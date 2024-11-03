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Развлечения тест Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по герою

Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по герою

Это как минимум 10 поводов пересмотреть любимые картины

1 218
12 комментариев

Вы также расслабленно пройдете этот тест, если знаете не только самые популярные советские фильмы

Те, кто хоть раз смотрел советское кино, знают, какими необыкновенными были его герои. Что ни фраза, то фраза, то прямо в сердце, что ни поступок, то непременно западающий в память. Кстати, о памяти. Вы уверены, что правильно запомнили героев и фильмы, в которых их видели? На днях мы пересмотрели десять разных советских фильмов и мало того, что не могли оторваться, но и придумали этот тест, в котором предлагаем вам узнать фильмы по их героям. Ну что, настало время вспомнить всё?

ТЕСТПройден 487 раз
1 / 10

Начнем с простого. Где вы могли видеть эту красивую даму с гвоздиками?

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Родня» (12+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

2 / 10

Где вы могли встречать эту троицу?

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Белый Бим Черное ухо» (6+)

  • «Веселые ребята» (0+)

3 / 10

Откуда этот привлекательный мужчина с усами?

  • «Мимино» (18+)

  • «Цирк» (0+)

  • «Броненосец Потемкин» (0+)

4 / 10

Ну а эта милая дама вам знакома?

  • «Матрос с „Кометы“» (12+)

  • «Приходите завтра…» (12+)

  • «Дом под звездным небом» (12+)

5 / 10

А эта парочка откуда?

  • «Летят журавли» (12+)

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

  • «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

6 / 10

В каком фильме вы могли видеть этих стройных красоток?

  • «Охота на лис» (12+)

  • «Беспредел» (16+)

  • «Три плюс два» (6+)

7 / 10

Эти великолепные герои вам знакомы?

  • «После дождичка в четверг» (6+)

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Курьер» (18+)

8 / 10

Где вы могли встречать этого юношу?

  • «Сто дней после детства» (12+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)

9 / 10

Ну а эта дама, которая учила начальницу филигранной походке из какого фильма?

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Неоконченный урок» (12+)

10 / 10

Откуда этот уверенный в себе мужчина?

  • «Офицеры» (6+)

  • «Маленькая Вера» (18+)

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

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Комментарии
12
Татьяна 53
44 минуты
Так это же классика советского кино, только малышня их не знает
Aнгличанка Гадит
24 минуты
9 из 10, не угадала только "Сто дней после детства", нам в разведшколе его не показывали, а когда здесь работала, детские фильмы уже не смотрела.
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