«Муж был бы очень рад»: 55-летняя бабушка семерых внуков победила в конкурсе красоты. Видео

Победительница конкурса красоты рассказала об участии в конкурсе и раскрыла секреты молодости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











55-летняя Зинаида Романова победила в конкурсе красоты «Гранд Миссис Ярославль — 2024». Бороться за звание самой аристократичной и элегантной победительнице помогала ее семья: трое детей и семеро внуков.

Главным стимулом для участия в конкурсе красоты стало желание покойного супруга Зинаиды. Он мечтал, чтобы жена получила заветную корону. Когда муж еще был жив, многодетная мама боролась за звание самой красивой. Но победить тогда не получилось. Первое место досталось другой участнице.

Смерть любимого человека стала большим испытанием для героини 76.RU. Но она не сломалась. Продолжила жить ради детей и внуков. А осенью этого года нашла в себе силы второй раз попытать удачу в конкурсе красоты.

История 55-летней победительницы конкурса красоты Источник: Елена Вахрушева / Сеть городских порталов

Работает в сельском клубе

Зинаида родом с Урала. В Ярославскую область приехала за мужем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зинаида Романова живет в селе Покров-рогули Пошехонского района. Там она последние 28 лет работает в местном клубе. Проводит занятия для детей, организовывает концерты, на которых иногда поет, и собирает дискотеки.

— Мой обычный рабочий день начинается в шесть утра. Я сразу топлю печку, чтобы в доме было тепло. Потом к 9 иду на работу, — рассказала Зинаида. — Ежедневно у нас в клубе проходят занятия для детей. После обеда к нам приходят школьники. С ними мы проводим разные игры, викторины, лекции о вреде курения, алкоголизма. В 17:00 заканчивается рабочий день. После прихожу домой. Снова топлю печку, чтобы было тепло, и занимаюсь бытовыми делами. Летом еще и по вечерам приходится работать на дискотеках с 20 до 23 часов.

Живет Зинаида в обычном деревенском частном доме. Летом сажает урожай на участке, зимой — греется у печи. Дети давно перебрались в город, тем не менее часто приезжают с внуками в гости.

— У меня трое детей: два сына и дочка. И семеро внуков: четыре мальчика и три девочки. Они живут в Ярославле. Раньше, когда внуки еще не ходили в школу, они ко мне каждые выходные приезжали. Сейчас чаще бывает так: в эти выходные у меня гостит один сын с семьей, на следующие дочь приезжает. Вот у меня отпуск, я приехала к ним, — поделилась победительница конкурса красоты.

Победила со второго раза

Внуки бабушку дома называют строго по имени. Так захотела сама Зинаида Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Решение принять участие в конкурсе красоты пришло спонтанно. Всё началось еще пять лет назад.

— Тогда дочка увидела в сетях объявление о кастинге и предложила мне поучаствовать. Мол, чего дома сидим? Я сначала сопротивлялась. Думала: «Ну, куда я. Как же дом, семья, работа?» Но потом согласилась и оформила заявку. Через два дня мне ответили, что всё хорошо, я принята на конкурс.

Муж поддержал любимую. По правилам конкурса надо было несколько раз в неделю приезжать в Ярославль на разные занятия. Супруг Зинаиды терпеливо возил ее везде, куда нужно.

Он очень хотел, чтобы я выиграла. Зинаида Романова победительница конкурса красоты «Гранд Миссис Ярославль — 2024».

Однако корона досталась другой. Тогда не было даже мысли попробовать свои силы снова. Вскоре умер муж Зинаиды. Последние годы он боролся с онкологией.

— Когда супруга не стало, я год не могла прийти в себя, — говорит Зинаида. — На второй год стало полегче. Как-то уже я листала соцсети и наткнулась на пост с объявлением кастинга на конкурс красоты. Думаю, надо попробовать.

Помимо дефиле проводились кулинарные мастер-классы, где участницы должны были продемонстрировать свои способности. С этим испытанием у Зинаиды трудностей не было Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зинаида заполнила заявку на участие и ее быстро утвердили. Дальше последовали месяцы подготовки. Еженедельно она каталась из села в Ярославль, чтобы участвовать во всех дефиле.

— Возить уже было некому, ездила сама на автобусе. Старалась никакие мероприятия не пропускать. Когда надо, я приезжала в Ярославль. Дефиле проводились по воскресеньям, а у меня как раз был выходной, — рассказала Зинаида.

«Муж был бы очень рад»

Победительница получила корону и косметические подарки от спонсоров Источник: Зинаида Романова











В финале конкурса, помимо дефиле, основным испытанием для участниц был заранее подготовленный номер по самопрезентации.

— Самое сложное — подготовка номера с детьми и внуками, — делится Зинаида. — Можно было просто выйти, поклониться, на этом всё. Но я решила, что нам нужен творческий номер. Регулярно устраивали репетиции прямо на улице. Собирались все дети, внуки на площадке во дворе и тренировали выход.

Зинаида отмечает, что не считает личным достижением победу в конкурсе красоты. Без семьи завоевать первое место не получилось бы.

Зинаида победила в конкурсе «Гранд Миссис Ярославль — 2024», а также получила звание самой аристократичной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Мы с детьми и внуками подготовили выход под патриотическую песню Газманова «Вперед, Россия» (6+) с флажками в руках. В начале выступили внуки со своими талантами, кто чем занимается. После мы встали в букву «Z», где я сказала короткую речь: «Президентом Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи». И вместе с детьми и внуками сказали: «Мы за мир на Земле. Мы за великую Россию. Мы за крепкую семью», — рассказала Зинаида Романова.

Победителей выбирало жюри, их было 10 человек. На результаты влияло не только финальное дефиле, но и баллы, которые участницы зарабатывали на разных мастер-классах.

Финал конкурса прошел 28 сентября. Как признается Зинаида, осознание победы пришло не сразу:

— Когда меня объявили победителем, я ничего не почувствовала. Я как-то не поверила. В субботу прошел финал, только к понедельнику осознание победы начало доходить. Знакомые, односельчане написали много хороших слов. Все меня поздравляли. А я подумала, что муж был бы очень рад и жаль, что его нет рядом. Ну и что, внуки очень хотели этого. Они мне говорили, мы всё сделаем, чтобы ты выиграла. Сделали.

В чём секрет красоты

У Зинаиды трое детей и семеро внуков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для конкурса Зинаида выбрала блестящее длинное платье по фигуре. Победительница отметила, что подтянутая фигура — не генетика, а результат ежедневного труда. Услугами косметолога наша героиня не пользуется. Все процедуры делает в домашних условиях. Несколькими секретами поделилась и с нами.

— Делаю маски из сметаны, меда и дрожжей. Распариваю лицо в бане, намазываю мед. Он дает увлажняющий эффект. Кожа лица становится гладкой и упругой, — поделилась Зинаида. — Еще делаю дрожжевую маску для упругости лица. Развожу дрожжи, добавляю туда мед, дополнительно можно еще яичный белок. Наношу на лицо, а после того, как масса подсыхает, смываю. Если делать эту процедуру хотя бы три раза в неделю, лицо будет упругим.

Подтянутая фигура — результат регулярных тренировок Источник: Зинаида Романова / Vk.com

Но это еще не всё. Дома Зинаида оборудовала мини-спортзал. В свободное от работы время она занимается на тренажерах.

— Два раза в неделю бегаю или на велотренажере занимаюсь. Но и за питанием слежу. Булочки я готовлю, но могу съесть только одну в горячем состояние. Также стараюсь ограничивать себя после шести, — поделилась победительница конкурса красоты.

Зинаида также следит за модными трендами по уходу за собой.

— Делаю обертывания. Наношу мед на проблемные зоны, например, на бедра, делаю массаж похлопывающими движениями, после оборачиваюсь пленкой и хожу так некоторое время. Хорошо помогает от отеков.

Мечта — попасть к Малахову

В этом образе наша героиня выступала на финальном дефиле в конкурсе красоты Источник: Зинаида Романова











Зинаида Романова отмечает, что только с годами ей удалось прийти к гармонии с собой и своим телом. Почувствовать себя красивой в том числе помогло участие в конкурсе красоты.

Нужно любить себя в первую очередь. Если любить мы себя не будем, у нас никогда ничего не получится. Зинаида Романова победительница конкурса красоты «Гранд Миссис Ярославль — 2024».

Амбиций на другие конкурсы красоты у Зинаиды нет. В планах — попасть на телевидение.