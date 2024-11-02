Шепс и Череватый снова в деле: что известно о новом сезон «Битвы сильнейших»

Который год экстрасенсы пытаются собрать по частям человека, но им достаются только руки Источник: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+), прод. Мария Шайкевич, ТНТ, 2023











Есть две вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как на твой счет приходят деньги и как сильнейшие экстрасенсы бьются друг с другом, выясняя, чье кунг-фу ясновидение круче. В прошлом году мы уже наблюдали за тем, как искрил готический зал от переполнявших его страстей, а скоро нас ждет еще одна «Битва сильнейших». И уже известны имена девяти ее участников. Ну что, готовы болеть за своих фаворитов?

Что известно о втором сезоне «Битвы сильнейших»

Абы кто на «Битву сильнейших» не попадает. Сюда берут в основном участников с крепкой и внушительной фан-базой, тех, кто ярко отметился в предыдущих сезонах, и фаворитов шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+), победитель которого определится к концу года.

Работу экстрасенсов в «Реванше» оценивают экстрасенсы Олег Шепс и Влад Череватый, а также ведущий Илья Ларионов с прической Веры Сотниковой Источник: ilyalarionoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По итогам «Реванша» определятся два победителя, которые автоматически попадут в «Битву сильнейших»: первый — по решению судей, второй — фаворит телезрителей. Однако имена девяти участников схватки лучших известны уже сейчас.

Если вы не хотите спойлеров, то можете закрыть эту страницу прямо сейчас и не читать дальше.

Но для тех, кто действительно жаждет выяснить имена участников нового сезона «Битвы сильнейших», нет никаких преград, и они могут листать ниже, чтобы узнать ответ на свой вопрос.

Кстати, вы уже догадываетесь, кто попал во второй сезон «Битвы сильнейших»?

Есть только одна возможность это проверить — листать дальше.

Но если вы к этому не готовы, то ознакомьтесь для начала, к примеру, с расписанием магнитных бурь в ноябре 2024 года.

К слову, а кого бы вы хотели увидеть во втором сезоне «Битвы сильнейших»?

Ладно, имена двух участников мы раскрыли в заголовке, но ведь осталось еще семь.

В общем, мы предупреждали, дальше будут спойлеры.

Готовы?

Поехали!

Влад Череватый

Не понимаем, что показывает Влад — то ли «класс», то ли что пора всплывать наверх. А вы как думаете? Источник: vlad__cherevatyi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Влад Череватый — победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) и победитель первого сезона «Битвы сильнейших». Себя он называет чернокнижником и «посредником между миром живых и мертвых». Говорят, он стал одним из самых ярких участников шоу и сразу завоевал любовь зрителей благодаря своей харизме и магическим способностям, но мы не исключаем, что в деле замешано кое-что потустороннее.

Олег Шепс

В первой «Битве сильнейших» Олегу не хватило 3% голосов до безоговорочной победы. Как думаете, в этот раз у него больше шансов? Источник: shepsolegofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и брат еще одного фаворита шоу Александра Шепса. Общение с загробным миром у Шепсов — на семейном подряде. Вот и Олег практически с первых дней определился с будущей профессией — по его словам, видеть призраков он начал с самого детства. Есть у этого жеребца и другая суперспособность — он в два счета влюбляет в себя женскую аудиторию.

Александр Шепс

У Александра Шепса есть не только синяя рука, но также синий пиджак, синий шарф, синие украшения и синие глаза Источник: alexandersheps.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Александр Шепс — старший брат Олега, практикующий медиум и победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Утверждает, что он способен общаться с умершими и может рассказывать подробности о вещах и их хозяевах после одного-единственного прикосновения. У Александра всегда найдется совет для каждого человека в любой ситуации. Интересно, смог бы он пройти наш сложный тест по географии.

Артем Краснов

Эдвард Каллен, подвинься! Источник: artemred_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К вампиру Артему Краснову было много вопросов у зрителей 24-го сезона «Битвы экстрасенсов», но они не помешали ему стать победителем проекта. Экстрасенс, опытный специалист в сфере эзотерических и оккультных наук, большую часть жизни Артем только и делает, что изучает магию, применяет ее на практике и обучает этому других.

Максим Левин

Максим Левин выбирает монохром Источник: maksimlevinofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Максим Левин — победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», который скрывался от федерального розыска, блистая на ТВ. Стоило колдуну завоевать синюю руку, как через месяц его повязали и отправили отбывать наказание за мошенничество. Искупив свою вину, Левин взялся за старое и вернулся в проект. Вот только встретил на своем пути преграду в виде того самого Артема Краснова. Интересно, удастся ли ему одолеть своего конкурента в этот раз?

Соня Егорова

Соня Егорова точно возьмет реванш и покажет, на что способна Источник: sonya_egorova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Соня Егорова заняла второе место в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и победила в первом сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш». Называет себя городской ведьмой и наделена редким даром ясновидения. Кроме того, Соня — автор книг о магии, в которых рассказывает о реальных случаях из практики и объясняет, как распознать в себе паранормальный дар.

Дмитрий Волхов

Давно Дмитрия не было в подобных шоу. Не растерял ли он свои способности? Источник: dmitryvolhov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дмитрий Волхов — победитель 13-го сезона «Битвы экстрасенсов». Работает в традиции славянского язычества и своим духовным отцом считает бога Велеса. В магию Дмитрия еще в детстве привел внутренний зов. Опыт земных учителей и внутренняя сила, на которую опирается Волхов в своих практиках, помогли ему стать одной из самых заметных фигур современной эзотерической России.

Ангелина Изосимова

А вы знали, что Ангелина — дочь легендарного целителя? Источник: angelina_izosimova_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ангелина Изосимова — финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», и, по слухам, именно она станет победителем второго сезона «Реванша» по судейскому решению. Про себя говорит, что она северная колдунья, гадает на картах Таро и организует энергетические чистки. Кроме того, Изосимова — дочь легендарного целителя из 90-х Юрия Андреева, который совмещал науку и эзотерику.

Ольга Якубович

Хотели бы видеть Якубович победителем в «Реванше»? Источник: olga_yakubowitch / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ольга Якубович — дизайнер, таролог, ведьма. Финалистка 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» говорит, что магией и колдовством всерьез заинтересовалась еще в школьном возрасте. Она изучала руны, заклинания, медитацию, карты Таро. Сейчас она занимает первую строчку по количеству голосов в «Реванше», но многие хотят видеть победителем Александра Сакова, поэтому, возможно, они еще поменяется местами, ведь разрыв у них небольшой.

Какие-то несчастные 873 голоса разделяют Сакова и Якубович Источник: tnt-online.ru











Когда смотреть новую «Битву сильнейших»

Некоторых из участников нового сезона «Битвы сильнейших» уже заметили на съемках в Чувашии. Например, в объектив камеры одного из жителей села Восход попал вампир Артем Краснов в красном кимоно.

Артем Краснов определенно выбивается из всех участников съемочного процесса. Разве что Илья Ларионов пытается составить ему конкуренцию Источник: ЭКСТРА НОВОСТИ / Vk.com

Кроме того, в кадр попали Олег Шепс и Ангелина Изосимова.

Олег Шепс решил не привлекать к себе внимания яркими одеждами, но всё равно не остался незамеченным Источник: ЭКСТРА НОВОСТИ / Vk.com











Если долго вглядываться в горизонт чувашского села, то обязательно попадешь в объектив наблюдателей за экстрасенсами Источник: ЭКСТРА НОВОСТИ / Vk.com











Предполагается, что новый сезон «Битвы сильнейших» выйдет после новогодних праздников в 2025 году. Ну а пока мы ждем, можно насладиться выпусками «Реванша», в которых полыхают страсти не хуже, чем в схватке наиболее видных экстрасенсов страны.