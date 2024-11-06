«Мы — решалы»: как экс-стилист и лжепсихолог превращают бедняжек в волшебных дур — ироничный репортаж от главреда НГС

Жительницы Новосибирска заполнили целый зал, чтобы послушать психологов и поиграть, но игры не случилось. Настоящей психологии тоже Источник: Марина Малкова / NGS.RU











Я пришла в эту жизнь наслаждаться, я уверена в этом — ведь надо чем-то объяснить постоянное желание сбежать в отпуск на море. Но вселенная надо мной ржет, заставляя учиться, выходить замуж, рожать детей, делать карьеру, зарабатывать деньги, ну и всё по кругу. Я — бедняжка (конечно, кто еще согласится работать главредом крупного СМИ). Но выход есть: развернуть голову на 180 градусов, посмотреть на всё из «Зазеркалья» и стать волшебной дурой. Вот так просто, потому что сложностей нет — само слово дробится на с-ложно. Примерно такой посыл в течение четырех часов транслировали полному залу дам новосибирский коуч Татьяна Вайс и ее, как она сама говорит, учитель — Владимир Соколов. Подробности — в субъективном репортаже (да простят меня 150 женщин в розовом).

Кофе не для всех

— Девушка, кофе для другого мероприятия, а вы можете купить внизу, — сказала мне официантка при покушении на кофемашину в холе второго этажа отеля.

Еда оказалась для конференции стоматологов, а женщинам, одетым по дресс-коду Canti prosecco Rose и заседавшим в соседнем с медиками зале, не положено. Видимо, на кейтеринг психолог, экс-стилист и экономист Татьяна Вайс, в девичестве уроженка Якутии Татьяна Баукова, пока не заработала. Или не подумала, что четыре часа на одной минералке протянуть сложно, тем более что мы пришли в эту жизнь наслаждаться.

Ну такое себе наслаждение сидеть на стуле в душном зале в окружении 150 женщин в розовом, выливших на себя лучший парфюм и лак для волос разом. Некоторые еще и в мигающих коронах из проволоки и диодных лампочек. Все заряженные, красивые, улыбающиеся. И мы с шеф-редактором Леной Громковой — не в «Кьянти Просекко» и даже не под его действием, без корон и явно в меньшинстве.

Дресс-код я не выдержала, а кофе пришлось купить Источник: Марина Малкова / NGS.RU











Приглашение от пиарщицы Татьяны Вайс на игру-тренинг «Зазеркалье» звучало интригующе: живая игра, предсказать ход которой невозможно, а результат будет немедленный. За четыре часа участникам обещали пройти путь от «почему желания не сбываются» до «я точно знаю, что нужно сделать, чтобы сбылось». Сулили легкость, перепрошивку мозга, снятие напряжения, план действий для реализации желаемого.

Верилось в успех не особо. Но любопытства ради почему не сходить, тем более звали бесплатно, а билеты продавали по 3500 рублей.

Язык вселенной — это наслаждение

— Вы новенькие, по вам видно. Но это ничего, наше сообщество вызывает привыкание, — сказала представитель организатора на входе и попросила взять по игральному кубику из вазы.

Женщины заполнили зал до отказа, так что пришлось подставлять стулья. Из обрывков разговоров было понятно, что кто-то из бывалых вайстримщиков (вайстримы — платные тренинги Татьяны Вайс; вайстримщики, очевидно, сообщество ее клиенток) приехал из Москвы, Барнаула и даже Южно-Сахалинска. Татьяне дарили цветы и поздравляли с мероприятием года — именно так предложили назвать «Зазеркалье».

Стать из бедняжки волшебной дурой Татьяна Вайс предлагает при помощи своих курсов Источник: Марина Малкова / NGS.RU











Татьяна Вайс со сцены радостно сообщила, как она рада видеть знакомые лица, как круто, что почти весь зал — вайстримщики и идут после игры на вечеринку для своих (вот почему большая часть дам в розовом — это дресс-код на тусовку). Ну а потом — лекция о бедняжке и волшебной дуре, состоянии недостаточности и достаточности, системах мироустройства. Знаете, такое НЛП (нейро-лингвистическое программирование, псевдонаука) на минималках с пробросами: вот станешь вайстримщиком и всё поймешь. Читай: заплати за мои курсы, и будет тебе и успех, и счастье, и мужик хороший в придачу. А пока ты — бедняжка, которой вечно всего недостаточно.

— Язык вселенной — это наслаждение. Всё остальное приводит нас к состоянию бедняжки, — патетично говорит Татьяна Вайс. — Всё, чему мы сопротивляемся, будет увеличиваться. Даже если вы идете создать пару, вы будете тотально одиноки. При сопротивлении нищете мы начинаем зарабатывать деньги, стремиться к успеху. А стремятся к успеху бедняжки. Стремление к успеху — сопротивление неудаче. Стремление к замужеству — сопротивление одиночеству. Любое стремление неизбежно ставит нас в состояние сопротивления. Бедняжка всегда стремится и сопротивляется. И вот она волшебная дура, у которой всё есть и всё получается. Мы и есть Оно. Мы есть Бог.

Приехали. Не надо ни к чему стремиться, оно придет само. По такой логике пойду уволюсь, сяду в позу лотоса и буду ждать, пока мне упадет на голову наследство (или кирпич, что более вероятно).

В целом, если упростить, Татьяна Вайс говорила логичные вещи, которые обычный человек разумный не станет возводить в культ. Будь счастлив в моменте, радуйся, что ты здоров, родные рядом, не накручивай себя из-за пустяков. Но когда звучат фразы: «Мы стремимся к успеху, чтобы уйти от поставленного самому себе запрета на то, чтобы быть неудачником», — глупость какая-то.

По такой логике человечество должно до сих пор добывать огонь из камня. Ну или отдать деньги Татьяне и ее учителю Владимиру Соколову, которого она позже представила с пиететом и спойлером: всё, что он говорит, «охрененно». Кстати, жаргонные слова на протяжении лекции то тут, то там как бы невзначай вставляли оба спикера. Возможно, чтобы быть ближе к бедняжкам в зале и войти в доверие. В действительности же фразы вроде «поверни башку» и «вселенная любит поржать» просто резали слух.

Обещали игру, но даже кубики раздали просто так — в подарок. Какое-то зазеркалье развода Источник: tatyanavays.ru











Конечно, не могла лектор пройти мимо темы секса, потому что обычно на таких моментах зал просыпается, следуя обычным инстинктам.

— Есть оргазм в сексе, а есть оргазм в жизни. Состояние «волшебная дура» — это предоргазменное состояние, — учит Татьяна Вайс. — Состояние достаточности — это оно. Остальное имитация. Состояние предоргазменное вспомнили? Судя по реакции, у большинства будто никогда не было оргазма. Это состояние тотальной сдачи, наслаждения. Так и в жизни. Только тяжелое нуждается в нашей энергии: сомнение, сравнение, ответственность. В легкое невозможно вложить энергию — оно уже совершенно.

Дальше спикер повела зал в тяжелые материи. По ее мнению, состояние достаточности — это глобальная остановка разума. Разум провоцирует нас на выбор: слушать или не слушать, пойти куда-то или не пойти.

Мы выбираем, мы решаем. Мы — решалы. Как только мы вкладываем энергию в выбор, мы вкладываем энергию в никуда. К успеху стремятся только бедняжки. Татьяна Вайс Психолог

Не выбрать поставить столики с кофе, чаем и конфетками — это ошибка. Вот единственное, что к третьему часу болтовни крутилось в голове и желудке.

Разум чужероден, свобода — имитация

А где игра-то, кубики зачем раздали? А не было никакой игры, игральная кость — просто подарок. Просьба два раза вытянуть карту своих страхов или негативных эмоций из чат-бота в телеграме не считается.

Да и карт там, видимо, штук пять, потому что женщинам вокруг выпали те же, что у меня: одиночество из колоды страхов, безысходность из колоды негативных эмоций. Оригинальнее не придумаешь. Наш редакционный таролог Антонина Почос и то интерпретировала бы интереснее.

Клиенткам предложили поехать в ретрит на Мальдивы Источник: Марина Малкова / NGS.RU











Пришло время мастера тонких материй Владимира Соколова. Тут ждешь хотя бы эмоций, раз уж привезли «учителя». Но гуру монотонно час бубнил одну и ту же мантру.

Коротко: разум чужероден, мы совершенны и пришли наслаждаться, но мы не можем наслаждаться, потому что нам мешает разум. Отпусти всё и забей на всё, посмотри на свое желание, как сова, развернув голову на 180 градусов. И вообще — горе от ума. Но это уже не Соколов, это Грибоедов, 19-й век.

Вот выдержки из монолога Владимира Соколова кратко (кто захочет, почитает). Узнать — Вселенная обожает поржать. Как только что-то становится важным, в нем растворяется ценность, и мы не можем этим наслаждаться. А мы пришли в эту жизнь наслаждаться. Важность — имитация ценности. В истоках мира всё находилось в состоянии наслаждения. Свобода — имитация воли. Разум является чужеродным устройством внутри нас. Достаточно научиться видеть это и перестать вкладывать в туда свою энергию. У вас недомогание, простая история. Как исцелиться? Никак, достаточно перестать усиливать болезнь. Как только мы перестаем усиливать тяжелое, идти по пути сопротивления, организм начнет самовосстанавливаться. Мы учимся разговаривать со Вселенной на одном языке. За любым желанием стоит запрет на что-либо. Запрет — это высшая формула сопротивления. Есть сова. У нее башка вертится, она способна поворачивать башку в любую сторону. В итоге нас несколько раскорячило. Мы — совы, замечательные пушистые совы. Мы, развернув голову, увидим запрет. Для исполнения желания стоит растворить запрет на обратное. Разум нас приучает смотреть вперед, а надо развернуть желание в обратную сторону. То, что кажется самым незыблемым, растворяется от одного взгляда в течение 5–8 секунд. Мы несем на себе груз запретов. Мы усиливаем в себе тяжелейшее состояние. Мы наблюдаем не за собой, а за запретами внутри себя.

Женщины хлопают. Одна из них спросила, в чем ее запрет, если она желает, но не может родить ребенка. Мастер ответил, что желание родить ребенка — это запрет на одиночество, а он происходит от нереализованности себя. Так себе логика.

Владимир Соколов рассказывает про наслаждение и горе от ума Источник: Марина Малкова / NGS.RU











В заключение Татьяна и Владимир представили совместные психотренинги, которые у них на любой случай жизни — от поиска мужа до действий при бесплодии. И всё это — через «Зазеркалье» и непривычную картину мира. А еще пригласили всех в ретрит на Мальдивы в январе, ведь волшебные дуры могут себе это позволить, полушутя призвала клиенток Татьяна.

Я не могу. Потому что я — бедняжка, а мое желание — выйти из четырех стен на улицу, поесть и, может быть, даже выпить. Выдавали бы на входе в зал вместо кубика бокал игристого — и «Зазеркалье» играло бы другими красками.

Кто такие Татьяна Вайс и Владимир Соколов

В 2021 году Владимир Соколов продавал бальзамы и мед, а потом вдруг стал «мастером тонких материй» Источник: Владимир Соколов / Vk.com











Популярными этих людей не назовешь, информации в открытых источниках крайне мало. Про Владимира ее нет вообще, про Татьяну — очень тезисно и только с ее подачи.

Если верить интервью на сайте «Собака.ру», опубликованному в июле 2018 года (более свежих публичных данных нет), Татьяна Вайс — имидж-технолог, коуч, эксперт по визуальным продажам и визуальной коммуникации. Училась в НЭТИ, затем в Москве. В общем, еще в 2018 году она была стилистом, который решил стать коучем.

Когда она стала психологом, не совсем понятно, но, судя по профилю в соцсетях, где-то после пандемии. Примерно тогда же, в 2022 году, она перестает выкладывать фото с детьми, а контент становится ориентированным исключительно на продажи психотренингов.

В запрещенной соцсети у Татьяны почти 95 тысяч подписчиков, но больше 350 лайков ее посты не набирают, а чаще и вовсе отмечены 25–50 сердечками. Курсы у нее стоят от 1800–2500 рублей за онлайн-форматы и до 200 тысяч рублей — за офлайн. Реальных откликов о ее работе на сервисах отзывов нет, только в ее соцсетях и на сайте.

Почти 95 тысяч подписчиков и по 200 лайков на посты — арифметика не сходится Источник: Татьяна Вайс / «Инстаграм»* (деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена в РФ)











Владимир Соколов — 53-летний житель Санкт-Петербурга. У него есть страничка во «ВКонтакте» и сайт, сверстанный на «Тильде». Он называет себя психологом, мастером, исследователем тонких материй, который объехал священные места и открыл видение Земли — не такое, как у всех.

Еще в 2021 году Владимир Соколов продавал мед и БАДы от компании «Экофеерия» (уже не существует). Затем стал говорить о подборе туров по местам силы, а с 2022–2023 года вдруг начал продавать сессии. В «ВК» у него не больше 50 подписчиков, примерно столько же — в двух Telegram-каналах.

Зато сайт на «Тильде» представляет его как гуру, чуть ли не Далай-ламу. Одна двухчасовая индивидуальная сессия у Владимира Соколова стоит 100 тысяч рублей, курс из 12 сессий — миллион. Есть программы за 500 и 400 тысяч.

Отдать миллион за 12 сессий — ход очень уверенных в себе людей Источник: meru-centre.com











Но почему-то есть предположение, что всё это — не более чем фикция, как и дипломы о патентах на авторские курсы (выданные организацией, подменяющей Российское авторское общество) и о степени бакалавра сознаниеведения от международной организации с непроизносимым названием. Я бы миллион не доверила, даже если бы была волшебной дурой.

Ну очень странные дипломы Владимира Соколова Источник: meru-centre.com











Уже во время подготовки материала в Telegram-канале «Зазеркалья» организаторы предложили перевести деньги для Татьяны, потому что «мероприятие года» оказалось внезапно дороже, чем по 3500 рублей с человека.

Что ж, я бедняжка, у меня денег недостаточно, поэтому нет.

Буквально за неделю до этого репортажа НГС рассказывал о другой ветви коучинга, но там всё серьезнее: люди под влиянием тренингов доходят до края.