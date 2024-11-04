«Ожидал больше идей»: новосибирский ресторатор Денис Иванов отдал бизнес новичку в шоу на «Пятнице»

Денис Иванов провел ребрендинг ресторана «Дачные сезоны» Источник: телеканал «Пятница»











Новосибирский ресторатор Денис Иванов стал участником нового выпуска шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». На неделю он поменялся местами с новичком ресторанного бизнеса Аленой Евсейчевой. Перед ней стояла задача привнести новые идеи в ресторан русской кухни «СибирьСибирь», а Денис Иванов должен был подсказать, как улучшить работу ресторана Алены «Дачные сезоны».

В рестораны Дениса Иванова входят «СибирьСибирь», «Т.Б.К. Лонж», «Жерарня», изакая-бар «Жан Хуан Лу», сеть «Чашка кофе», ресторан-пивоварня BEERFACTORY и т. д. В шоу Денис Иванов рассказал, что его рестораны работают в четырех городах России: Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Тюмень. Общий оборот всех точек превышает 1 млрд рублей, а работают в них более 1000 сотрудников.

— Появление новой японской кухни связано со мной и нашей ресторанной группой в России. Мы были одними из тех, кто положил начало моде на локальную кухню и гастрономические проекты, — говорит Денис Иванов.

Алена Евсейчева сначала развивала бизнес по доставке, но, выйдя из декрета, захотела большего и открыла ресторан «Дачные сезоны». Алена признается, что вложила в это все свои средства и имущество, а также несколько кредитов, но в итоге столкнулась с проблемами с выручкой.

Денис Иванов провел ребрендинг ресторана: назвал его «Удачные сезоны», обновил интерьер, а также предложил изменения в меню, объединив сибирские блюда с паназиатскими.

— Понравился смысл сочетания двух стран: сибирское с азиатскими нотками. Я думаю, что это может выстрелить, — приняла изменения опытного ресторатора Алена.

Нововведения в ресторане «СибирьСибирь» Денис Иванов оценил сдержанно, однако одну из позиций решил всё же ввести в меню. Также он принял идею Алены дарить гостям небольшие пряники при расчете с эмблемой ресторана.

— Я ожидал, что будет больше идей, больше интересных концепций, предложений, — признался Денис Иванов.