Басы и бесы: как новосибирцы всю ночь тусили в старом аэропорту Северный — с напитками из шприцов и паутиной на стенах

Вечеринка началась в полночь 3 ноября Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В историческом здании старого аэропорта Северный в Новосибирске периодически проводят вечеринки. На фоне колонн молодые люди тусят под техно. В прошедшие выходные там отметили Хеллоуин. Посетители нарядились в страшных существ и пришли пить красные напитки. Корреспонденты НГС побывали на вечеринке и узнали, кто их организовывает.

Басы, кровавые напитки и дементоры

На вечеринке было несколько диджеев, которые сменяли друг друга каждый час Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В помещении аэропорта прохладно из-за открытых дверей. Да и, наверное, его не так хорошо топят. Всё окутано дымом, который активно запускают возле сцены. Яркий белый свет мигает под ритм басов. И в моменты, когда его включают, можно разглядеть величественные колонны старого здания.

Посетителей не так много — они кучкуются у стен, не решаясь пока выходить в центр комнаты. В полночь люди только начинают прибывать. Некоторые и правда нарядились к Хеллоуину: девушка со светящимися крыльями, женщины со специфичным макияжем, в коронах и с вуалями. Нарядившихся мужчин немного. Есть один в фартуке в крови, есть некто в плаще. А также компания мужчин с маской с подсветкой, которую они передают друг другу.

Организаторы постарались создать атмосферу хоррора. А потом радостно сообщили, что сегодня будет больше попсовой музыки. Обычно «Абсолют парк радио», которое проводит тусовку, выбирает для своих вечеринок то, что нравится совсем узкой аудитории. Но тут техно больше клубное. Но опять же чисто клубной эту музыку я назвать не возьмусь — нет привычных хитов, под которые в популярных местах надрывают голоса. Просто ритм, просто басы, без голосов, без смысла.

На вечеринке были напитки в шприцах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Непривычная музыка добавляет атмосфере сюрреализма. Легко почувствовать себя в каком-то странном фильме. Может быть, даже про моделей-наркоманов. Хотя, конечно, наркотиков в этом месте не найдешь. Тут даже выбор пива невелик. Посетители наливают в одноразовые бокальчики красную жижу, которая стоит в углу в свободном доступе.

— А это что-то с алкоголем?

— Нет, вы что! — уверяет меня мужчина.

Разворачиваюсь к его другу. Тот говорит, что в прозрачной таре всё же алкоголь. Наливать что-то из нее я не решилась. Но на барной стойке лежали шприцы с напитками внутри. Официантка назвала это «угощением». Оказалось, что это некая сладкая настойка, в которой совсем не чувствуется алкоголь.

Мне на глаза попадается мужчина, который подшутил надо мной об алкоголе. Он пришел с большой компанией. Подхожу и представляюсь журналистом НГС.

На Хеллоуин нарядилась только часть пришедших Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Он говорит, что тоже журналист, у него корочка есть. Уверяет, что у него во многих сферах есть влияние: и с силовыми структурами, и с бандитами. Что-то говорит про спорт, про близкий чемпионат. Разбирать его речь становится всё сложнее: то ли из-за громкой музыки, то ли из-за количества информации.

— Мне все эти заморские праздники не нравятся. Но главное, что есть музыка, алкоголь и так далее. Я вообще на работе устал и хочу домой к жене, но боюсь. Как я ей объясню, где я был в час ночи, — делится эмоциями посетитель.

К мужчине подходит одна из знакомых, и я незаметно удаляюсь на улицу. Даже имя спросить не решаюсь.

На крыльце здания своя тусовка. Группка молодых людей что-то активно обсуждает. Снаружи тоже громко слышно басы, из-за которых историческое здание будто пульсирует.

Коридор украшали черные фигуры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Каменное здание появилось в 1956–1957 годах. Оно признано памятником архитектуры. В первом большом зале сейчас осталась касса. Ее тоже украсили к празднику, но подойти нельзя — все перекрыто красными предупреждающими лентами. В главном зале стоят манекены, украшенные, как дементоры из «Гарри Поттера». Они показывают, куда надо идти, чтобы попасть на вечеринку, — в маленькое помещение сбоку.

Тем, что Новосибирск сейчас самопровозглашенная столица Сибири, город обязан и этому аэропорту. В Великую Отечественную войну благодаря ему в Новосибирск эвакуировали заводы. Но к танцам внутри аэропорт привык.

— Туда таксисты возили по страшному блату и, говорят, по отдельной таксе, — рассказывала сотрудница музея «Заельцовка» Елена Макарова. — А во время войны в аэропорту была открытая танцплощадка, и она была лучшей: мне об этом рассказала труженица тыла, которая в то время работала на приборостроительном заводе.

Северный был главным аэропортом города до открытия Толмачево. А потом постепенно начал угасать. Совсем он прекратил работать в 2011 году. Сейчас здание принадлежит кемеровскому застройщику «СДС», а вокруг него активно растут новостройки. Пока аэропорт служит лишь украшением района. Оживает он совсем редко. Например, ради вот таких вечеринок.

С чего всё начиналось

На вечеринке выступал гимнаст Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как только в зале собралась небольшая толпа, в центр вышел гимнаст. Он жонглирует разными вещами. Я никогда не видела, чтобы люди так восторженно поддерживали выступление жонглёра. Зрители свистят, хлопают и периодически громко кричат: «Давай, давай!»

Центр после выступления вновь пустеет. После часа ночи выходит одна из диджеев, которая объявляет начало вечеринки и обещает подарки за костюмы. Люди собрались вокруг сцены в полукруг. Иногда кто-то смелый выходит в центр потанцевать, но вскоре исчезает.

Большая часть людей прячется в тени колонн — их даже не разглядишь и не угадаешь, сколько человек в зале. Пацанчики в спортивных штанах и с сумками через плечо собираются в одну группу и что-то весело и громко кричат.

Валерия сделала пугающий макияж Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С другой стороны зала Валерия. Она пришла на вечеринку одна и полностью отдается танцу. У нее реквизит в виде больших наручников, черное платье и макияж.

— Хеллоуин мой любимый праздник. Я специально заранее всё покупала и готовилась. В магазинах всё быстро разбирают, — объясняет Валерия.

К ней подошла девушка в короне, которая всё снимает на телефон с самого начала мероприятия. Девушка с телефоном говорит Валерии, что у нее очень красивый образ.

На Хеллоуине было много мужчин в спортивных штанах и в футболках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Организатор вечеринки и глава ивент-агентства «Абсолют парк» Дмитрий Самылин встречает нас в этот вечер на мотоцикле, который в здании аэропорта выглядит особенно эффектно. Бизнесмен объясняет, что на нем он подвозил диджеев.

Идея создать «Абсолют парк» у Дмитрия появилась еще в 2015 году. У предпринимателя были знакомые из разных сфер. Команда получилась из четырех человек: сам Дмитрий, режиссер Олег Нуденко, саунд-продюсер и еще один предприниматель. Цели благородные: делать что-то хорошее для города.

В 2018 году команда организовала open-air в районе Аэропорта. На большой площадке проводили тусовки под открытым небом.

— Началось сначала всё грустно, немноголюдно, а потом всё больше. Приезжали из Питера, из Москвы. Говорили, что даже у них такие тусовки — это очень большая редкость. Мы всё это делали на свои средства. А потом ковид всё остановил, — вспоминает Дмитрий.

На сцене выступали танцовщицы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Музыку для вечеринок «Абсолют парк» копил в интернете. И оказалось, что у них есть часовые сеты электронной танцевальной музыки. Во время пандемии к новосибирским активистам присоединились иностранцы, и вместе они создали радио, которое вещает в интернете.

Но свою деятельность вне интернета активисты не оставляли даже во время самоизоляции.

— Во время ковида мы делали несколько выездов в город. Мы выставляли свою сцену, играли до горожан, делали параллельно съемки. Все официально, с разрешения муниципалитета. Один на пляж «Звезда», второй, где стройка нового моста на автовокзале, — объясняет Дмитрий Самылин.

Билеты стоили 850 рублей для девушек и 1000 рублей для парней Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Но упор все-таки был на радио. «Абсолют парк» получило лицензию СМИ, команда прошла курсы обучения и начала формировать свою площадку.

— Ребята у нас работали на всю катушку. Музыка абсолютно разнообразная, но неизменно электронно-танцевальная. После того как ковидные ограничения были сняты, мы решили, что нужно начинать будить народ, — говорит предприниматель.

Дмитрий настаивает, что вечеринки «Абсолюта» — это не формат ночного клуба. В зале совсем легкий бар и основная цель — музыка. Причем часто она андеграундная. Это было то, чем изначально увлекались организаторы.

Но от андеграунда организаторы стараются уходить. Они пришли к более коммерческому, клубному формату. Техно сводится к минимуму.

— Сегодня вы услышите музыкальный состав, к которому мы долго шли. Он максимально удобоваримый. Есть условное хард-техно, это сплошной чистый ритм, есть какой-нибудь транс, хаос. Это что-то максимально мелодичное, лайтовое, — описывает новосибирец.

Танцы в паутине

В зале стояло несколько кресел, на которых отдыхали танцующие Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дмитрий уверяет, что к организации вечеринок они подходят очень ответственно. В том числе следят за безопасностью и за тем, как вечеринки влияют на историческое здание.

Вообще Дмитрий выбрал аэропорт Северный, так как на этой территории у него производство. Сам мужчина живет недалеко, рядом прошло его детство. А здание он считает одним из красивейших мест города.

— Сложная текущая история у аэропорта. Он в коммерческой собственности. Памятник архитектуры со всеми вытекающими отсюда проблемами, сложностями, — рассуждает мужчина.

Ремонтировать здание без разрешения инспекции нельзя. В аэропорт регулярно приезжает комиссия, которая все фотографирует и следит за состоянием. Но Дмитрий с гордостью говорит, что зрители у них очень хорошие, и ни разу не было такого, что даже черканули на стене.

Девушки выступали в разных образах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во время вечеринки оценить состояние здания сложно — везде темно, а многие места украшены искусственной паутиной.

— Молодые люди, которые к нам приходят, они понимают, куда идут, и бережно относятся ко всему. Мы вообще продвигаем именно электронную танцевальную музыку и здоровый образ жизни, — рассуждает организатор.

К двум часам посетители уже образуют общий круг в зале. Кого-то выводят в центр. Компания из четырех друзей заняла небольшой столик с креслами в углу. Они пришли в костюмах, а одна из них привлекает внимание своими светящимися крыльями и светлым платьем. Девушка как будто не прекращает танцевать ни на минуту два часа подряд.

Компания из четырех друзей пришла после рабочего дня Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Мне лично кайфово, им не знаю, — показала фея на своих друзей. Они посмотрели в ответ выразительными и немного уставшими взглядами.

Компания пришла на вечеринку сразу после работы. А если точнее — после шестидневной рабочей недели. Сколько они продержатся, оценить сложно. Возможно, фея заразит своим энтузиазмом друзей.

Вечеринка по плану должна продолжаться до шести утра. И даже в два часа ночи, когда мы вызываем такси домой с окраины города, кто-то всё еще прибывает и заходит в аэропорт.

Корреспонденты НГС направили запросы в «СДС-Финанс» и в Госинспекцию. На момент публикации ответа не было.

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