«Меня будто в грязи искупали»: Лерчек разоткровенничалась о проблемах с законом и интрижке с Натаном

Год кармы не пощадил блогера Лерчек Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Красный диплом МГУ может помочь тебе начать зарабатывать на картинке красивой жизни и продавать воздух, но когда тебе на хвост наступают следователи, ты начинаешь совершать ошибку за ошибкой. И от себя не убежишь даже на необитаемом острове. С Валерии Чекалиной, годами создававшей себе образ успешной и уверенной женщины, в один миг сошел гламурный окрас, когда на нее одно за другим начали заводить уголовные дела. Следом за этим последовал развод с разделом имущества, флирт с казахским рэпером Натаном. В общем, Лерчек, по лучшим заветам Роберта Льюиса Стивенсона, начала играть в орлянку, связалась с пиратами и покатилась. А куда докатилась, она и сама охотно рассказала.

«Каждый месяц выплачиваю большие суммы»

Доходами супругов Чекалиных налоговая заинтересовалась еще весной 2023 года. А где интерес налоговиков, там и визит домой, и обыск с пристрастием, и обвинения в уклонении от уплаты налогов. Проверка показала, что Чекалины использовали упрощенную схему, чтобы не платить налоги в полном размере, из-за чего, по данным следствия, не донесли в бюджет более 300 миллионов рублей налогами. Позже против супругов завели еще одно дело — об отмывании денег в особо крупном размере. В итоге общая сумма с учетом всех недоимок, пеней и штрафов составила около 500 миллионов рублей.

На Артеме и Валерии Чекалиных — костюмы стоимостью до 10 лет заключения каждому Источник: ler_chek / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Весной этого года, после того как Чекалины признали свою вину, раскаялись и в целом встали на путь исправления, уголовные дела в их отношении прекратили. Еще бы кто разрешил налоги не платить — в недавнем интервью своей подруге Алене Блин Лерчек пожаловалась, что теперь находится на общей ставке налогообложения и платит непосильные суммы в бюджет.

— Каждый месяц выплачиваю большие суммы, закрываю по чуть-чуть. Честно, очень сложно. Я иногда делаю какой-то мини-марафон, либо мини-продукт, чтобы просто расплатиться с текущими налогами, посетовала на судьбу Чекалина. — Мы уже покаялись, оплатили все налоги, но неважно, сколько раз ты будешь просить прощения, для некоторых людей ты всё равно останешься вот такой обманщицей.

Но недолго музыка играла — в октябре на Чекалиных завели уголовные дела за мошенничество. К этому времени они оказались уже разведены.

«Муж мне не разрешал проявлять таких эмоций»

Со своим будущим бывшим супругом Лерчек познакомилась еще в студенчестве. В 2012 году, за год до окончания университета, выпорхнула за него замуж, а в 2016-м родила двойню. В 2022-м Лерчек стала мамой в третий раз. В соцсетях семейки царила полная идиллия, что было им только на руку и помогало строить успешный семейный инфобизнес.

— Я в один момент поняла, что мы с ним бизнес-партнеры, которые умеют классно вместе проекты делать, зарабатывать деньги. И вот эта картинка, она помогала поддерживать это, — призналась Валерия в интервью.

Легким движением руки дети превращаются в пару чемоданов с деньгами Источник: ler_chek / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но именно бизнес-партнерские отношения, по словам Чекалиной, и стали причиной разрыва с мужем — за количеством нулей на счетах любовь, если она и была, затерялась окончательно.

— Я не хочу быть вместе только из-за того, что получается классно деньги зарабатывать. Лучше меньше зарабатывать, но зато получать друг от друга эмоциональную связь, любовь, поддержку, — осознала Валерия. — Я выросла, наверное. И в какой-то момент поняла, что хочу чего-то большего. Хочу чувств, эмоций настоящих. Хочу, когда ты беременна и тебя тошнит, он вот так сидит рядом, потому что знает, что я вынашиваю ему ребенка. А не так, что ну плохо тебе? Ну, ладно, хорошо, скоро станет лучше. Ну, не знаю, попей водички. Мне вот хотелось больше чего-то. Тепла хотелось больше.

Красный цвет, превалирующий на фото, вполне себе теплый Источник: ler_chek / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Артем, похоже, переживал куда меньше — в августе этого года все соцсети облетело видео, на котором он жадно ел блогершу Надежду Сенацкую.

Именно Надежда Сенацкая «сдала» Чекалина, опубликовав видео страстного поцелуя с ним в личном блоге Источник: n_senatskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока одни подбирали челюсти с пола, видя, как Чекалин глодает лицо Сенацкой, Лерчек, по ее словам, ревности не испытала, но была несколько обескуражена тем, что ее бывший вот так вынес на публику новые отношения. Ведь пока они были вместе, их союз был чуть ли не пуританским.

— Артем со мной никогда не целовался на людях вот так. Он мне не разрешал проявлять таких эмоций. Он говорил, Лера, давай не будем целоваться. Согласна, что так я тоже не хотела. Тем более это не очень красиво выглядело, — призналась Лерчек. — Но тут вот так сразу, он целуется просто с этой женщиной, девушкой, кто это был. Мы все это видели, вся страна. У меня единственное, что проскользнуло — я подумала: понятно, прикольно, что еще скажешь. Это было не очень красиво.

Но скоро все увидели Чекалинское целомудрие в действии.

«Мне жалко твою жену»

Осенью этого года Лерчек решила «сбежать от своих проблем» и приняла участие в шоу «Звезды в Джунглях» (16+), но заработала себе лишь новые неприятности, закрутив роман с казахским рэпером и женатым отцом двух сыновей Натаном.

Совместное фото участников шоу. По центру сидит Лерчек, а справа от нее Натан Источник: klavacoca / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По признанию Лерчек, начиналось всё между ней и Натаном как безобидная дружба. Мужчина проявлял себя с исключительно джентльменской стороны, полностью ее поддерживал, заботился, был рядом и позволял ей почувствовать себя маленькой хрупкой девочкой.

— Мне, разумеется, было приятно внимание такое от него, потому что он показал себя вначале как достойный мужчина, который за справедливость. Я верила его словам, которые шли из его уст, — рассказала блогер.

Кроме того, из-за запрета пользоваться мобильными телефонами и интернетом Лерчек не знала, в каком семейном положении находится ее новый возлюбленный. «Мозг отключился», и она полностью ему доверилась.

— Я влюбилась. И когда всё это уже дошло до такого апогея, когда я поняла, что случилось, я ему подошла и искренне сказала о том, что мне жалко твою жену. Мне действительно ее жалко, эту женщину, потому что я оказалась втянута в это во всё, а я не хотела быть втянута, — сбивчиво объяснила Лерчек.

Однако когда на шоу появилась певица Бьянка, и Натан с первых дней уделил ей глубоко не джентльменское внимание, Лерчек это задело.

Источник: Городские порталы

— Потом позже до меня уже дошли слухи о том, что были интриги не только со мной. У Натана были интриги и с другими девушками или девушкой, — признается звезда марафонов. — Грубо говоря, он практически признается в любви одной, а потом всю ночь проводит с другой девушкой. И непонятно, чем они занимаются. А еще в это время, оказывается, его жена тоже ни о чём не подозревает. Я в шоке. Меня как будто в грязи какой-то искупали. Это ужасное ощущение. Просто ужасное.

Алена Блин перед поездкой на шоу предусмотрительно постриглась, чтобы не так сильно охмурить Натана Источник: natanonline / T.me











После проекта певец исчез из жизни Лерчек и оставил ее одну на растерзание прессе.

— Мне мужчина, который себя так ведет, рядом не нужен, который может на раз-два предать либо обмануть и потом сбежать, — ответила на это Чекалина.

Что же до обманов самой блогерши, то сейчас с нее еще не снято обвинение в отмывании денег — по этой статье ей грозит до 10 лет колонии, и пока идет разбирательство, Чекалина ждет его результатов под домашним арестом.

В то же время бесконечные суды, кажется, поставили крест на ее телевизионной карьере, которая только-только взяла старт. Кроме «Звезд в Джунглях» Чекалина снималась еще в одном проекте ТНТ, «Звездные танцы» (16+). Но после череды уголовных дел Лерчек вычеркнули из программы, а все кадры с ней вырезали.