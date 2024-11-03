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Развлечения Жительница Новосибирской области выиграла 500 тысяч на шоу — она победила в «Ярче звезд»

Жительница Новосибирской области выиграла 500 тысяч на шоу — она победила в «Ярче звезд»

25-летняя Анастасия из Куйбышева покорила жюри и зрителей ТНТ, перевоплотившись в Кристину Агилеру

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3 комментария

Анастасия растрогалась во время объявления победителя

Жительница Куйбышева Новосибирской области Анастасия Макуха победила в шоу «Ярче звезд» на ТНТ и выиграла 500 тысяч рублей. Об итогах сообщила пресс-служба ТНТ. Программа вышла 2 ноября. Это пятый выпуск второго сезона. На шоу люди пародируют знаменитостей и исполняют их композиции.

Анастасия Макуха выступила в образе Кристины Агилеры, так как ей был близок вокал звезды, кроме того, есть и внешнее сходство. Талантливое исполнение оценил Алексей Чумаков и его голос стал решающим для прохождения в следующий тур.

Во втором номере сибирячка предстала перед зрителями в эффектном длинном красном платье. Жюри сообщили, что зрительских голосов сибирячке не хватило для победы, но члены жюри все равно решили сделать победительницей ее. После объявления победительницы Анастасия расплакалась.

– Я столько не верила в себя сколько в меня поверили вы. Это очень ценно для меня, очень неожиданно, спасибо большое, – сказала на сцене растроганная сибирячка.

Анастасия готовится стать мамой и планирует потратить выигрыш на малыша, а в будущем планирует принимать участие в других телевизионных шоу.

Ранее НГС писал о том, что актриса из Новосибирска снялась в одном сериале с Михаилом Галустяном. Речь идет о картине «жЫЫЫзнь» (16+) от кинокомпании 1-2-3 Production, сообщает пресс-служба ТНТ.

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Комментарии
3
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 минута
Ничоси, цэлых пицоттыщ! Вау! Это многа наверное.....Повезло девахе....
Француз22
3 минуты
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