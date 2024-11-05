Волочкова отдыхает: сибирячки показали свои шпагаты и не только — 20 кадров с откровенного чемпионата

Участницы были на высоте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 3 ноября прошел Всероссийский чемпионат по пол-дэнсу Diva. На него приехали участницы со всей России — всего больше 70 спортсменок. Они впечатлили не только эффектными образами, но и сложными трюками.

Мероприятие посетил и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, чем удивляли участницы.

Участница на фото показывает вертикальный шпагат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Этот воздушный элемент — «лебедь» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Девушки удивляют своей растяжкой и грацией Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Организатор чемпионата — Наталья Каменская Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Организатор чемпионата Наталья Каменская рассказала, что на соревнованиях собрались участницы со всей России:

— К нам приехали девочки из разных городов: Москва, Омск, Барнаул, Чита, очень большой список, больше 70 участниц. Шикарный чемпионат, который проводим в первый раз, а в дальнейшем будем проводить два раза в год.

Для того чтобы научиться таким трюкам, нужно много тренироваться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Организатор чемпионата рассказала, что победительниц награждали кубками и медалями. Гран-при — 50 тысяч рублей. Девушки состязались в 12 номинациях. Участвовали как опытные спортсменки, так и новички.

А этот элемент называется — «Супермен» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Девушки привлекали внимание блестящими нарядами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Название такого трюка — «креветка» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Одна из самых титулованных участниц чемпионата — Марина Дудникова (слева) — выступала в дуэте со своей сестрой Маргаритой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участница Марина Дудникова рассказала, что хочет получить максимум эмоций от соревнований. По ее словам, сильных конкуренток было много.

Девушки напоминают балерин-близняшек из компьютерной игры Atomic Heart Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Танцовщицы не сдерживали эмоций Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Девушки показывают не только мастерство, но и артистизм Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые наряды были особенно откровенными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для зрелищности ы некоторых номерах участвовали помощники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На танцполе было жарко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











От спортсменок сложно оторвать взгляд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Такой элемент называется «оттяжка». Еще немного, и участница взлетит на пилоне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые моменты шоу получились очень пикантными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участницы показали себя во всей красе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









