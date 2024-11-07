А вдруг вы абьюзер? Честно ответьте на 10 вопросов и узнайте всю правду о себе

За последние годы тема нездоровых отношений стала настолько популярной, что люди научились над ней шутить, но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля правды. Иногда мы можем даже не замечать, как давим на своих мужей и жен и нарушаем их личные границы. Скажете, какие в отношениях могут быть личные границы? Что ж, похоже, только что вы стали на шаг ближе к званию абьюзера. Но давайте не будем забегать вперед — лучше ответьте на 10 вопросов нашего теста, чтобы узнать о себе всю правду или вывести на чистую воду своего партнера.