НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

8 м/c,

южн.

 744мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71

СРОЧНО

Мэрия заинтересовалась брошенной «Газелью» на Титова

Вакансии-алмазы для инженеров
Дом отрезают от света
День гастрономического единства
Делят автовокзал
Жить, сдавать, зарабатывать
Блондинка на «Инфинити»
Зимний дайджест моды
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Развлечения Звезды в шоке Ксения Бородина помирилась с Собчак и познакомила ее с новым избранником — видео с дубайской вечеринки

Ксения Бородина помирилась с Собчак и познакомила ее с новым избранником — видео с дубайской вечеринки

Телеведущие обнимались и мило общались

784
23 комментария

Звезд заметили вместе на вечеринке

Ксения Бородина помирилась с Ксенией Собчак и познакомила ее с новым избранником на дубайской вечеринке. Видео, как бывшие ведущие телепроекта «Дом-2» мило общаются, опубликовало издание StarHit.

Журналистом издания удалось снять на видео беседу Бородиной и Собчак, у которых долго времся были напряженные отношения. Телеведущие «Дома-2» то и дело ссорились на проекте, конфликты возникали и после.

Звезд заметили вчера на громкой вечеринке Big Art Festival в Дубае, где выступили Владимир Пресняков и Леонид Агутин. Звезды обнимались, общались и смеялись, Ксения Бородина даже представила Ксении Собчак своего возлюбленного — Николая Сердюкова. В него телеведущая влюбилась после съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае.

Журналистам удалось снять на видео, как телеведущие мило общались

Недавно Бородина уже отдыхала в Дубае вместе с возлюбленным. Звездная пара останавливалась в пятизвездочном отеле.

Кстати в ОАЭ улетела и Агата Муцениеце, правда, вместе с подругой и восьмилетней дочерью. Ее сын до сих пор остается у бывшего мужа — новосибирского актера Павла Прилучного.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Ксения Собчак Дубай Вечеринка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY101
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Жаба Васильевна
27 минут
Бездельники и тунеядцы - пример для современной молодежи?!
274444392
17 минут
А Бузова, где?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление