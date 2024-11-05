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Развлечения Волочкова отдыхает: сибирячки показали свои шпагаты и не только — 20 кадров с откровенного чемпионата

Волочкова отдыхает: сибирячки показали свои шпагаты и не только — 20 кадров с откровенного чемпионата

В Новосибирске прошли соревнования по танцам на пилоне

2 015
49 комментариев

Участницы были на высоте

В Новосибирске 3 ноября прошел Всероссийский чемпионат по пол-дэнсу Diva. На него приехали участницы со всей России — всего больше 70 спортсменок. Они впечатлили не только эффектными образами, но и сложными трюками.

Мероприятие посетил и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, чем удивляли участницы.

Участница на фото показывает вертикальный шпагат

Этот воздушный элемент — «лебедь»

Девушки удивляют своей растяжкой и грацией

Организатор чемпионата — Наталья Каменская

Организатор чемпионата Наталья Каменская рассказала, что на соревнованиях собрались участницы со всей России:

— К нам приехали девочки из разных городов: Москва, Омск, Барнаул, Чита, очень большой список, больше 70 участниц. Шикарный чемпионат, который проводим в первый раз, а в дальнейшем будем проводить два раза в год.

Для того чтобы научиться таким трюкам, нужно много тренироваться

Организатор чемпионата рассказала, что победительниц награждали кубками и медалями. Гран-при — 50 тысяч рублей. Девушки состязались в 12 номинациях. Участвовали как опытные спортсменки, так и новички.

А этот элемент называется — «Супермен»

Девушки привлекали внимание блестящими нарядами

Название такого трюка — «креветка»

Одна из самых титулованных участниц чемпионата — Марина Дудникова (слева) — выступала в дуэте со своей сестрой Маргаритой

Участница Марина Дудникова рассказала, что хочет получить максимум эмоций от соревнований. По ее словам, сильных конкуренток было много.

Девушки напоминают балерин-близняшек из компьютерной игры Atomic Heart

Танцовщицы не сдерживали эмоций

Девушки показывают не только мастерство, но и артистизм

Некоторые наряды были особенно откровенными

Для зрелищности ы некоторых номерах участвовали помощники

На танцполе было жарко

От спортсменок сложно оторвать взгляд

Такой элемент называется «оттяжка». Еще немного, и участница взлетит на пилоне

Некоторые моменты шоу получились очень пикантными

Участницы показали себя во всей красе

Ранее НГС писал о сибирячке Юлии Коваль, которая в свои 47 лет танцует на пилоне и плавает на сапе. Женщина поделилась, как ей удается жить ярко и позволять себе делать то, что хочется.

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Комментарии
50
трям-брям
45 минут
А зачем им эти копыта на ногах?
Стрелец
53 минуты
Нашествие вумен кибергов Вот бы им к ногам динамо машины привязать так целый дом можно осветить(А. Райкин)
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