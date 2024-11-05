Овнам — интриги, Близнецам — успех в финансах: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

Представителям некоторых Знаков стоит вести себя осторожно Источник: Екатерина Евстафьева, Robotex / NGS.RU











5 ноября началась короткая рабочая неделя, которая обещает быть более легкой, чем предыдущая шестидневка. Но так ли это? НГС изучил астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшие семь дней — читайте, на что звезды рекомендуют обратить внимание.

Овен

Вы многого добились и важно удержать эти достижения, но только не любой ценой. Проявите осторожность, возможны интриги у вас за спиной. Посвятите достаточно время своему дому, создайте в нем уютную обстановку. В воскресенье у вас появится шанс организовать вечеринку для всей семьи или для друзей.

Телец

Неделя будет полна событиями и встречами. Постарайтесь быть предельно собранным и внимательным. Несмотря на вашу добросовестность, вы можете допустить серьезную ошибку, которую потом будет сложно исправить. Так что при малейшем сомнении проверьте всё еще раз. Благоприятное время для важных переговоров и собеседований.

Близнецы

События на этой неделе сложатся в вашу пользу. Вам понадобятся усилия и мудрость, чтобы управлять создавшейся ситуацией. Финансовое положение улучшится. Вам поступит заманчивое и выгодное предложение. Любимый человек решит многие ваши проблемы, и вы еще раз убедитесь в силе его чувств.

Рак

На этой неделе придерживаясь стратегии сотрудничества со всеми, кто только может быть вам полезен, вы добьетесь успеха. Вы будете встречаться с нужными людьми, узнавать много интересного и полезного для себя. Вы сможете решить проблемы окружающих, и они будут вам благодарны. Проанализируйте ход событий и постарайтесь понять, что мешает вам в достижении цели, тогда в дальнейшем препятствия потеряют свою силу.

Лев

На этой неделе вам пригодится умение быстро делать правильные выводы. Постарайтесь быть предельно честным с самим собой, это качество позволит стать хозяином ситуаций. В среду итоги деловых встреч станут залогом доброго отношения начальства к вам. В четверг желательно не эпатировать окружающих экстравагантными поступками. Выходные идеально подходят, чтобы расслабиться на диване с книгой в руках или заняться чем-то, что будет полезно для вашего здоровья.

Дева

На этой неделе лучше никого не посвящать в свои планы, в особенности это касается коллег и деловых партнеров. Досадных промахов поможет избежать вовремя услышанный голос интуиции. Благоприятный период, чтобы расплатиться со старыми долгами. Вы будете быстро ориентироваться в любых условиях и сможете извлечь немало выгоды для себя. На выходные лучше не планировать ничего глобального.

Весы

На этой неделе вы будете с удивительным упорством оказываться в центре практически всего, что произойдет в вашем окружении. Более того, потребуется быстро принимать решение на свой страх и риск. Часть событий будут разворачиваться вовсе не так, как вы задумали. Однако это не повод для тревог и страхов. Окажется, что так даже лучше. Переполняющая вас энергия будет конструктивной и поможет добиться успеха.

Скорпион

Вы сможете осуществить практически все замыслы в сфере бизнеса. Вы будете наполнены оптимизмом и жизненно важными целями и идеями. В личной сфере всё сложится прекрасно. Любовь вас вдохновит. Перемены во внешних обстоятельствах могут способствовать выполнению планов, создать трамплин для решения профессиональных и любовных задач. Не отказывайтесь от предложений своей половинки.

Стрелец

Ваши планы на этой неделе могут существенно измениться, важными станут отношения с начальником или подчиненными. Новые знакомства могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. Вы полны сил, ваше здоровье улучшится. В пятницу вы сможете окончательно избавиться от иллюзий и заблуждений. В субботу смело убирайте все, что мешает вашему развитию.

Козерог

Начиная со вторника, сконцентрируйтесь на сути собственных желаний. Нужна ли вам звезда с неба? Не лучше ли довольствоваться чем-нибудь земным? Поняли, чего вы хотите в данный момент больше всего — начинайте работать в соответствующем направлении. Успех возможен во всем, к чему вы подойдете с должным вдохновением. Главное — ничего не бояться. Тщательная продуманность действий плюс некоторая доля авантюризма могут привести к успеху в пятницу.

Водолей

Не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более что у вас сейчас великолепный период для раскрытия своего потенциала. Вам просто необходимо доводить дела до конца. В начале недели к вам может поступить интересная информация, но ее желательно перепроверить. Во вторник будьте осторожны при общении с новыми знакомыми. В спорах с оппонентами может родиться истина, если вы прислушаетесь к их точке зрения. Смените стиль общения, а не то ваш острый язык может причинить боль, в том числе и близким людям, обидеть которых вы совсем не хотите.

Рыбы

На этой неделе вы будете способны решить самые сложные, практически непреодолимые задачи. Это время активных действий и молниеносной реакции. Не тратьте его попусту, собравшись, вы сможете наладить отношения с коллегами, привести в порядок домашние дела. Всю неделю будут поступать интересные предложения в профессиональной сфере. Будьте в центре общественной жизни, но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия.