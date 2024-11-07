«Все говорили, что это понты»: новосибирцы на улицах поспорили, что лучше — «Айфон» или «Андроиды» (видеоопрос)

Большинство опрошенных нами горожан пользуются «Айфонами» Источник: Городские порталы











Люди в мире регулярно спорят из-за мелочей — по разные стороны лагерей находятся те, кто выбирают арбуз или дыню, кошек или собак, и, пожалуй, iOS или Android. Порой кажется, что споры по этому поводу никогда не прекратятся. Корреспонденты НГС решили пройтись по улицам Новосибирска и поговорить с горожанами, чтобы выяснить, как они относятся к подобному разделению, какие гаджеты выбирают и чувствуют ли ненависть со стороны владельцев другой платформы.

«Не тупит»

Исследование компании All About Cookies показало, что любители «Айфонов» относятся к тем, кто пользуется смартфонами на базе Android (операционная система, разрабатываемая и выпускаемая компанией Google. — Прим. ред.), предвзято. 52% пользователей Android сталкивались с насмешками в свой адрес, а 36% — к серьезному осуждению. Некоторые пользователи системы iOS (операционная система, разрабатываемая и выпускаемая компанией Apple. — Прим. ред.) даже признались, что не стали бы знакомиться с представителями противоположенного пола, если бы узнали, что те пользуются другой операционной системой. А что по этому поводу думают новосибирцы?

Мнения горожан по традиции разделились Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Ирина, пользователь Android:

Ирина считает, что iPhone слишком дорогие Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Молодую маму Ирину мы заметили мирно сидящей с коляской на лавочке в парке. Она рассказала, что пользуется смартфоном на базе Android.

— Потому что я бедная: «Айфоны» дорого стоят, «Андроиды» дешевле, — объяснила она. — Я постоянно испытываю хейт со стороны пользователей «Айфонов», они просто ненавидят «Андроиды».

Татьяна, пользователь iOS:

Татьяна пока не определилась, какая система лучше Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Татьяна рассказала, что раньше использовала смартфоны на системе «Андроид», а недавно перешла на «Айфон», но до сих пор не поняла, что для нее лучше.

— У меня не было выбора. Мой «Андроид» сломался, и брат отдал мне свой старый «Айфон». Мне привычнее «Андроид», но если бы у меня был выбор купить гаджет самой, даже не знаю, что бы я предпочла, — призналась девушка.

Полина, пользователь iOS:

Полина стала владелицей iPhone случайно, но полюбила этот гаджет Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











У Полины «Айфон», и он, как и предыдущей героине, достался девушке случайно. Но она уже успела полюбить незнакомую ранее операционную систему.

— Я обычно ходила с «Андроидами», «Айфон» мне подарил дядя. Оказалось, что «яблоко» получше — функциональностью и камерой, не тупит. Но тех, кто выбирает «Андроиды», не осуждаю: каждый чем хочет, тем пользуется, — говорит девушка.

Георгий, пользователь Android:

Георгию удобнее использовать Android Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Программист Георгий пробовал обе системы и уверен, что у смартфонов на базе Android больше возможностей.

— Я на системе Android, потому что она больше мне свободы дает как пользователю, чем «Айфоны». Там больше возможностей для настроек, я лучше его могу контролировать, — объяснил он. — А Apple удобнее, мне кажется, для тех пользователей, которые не любят закапываться в технические вещи и ценят удобство.

При этом Георгий не слишком часто сталкивается с осуждением со стороны любителей «яблока».

— Я не особо участвую в обсуждениях этого, но у меня есть друзья с «Айфонами» — им кажется, что они удобнее. Я понимаю, в чем удобнее «Айфон», а в чем «Андроид». Это разные вещи, каждому свое, — заключил он.

Платон, пользователь Android, и Наталья, пользователь iOS:

Платон и Наталья — поклонники разных «операционок», но это не мешает им дружить Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Выбор устройств у однокурсников Платона и Натальи не совпадает. Но и причины покупки гаджетов у ребят разные.

— Я выбрал «Андроид» чисто из-за камеры. У «Айфонов» тоже хорошая камера, просто бюджет разный у людей, но из-за этого агриться (злиться. — Прим. ред.) — как-то не очень. Но владельцы «яблок» ненавидят «Андроиды», они прям их чморят. И я лично с этим сталкиваюсь, — смеется молодой человек добродушно.

По словам Платона, собственники гаджетов на системе iOS пытаются навязать мнение, что у «Айфонов» долговечнее батареи, а система работает лучше.

— Если бы я не был ограничен в бюджете, то попробовал бы iPhone и Android. Посмотрел бы, что все-таки лучше и практичнее, — размышляет парень.

Наталья рассказала, что пользуется iPhone, так как хотела попробовать эту систему. Девушка не жалеет о выборе, но и не относится с презрением к любителям «Андроидов». Наталья призналась, что вступила бы в отношения с парнем, даже если бы он любил гаджеты на базе Android. При этом она уверена: чтобы чувствовать себя комфортно, не обязательно покупать новый «Айфон» каждый год — достаточно менять гаджет раз в два года.

Максим, пользователь Android, и Анастасия, пользователь iOS:

Максим тоже пожаловался на хейт со стороны подруг Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Студент признался, что у него смартфон на системе Android, при этом он регулярно терпит издевки от подруг, которые предпочитают iOS.

— Я выбрал эту платформу, потому что её не блокирует американское правительство. Хейт испытываю постоянно: хейтят вот такие обладатели «Айфонов», мои подруги, — улыбается парень и указывает на своих спутниц. — Говорят, у них система более надёжная и ничего не лагает. Но и у меня ничего не лагает.

Анастасия считает iOS более надежной системой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Его спутница Анастасия отметила, что система iOS, на ее взгляд, надежнее. И качество «Айфонов», убеждена девушка, выше.

— Я не помню, сколько я уже пользуюсь «Айфонами». Уже лет семь, наверное. Они живут года четыре максимум, вроде, потом им уже плохо становится. Мой старый iPhone 6 сейчас вообще, наверное, и не включится, — говорит она. — Если есть деньги, думаю, можно каждый год обновлять гаджет на более новую модель.

Анастасия добавила, что уважительно относится к людям, которые пользуются другими системами, и никого не хейтит по этому признаку. Девушка призналась, что не раздумывая вступила бы в отношения с пользователем гаджета на Android.

Мария, пользователь iOS:

У Марии вся техника — Apple Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Молодая сибирячка Мария — поклонница техники Apple, но зацикливание на этом считает предрассудком.

— Мне Apple больше нравится, удобно. У меня вся техника Apple сейчас: и ноутбук, и планшет, и телефон. Но я не навязываю свое мнение никому, у всех оно свое. Я человек нейтральный, — рассказала она. — Я сейчас не в отношениях, но все мои бывшие парни пользовались «Андроидами», и никаких проблем по этому поводу вообще не было.

Мария также добавила, что сейчас пользуется iPhone 15, и менять его планирует только через пару лет.

— От года к году не такие большие различия в них появляются, чтобы каждый год тратить деньги, — заметила она.

Юлия, пользователь iOS:

Сибирячка говорит, что не стала бы избегать парня с гаджетом на другой операционной системе Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Юлия работает контент-мейкером, и ей важно создавать качественные фото и видео. В этом плане ей больше нравится «яблоко». Сибирячка призналась, что не стала бы избегать парня с гаджетом на другой операционной системе и не позволила бы себе осуждать других людей за их выбор. Сама Юлия пользуется iPhone 13, и пока довольна его работой.

— Мы с друзьями из-за этого не спорим, как-то спокойно относимся. Лет пять назад постоянно видела в Интернете споры по этому поводу, а сейчас по ощущениям все как-то спокойнее. Хотя, может, мне просто на глаза такое не попадалось, — рассуждает девушка.

Елизавета, пользователь iOS:

Раньше Елизавета спорила из-за гаджетов Источник: Антон Дигаев/NGS.RU











Елизавета уверена, что пользователи «Андроида» чаще оскорбляют фанатов «яблок».

— Я пользуюсь iPhone с 18 лет и больше не хочу возвращаться на «Андроид» никогда. Думаю, что именно любители «Андроидов» сильно за них стоят: говорят, что «Айфоны» — это ужас, и они бы ни за что свои «Андроиды» лагучие и ужасные не променяли на «Айфоны». Когда у меня появился iPhone и все говорили, что это понты, я с ними ссорилась, — заметила собеседница и добавила, что парень с гаджетом на системе Android ее бы от себя не отвернул.

— Возможно, мы бы ссорились с ним из-за этого, но от человека бы я не отказалась, — предположила Елизавета.

Она заметила, что покупала бы новый гаджет каждый год, если бы у нее было больше денег. Но если их нет, можно пользоваться одним смартфоном и пять лет спокойно. Сама она пользуется iPhone 12.

Так или иначе все опрошенные НГС новосибирцы считают, что любовь важнее iPhone, Android, денег и прочих мелочей.