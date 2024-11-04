«Конец конфликта не просматривается»: пророк Абигья Ананд дал прогноз для России на 2025 год

Россию, согласно прогнозу пророка, ждет процветание Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











В 2019 году молодой предсказатель-астролог из Индии Абигья Ананд предсказал страшную пандемию коронавируса. Он с точностью описал ее наступление и последствия. Тогда ему было всего 12 лет. С тех пор за его словами следит весь мир. Сейчас молодой человек рассуждает о стихийных бедствиях, политических событиях, глобальных изменениях и других острых темах. Недавно Абигья дал новое предсказание на ближайшие десятилетия для всего мира. Так что же нас ожидает?

Международные конфликты

Провидец дает весьма благоприятные прогнозы о будущем нашего мира, так, он подчеркнул, что хоть крупные конфликты закончатся не скоро, но Третьей мировой войны точно не будет.

— На сегодняшний день я не ожидаю крупной эскалации, я не жду, что разразится новая мировая война, — уверяет Абигья Ананд.

Однако астролог предупреждает, что в 2025 году обострятся конфликты на Южно-Китайском и Восточно-Китайском море.

А вот завершения спецоперации Ананд в обозримом будущем не видит.

— Что касается специальной военной операции, мы, астрологи, внимательно наблюдаем за происходящим в течение двух лет. И я бы сказал, что четкий конец этого конфликта не просматривается. Этот конфликт перейдет в долгую фазу, — говорит Абигья Ананд.

Провидец подчеркивает, что в 2028 году видит крупную эскалацию, но надеется, что все придут к миру.

Будущее России

Будущее России обещает быть благоприятным, говорит провидец. Он не видит каких-то серьезных проблем или их признаков, о которых хотел бы предупредить. Но до конца этого года расслабляться пока рано.

— Я говорил, что для России 2024 год будет трудным. Год закончится, и тогда всё начнет улучшаться в 2025 году, — прогнозирует Ананд. — 2026-й будет еще лучше, а потом по мере приближения 2028 года ситуация улучшится еще больше.

А вот о восстановлении дружеских отношений с Украиной говорить не приходится.

— Украина не будет существовать в текущей форме, она будет меняться. В районе 2038 года эта страна серьезно изменится, и до этого года трудно говорить о дружеских связях с другими странами, — утверждает Абигья Ананд.

Отношения США и России

По прогнозу Ананда, выборы президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, вероятнее всего, обернутся победой Дональда Трампа. Но говорить об этом с полной уверенностью нельзя: данных недостаточно. Но с каким бы результатом ни закончились эти выборы, на отношения между Россией и США это особо не повлияет — напротив, они будут омрачены проблемами, и вплоть до 2039 года на улучшения можно не надеяться.

— Россия будет сближаться с Китаем и Индией, а противоположный блок стран — Европа и США — будут отдалены от России в ближайшие 10–15 лет, — предсказывает Ананд.

Также провидец подчеркнул, что США находятся сейчас в таком же периоде, как когда-то Римская империя в момент распада, а значит, степень контроля страны будет уменьшаться.

— Астрологически мы видим возможный упадок США. Я не говорю о том, что обязательно будет волна насилия, это счастливая страна, и сломить эту страну сложно и даже невозможно, но видим тенденцию на спад, — уверяет молодой парень.

Что с долларом

За последние несколько лет мы отлично выучили слово «дедолларизация», но никак не можем увидеть, что она из себя представляет. Абигья Ананд тоже предрекает капут господству доллара на финансовом рынке. Произойдет это, по его словам, в ближайшие 10 лет, а причиной станет появление новых валют.

— Мы увидим, как несколько новых валют будут набирать силу. Возможно, это связано с появлением БРИКС. И я думаю, что некоторые из стран БРИКС встанут на пути доллара, и после 2033 года в мире появится альтернативная система финансовых расчетов, — предсказывает Ананд.

Вместе с тем рубль наконец-то освободится от зависимости от доллара, зато станет зависеть от валют других стран. Но в целом финансовое будущее России, говорит Ананд, вполне ничего.

— Российский рубль ждет относительно стабильное будущее, вряд ли мы можем ожидать его крах. Это сильная валюта, и с астрологической точки зрения я вижу будущее российского рубля, — уверяет астролог.

Природные катаклизмы

Как будто нам мало было геополитических и финансовых перемен, до 2040 года к ним добавится еще и «перезагрузка» природы — нужно привыкать к тому, что нас ждет «что-то необычное».

— Два региона, которые вызывают у меня беспокойства после марта 2025 года, если говорить о природных катастрофах, — это Южно-Китайское море, восточная часть Индийского океана и второй географический район Сан-Франциско, — говорит предсказатель.

В России природных катаклизмов в 2025 году стоит ожидать с марта по сентябрь, особенно в северных регионах страны. Но какой-то серьезной катастрофы не будет, так что можно даже не переживать.

Новая пандемия

Астролог предупреждает, что в 2025 году начнутся волны гриппа и туберкулеза, а смертность будет выше, чем в 2024 году, но ничего наподобие пандемии коронавируса не произойдет.

— Возможны мутации вирусов, в частности гриппа. Помимо гриппа, я не вижу никаких опасных заболеваний, которые могут убить большое количество людей, — подытожил Ананд.