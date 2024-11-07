Ксения Бородина помирилась с Собчак и познакомила ее с новым избранником — видео с дубайской вечеринки

Звезд заметили вместе на вечеринке Источник: StarHit











Ксения Бородина помирилась с Ксенией Собчак и познакомила ее с новым избранником на дубайской вечеринке. Видео, как бывшие ведущие телепроекта «Дом-2» мило общаются, опубликовало издание StarHit.

Журналистом издания удалось снять на видео беседу Бородиной и Собчак, у которых долго времся были напряженные отношения. Телеведущие «Дома-2» то и дело ссорились на проекте, конфликты возникали и после.

Звезд заметили вчера на громкой вечеринке Big Art Festival в Дубае, где выступили Владимир Пресняков и Леонид Агутин. Звезды обнимались, общались и смеялись, Ксения Бородина даже представила Ксении Собчак своего возлюбленного — Николая Сердюкова. В него телеведущая влюбилась после съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае.

Журналистам удалось снять на видео, как телеведущие мило общались Источник: StarHit

Недавно Бородина уже отдыхала в Дубае вместе с возлюбленным. Звездная пара останавливалась в пятизвездочном отеле.