, правда ли, что одни знаки гарантируют нежную привязанность, а союз с другими несет одни только столкновения, и она рассказала, как несовместимость в гороскопе может влиять на судьбу отношений и каким знакам просто не суждено быть вместе.

Скорпион — Лев

Яркий пример пары Льва и Скорпиона — Тимати и Алена Шишкова. Это как если бы встретились два совершенно разных мира. Алене, как Скорпиону, нравится спокойная обстановка, она ценит уют и комфорт дома, любит размышлять о глубоких вещах. Она может быть немного закрытой для окружающих, но внутри у нее бурлят сильные эмоции и мысли. Тимати, будучи Львом, обожает шумные компании, вечеринки и всегда находится в центре внимания. Для него важно, чтобы жизнь была яркой и полной событий.

Союз Тимура и Алены долго не продержался. Совпадение? Не думаем! Источник: missalena.92 / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда такие люди встречаются, им может быть трудно понять друг друга. Алена может думать, что Тимати слишком часто отвлекается на внешние вещи и не уделяет достаточно времени глубоким разговорам. А Тимати может считать, что Алена слишком замкнута и мало интересуется тем, что происходит вокруг. Но несмотря на эти различия, они всё равно могут находить общие интересы и учиться понимать друг друга. Ведь в каждой паре есть свои сложности, и главное — уметь договариваться и уважать друг друга.

Овен — Телец

Пара Овен — Телец, как в случае с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, действительно сталкивается с множеством вызовов из-за различий в темпераментах и подходах к жизни. Овны, такие как Алла, полны энергии и стремятся к новым впечатлениям, тогда как Тельцы, подобные Филиппу, ценят стабильность и комфорт.

Источник: Филипп Киркоров / Vk.com











Конфликты могут возникать из-за того, что Овен хочет действовать немедленно, не задумываясь о последствиях, а Телец предпочитает всё обдумывать и планировать заранее. Овен может воспринимать Тельца как слишком осторожного и медлительного, в то время как Телец может видеть Овна как слишком импульсивного и непредсказуемого.

Тельцы, такие как Филипп Киркоров, действительно придают большое значение внешнему виду и созданию комфорта, поэтому они охотно вкладывают деньги в красивые вещи и обстановку. Для них важно ощущать уют и гармонию вокруг себя.

Овны, напротив, ценят свободу и независимость гораздо больше, чем материальные блага. Они видят деньги как инструмент для достижения своих целей, а не как самоцель. Им важна возможность делать то, что хочется, и не зависеть от внешних ограничений.

Различия в подходе к финансам могут стать источником напряжения в отношениях. Телец (Филипп Киркоров) может считать, что Овен (Алла Пугачева) недостаточно заботится о создании красивого окружения, а Овен может упрекнуть Тельца в излишней расточительности и недостаточной гибкости.

Тельцы любят окружать себя красивыми вещами и могут тратить значительные суммы на моду и интерьер, что может вызывать недовольство у практичного Овна, который предпочитает инвестировать в свою свободу и независимость.

Овен — Близнецы

Различия в характерах и подходах к жизни у людей, рожденных под знаками Овна и Близнецов, могут создавать определенные сложности в отношениях. Овны обычно стремятся к быстрым действиям и решениям, тогда как Близнецы склонны к размышлению и обсуждению различных вариантов. Эти отличия могут приводить к недопониманию и раздражению. Как у Валерия и Ирины Меладзе.

Песенка Ирины и Валерия Меладзе оказалась спета очень быстро Источник: Новости в мире звезд / youtube.com











Представьте, что Овен хочет сразу же начать какое-то дело, а Близнецу нужно немного времени, чтобы обдумать ситуацию и взвесить все «за» и «против». Такое расхождение в действиях может вызывать недовольство у обеих сторон. К тому же, Близнецы могут казаться Овнам слишком непостоянными и меняющимися, а Овны, в свою очередь, могут оказывать давление на Близнецов своими требованиями к быстроте принятия решений.

Валерий и Ирина Меладзе смогли сохранить свои отношения на протяжении 18 лет, но со временем подобные различия становятся всё более ощутимыми и могут приводить к конфликтам. Даже при наличии любви и привязанности, продолжение отношений становится сложным, если накопленные противоречия не удается разрешить.

Водолей — Скорпион

История отношений Романа Черницына и Ирины Дубцовой иллюстрирует те самые сложные моменты, которые могут возникать между Скорпионом и Водолеем.

Впервые Роман Черницын увидел Ирину Дубцову в ночном клубе и, по его собственным словам, «сразу почувствовал к ней интерес». Но он быстро угас Источник: dubtsova_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Скорпионы известны своей требовательностью и глубокими эмоциями. Они часто предъявляют высокие ожидания к себе и другим, особенно в вопросах, касающихся внешности и здоровья. Для Скорпиона важно ощущение контроля и порядка, поэтому любые изменения, которые происходят вне его ожиданий, могут вызывать сильное недовольство.

Когда Роман выразил недовольство фигурой Ирины после родов, это могло быть проявлением его стремления к идеалу и контролю. Возможно, он видел в этом не только эстетический аспект, но и символ восстановления прежнего порядка в семье. Однако для Водолея подобные требования могут показаться чрезмерными и несправедливыми.

Водолеи, как правило, более легкие и гибкие в своих взглядах на жизнь. Они не склонны зацикливаться на внешних изменениях и предпочитают жить в гармонии с собой. Поэтому критика со стороны Романа могла восприняться Ириной как несправедливое давление, что вызвало у нее обиды и разочарование.

После развода Роман, вероятно, продолжал переживать и вспоминать прошлые обиды. Как Скорпион, он склонен долго держать в памяти неприятные моменты и искать возможности для мести или исправления ситуации. Это объясняет его продолжительное недовольство бывшей женой. Ирина, как Водолей, смогла найти силы для того, чтобы наладить контакт с бывшим мужем ради общего блага — воспитания их сына. Ее способность к быстрому восстановлению и легкому отношению к жизни помогла ей преодолеть трудности и сохранить нормальные отношения с Романом.

Дева — Овен

Звездная пара Валерия и Александр Шульгин. Валерия — типичный Овен, Шульгин — типичная Дева.

Вот уж кто точно показал, что они не пара, так это Валерия и Шульгин Источник: Legion Media











Девы известны своим критическим взглядом на вещи. Они часто указывают на недостатки и ошибки. Овнам, которые привыкли действовать быстро и решительно, такое поведение может казаться излишним и подавляющим. Прямота Овнов тоже может задевать Дев, которые предпочитают более деликатный подход к критике. Овны могут говорить то, что думают, не задумываясь о последствиях, что Девы воспринимают как грубость. Если Овен пытается взять на себя всю ответственность, Дева может почувствовать себя ненужной и обделенной вниманием.

С другой стороны, если Дева попытается навязать свои правила и порядок, Овен воспримет это как попытку ограничить его свободу, что вызовет недовольство. Валерия говорила, что муж ее изолировал даже от друзей. Александр Шульгин несколько раз после развода с Валерией пытался сделать вид, будто его оговаривают, но точку в определении правых и виноватых поставили его собственные дети, которые во всеуслышание заявили, что их отец — человек крайне жестокий. И общаться с ним ни у дочери, ни у сыновей нет никакого желания.