Развлечения Волочкова отдыхает: сибирячки показали свои шпагаты и не только — 20 кадров с откровенного чемпионата
Волочкова отдыхает: сибирячки показали свои шпагаты и не только — 20 кадров с откровенного чемпионата
В Новосибирске прошли соревнования по танцам на пилоне
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В Новосибирске 3 ноября прошел Всероссийский чемпионат по пол-дэнсу Diva. На него приехали участницы со всей России — всего больше 70 спортсменок. Они впечатлили не только эффектными образами, но и сложными трюками.
Мероприятие посетил и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, чем удивляли участницы.
Организатор чемпионата Наталья Каменская рассказала, что на соревнованиях собрались участницы со всей России:
— К нам приехали девочки из разных городов: Москва, Омск, Барнаул, Чита, очень большой список, больше 70 участниц. Шикарный чемпионат, который проводим в первый раз, а в дальнейшем будем проводить два раза в год.
Организатор чемпионата рассказала, что победительниц награждали кубками и медалями. Гран-при — 50 тысяч рублей. Девушки состязались в 12 номинациях. Участвовали как опытные спортсменки, так и новички.
Участница Марина Дудникова рассказала, что хочет получить максимум эмоций от соревнований. По ее словам, сильных конкуренток было много.
Ранее НГС писал о сибирячке Юлии Коваль, которая в свои 47 лет танцует на пилоне и плавает на сапе. Женщина поделилась, как ей удается жить ярко и позволять себе делать то, что хочется.
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