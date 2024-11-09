Угадайте советский фильм по последнему кадру: тест для тех, кто помнит, чем всё закончилось

Сколько бы ни снимали новых фильмов, а руки порой сами так и тянутся включить что-нибудь советское. И герои там любимые, и сюжеты знакомые, и финалы запоминающиеся. Но настолько ли они действительно вам запомнились, как вы полагаете? У нас есть один проверенный способ это выяснить.
Какой фильм заканчивается слезами этой прекрасной дамы?
«Весна на Заречной улице» (6+)
«Белый Бим Черное ухо» (6+)
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
А какой фильм заканчивался таким трафиком?
«Дорогая Елена Сергеевна» (16+)
«Служебный роман» (6+)
«Кортик» (0+)
Еще одна дама с разбитым сердцем, в каком фильме была такая грустная концовка?
«Облако-рай» (18+)
«Неоконченный урок» (12+)
«Интердевочка» (18+)
Откуда этот красивый кадр?
«Веселые ребята» (0+)
«Кавказская пленница» (16+)
«Человек-амфибия» (16+)
Сейчас будет сложно: откуда этот последний кадр?
Не болит голова у дятла (16+)
Три плюс два (16+)
«Москва слезам не верит» (16+)
Этот мужчина точно вам знаком, он есть не только на последнем кадре, но и на протяжении всего фильм: откуда он?
«Карнавальная ночь» (0+)
«Молодая жена» (16+)
«Приключения Электроника» (0+)
Эту милую концовку вы точно должны знать: откуда этот кадр?
«Старик Хоттабыч» (0+)
«Девчата» (16+)
«Усатый нянь» (0+)
Снова повышенная сложность, какой фильм заканчивается пароходом?
«Белое солнце пустыни» (18+)
«Жестокий романс» (16+)
«Кин-дза-дза!» (12+)
Без раздумий — этот кадр заканчивает фильм…
«Алые паруса» (12+)
«Мимино» (18+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
Какой фильм заканчивает красивый зимний кадр?
«Сто дней после детства» (12+)
«Вокзал для двоих» (16+)
«Полосатый рейс» (12+)
Легкое напоследок! Откуда этот последний кадр?
«Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Артистка из Грибова» (12+)