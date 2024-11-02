«Сколько можно щемить алкашей?»: новосибирцы спорят из-за нового закона — он должен закрыть наливайки

Министерство промышленности показало закон, который должен решить проблемы с наливайками Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Жители Новосибирска прокомментировали новый закон о наливайках, который в первом чтении обсудили на сессии Заксобрания на этой неделе. Власти предложили запретить барам в многоквартирных домах продавать алкоголь с 22:00 до 09:00.

Некоторые читатели НГС считают, что новый закон слишком мягкий, и предложили свои более радикальные решения.

— Все наливайки должны находиться в супермаркетах и гипермаркетах и закрываться вместе с ними! А в барах и ресторанах нет кранов, которые наливают в ПЭТ, — считает пользователь под ником 6mitya9.

— Если бы хотели закрыть — просто запретили бы продажу алкоголя в жилых домах — раз! Два — никаких исключений из времени продажи алкоголя. Рестораны — это рестораны, а не помещение площадью 50 квадратных метров, расположенное в жилом доме, — поддерживает его другой пользователь.

— Против табакокурения организована борьба, включая запреты курения в определенных местах и визуальное закрытие прилавков. А алкоголь продается практически в каждом МКД. Более того, в точках продажи пива продают мороженое, шоколадки и так далее, за которыми стоят в одной очереди дети. Получается, что в детских умах пиво — это норма. Считаю, что продажа алкоголя должна быть исключена в МКД, — привел популярный аргумент с детьми читатель НГС.

Сибирячка высказала мнение, что закон плохой и нерабочий, из-за строчки про «жилые дома».

— Писала замечание в обсуждениях закона, депутаты проигнорировали. А проблема в том, что не все наливайки находятся в жилых домах и на прилегающих территориях. В 50 метрах от домов, так что на него никакие новые законы не подействуют, — добавила читательница НГС.

Читатели рассказали о том, как им живется по соседству с круглосуточными магазинами с алкоголем. У одного из читателей наливайка находится в 100 метрах от жилого дома.

— Каждые выходные, начиная с пятницы, приезжают машины, включают музыку, пьют и тусят. Спать невозможно: летом жарко, спим с открытыми окнами, но музыку слышно при закрытых окнах даже. Полиция едет долго, иногда не приезжает, если приезжает, то составляет протокол на тех, кто в машине, наливайкам — ничего. Сделайте как в Алтайском крае — не продавать алкоголь после 22 часов, — описывает пользователь под ником Жар-птица.

Но есть и другое мнение. Часть новосибирцев высказали мнение, что наливайки никому не мешают и пусть продолжают работать. А их закрытие может негативно повлиять на бизнес и цены на алкоголь.

— Да ладно… В 90-х водку и сигареты можно было купить в любое время суток в любом ларьке. И что? Пропали? — отмечает пользователь.

— Сколько можно щемить алкашей? Почему не щемят зожников? Пьют и пьют. Их дело, — задался вопросом новосибирец.