Жительница Новосибирской области выиграла 500 тысяч на шоу — она победила в «Ярче звезд»

Анастасия растрогалась во время объявления победителя Источник: ТНТ











Жительница Куйбышева Новосибирской области Анастасия Макуха победила в шоу «Ярче звезд» на ТНТ и выиграла 500 тысяч рублей. Об итогах сообщила пресс-служба ТНТ. Программа вышла 2 ноября. Это пятый выпуск второго сезона. На шоу люди пародируют знаменитостей и исполняют их композиции.

Анастасия Макуха выступила в образе Кристины Агилеры, так как ей был близок вокал звезды, кроме того, есть и внешнее сходство. Талантливое исполнение оценил Алексей Чумаков и его голос стал решающим для прохождения в следующий тур.

Во втором номере сибирячка предстала перед зрителями в эффектном длинном красном платье. Жюри сообщили, что зрительских голосов сибирячке не хватило для победы, но члены жюри все равно решили сделать победительницей ее. После объявления победительницы Анастасия расплакалась.

– Я столько не верила в себя сколько в меня поверили вы. Это очень ценно для меня, очень неожиданно, спасибо большое, – сказала на сцене растроганная сибирячка.

Анастасия готовится стать мамой и планирует потратить выигрыш на малыша, а в будущем планирует принимать участие в других телевизионных шоу.