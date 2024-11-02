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Развлечения «Она сделала мне больно!». Гузеева довела до слез мать пятерых детей из Барнаула на шоу «Давай поженимся»

«Она сделала мне больно!». Гузеева довела до слез мать пятерых детей из Барнаула на шоу «Давай поженимся»

Героиня показала характер

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6 комментариев

Анна была в расстроенных чувствах после разговора с Ларисой Гузеевой

33-летняя жительница Барнаула Анна приняла участие в шоу «Давай поженимся (16+) на Первом канале. Она пишет стихи на заказ, печет торты и вяжет. У нее пятеро детей. Девушка мечтает найти свое счастье с сильным мужчиной и родить еще. Рассказываем, как сложилась ее судьба после участия в легендарном шоу.

Что было в первой части

Выпуск про Анну из Барнаула разделили на две части. В первой рассказывали удивительную историю ее отношений. После них у девушки осталось пятеро детей, но она хочет шестого от любимого мужчины.

Еще Анна хочет взять приемного ребенка. Зарабатывает на жизнь она в том числе и написанием стихов на заказ, однако такое творчество пришлось не по вкусу ведущей «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой.

— Стихи на пещерном уровне. Я не могу на многомиллионную аудиторию сидеть и делать вид, что могу писать стихи, но у меня есть высшее образование, у меня есть какой-то вкус. Я читала литературу, я знаю каких-то поэтов. Но, ребята, я не могу сидеть и кривляться и говорить, правда, это хорошо, это ужасающе, этого делать нельзя.

В первой части жительница Барнаула рассказывала свою историю

Не пришлись по душе ведущим и желание Анны завоевать мир и родить шестого ребенка. Гузеева посоветовала героине бросить эти идеи и заняться своим образованием. Разразился спор.

— Я в эту игру не желаю играть. Я старше вас в два раза и я не будут сейчас идти у вас на поводу. Моя задача найти вам мужчину, который отзовется. Доброго и взрослого, который скажет, что мне эта женщина нравится, и я готов принять участие в ее судьбе и судьбе ее детей. Но это не будет тот самый принц, о котором вы мечтали, — подчеркнула ведущая.

Рассказываем, кто пришел побороться за сердце Анны.

Уже в первой части передачи героиня и ведущая поспорили

Владимир, 47 лет, Волгоград. Ушел от жены в спорт

Первому жениху Владимиру 47 лет, он из Волгограда. Работает монтажником. От первого брака у него осталось двое детей, у младшего — ДЦП, рассказал мужчина.

Владимир стал изменять супруге после рождения второго ребенка.

— Ну, видимо, недостаточно было внимания, этого интимного момента. Насчет любовницы я скажу, что ее бывший - тоже любитель погулять. У нас с женой родился ребенок с достаточными проблемами, и она ушла в него.

Владимир пытался поговорить с супругой проблемах в отношениях, но это ни к чему не привело. Тогда мужчина увлекся спортом.

— Я ей говорил, объяснял. А когда начал заниматься активно, выработка природная сама требуется.

Лариса Гузеева с позицией Владимира не согласилась.

Первому жениху Владимиру 47 лет, он из Волгограда

— Нет, послушайте, можно же заниматься любимым делом для себя. Но, мне кажется, что это не оправдание, когда в семье такое несчастье. Речь же не шла о профессиональном спорте, который бы приносил вам деньги. У меня лично понимания никакого нет. Вы стали прятаться от семьи там, где вам легче, интереснее, приятнее.

Владимир говорит, что от семьи не отдалился и принимал участие в воспитании детей. Но любовница у него все равно появилась. По словам мужчины, он рассчитывал провести с ней две недели, но позже осознал, что хочет жениться на ней.

Владимир переехал к новой избраннице, но через какое-то время жена попросила его вернуться и простила измену.

— Понимание пришло взаимное о том, чего не хватало мне, — коротко прокомментировал жених.

Однако от встреч с любовницей Владимир не отказался. Однажды он получил травму ноги и пристрастился к алкоголю, а после реабилитации собирался жениться на своей пассии. Но отношения спустя время испортились.

Сейчас мужчина живет в Волгограде с родителями. Анна согласилась снять с ним квартиру, а потом зарабатывать на собственное жилье, если союз сложится.

Они плясали вместе на сцене под мемную песню «Педро, педро, педро»

— Мужчина прекрасный. С ним можно сойтись характерами, слепить неслепляемое, —резюмировала невеста.

Владимир подготовил танцевальный сюрприз для Анны. Они плясали вместе на сцене под мемную песню «Педро, педро, педро».

Юрий, 37 лет, Подмосковье. Силач и телохранитель, которому изменила жена

37-летний Юрий, второй жених, тоже увлекается спортом и предупреждает, что ест только рис и курицу. Этот плюс сразу отметили ведущая Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова.

Юрию изменила его возлюбленная на отдыхе в Геленджике.

— У нее цель стояла: три раза в год съездить на море. Ну, мы свадьбу сыграли, полетели в путешествие. Потом я на работе завис, и не получилось с ней. Она поехала одна.

Мужчина был против, но любимая ослушалась и на отдыхе закрутила роман с другим.

— Она там 10 дней была, вернулась, кошелек в машине оставила. Он открылся - там все лежало, — рассказывал мужчина.

37-летний Юрий, второй жених, тоже увлекается спортом

Своих детей у него нет, но он признался, что готов воспитывать сыновей Анны, как родных. А ее - носить на руках.

В качестве сюрприза Юрий сломал перед невестой, ведущими и зрителями колоду больших карт и другие предметы.

— Ну, вот тебе уже и силовое шоу, — заулыбалась сваха Сябитова.

Юрий — настоящий силач, судя по сюрпризу

Игорь, 40 лет, Краснодар. Не умеет знакомиться и ухаживать за женщинами

Третьему жениху Игорю 40 лет. Он сразу сказал, что к своему возрасту так и не научился знакомиться, флиртовать и ухаживать за женщинами. А в отношениях с ним именно дамы проявляли инициативу.

— Я с детства был стеснительный, поэтому меня девушки сами добивались. Ничего не могу с этим сделать. Нет у меня этой флешки в голове, чтобы ухаживать.

Несмотря на это, у Игоря были отношения с 18-летней девушкой, которую он чуть не увез к себе в Краснодар. Но ей не разрешила мама.

От невесты Анны мужчина потребовал честности и попросил рассказать историю своей личной жизни, как есть. Это смутило героиню. На это Лариса Гузеева ответила:

Игорь признался, что к 40 годам так и не научился знакомиться с женщинами

— Аня, мы же на вас не нападаем, вы сами сказали, что сомневаетесь, от мужа ребенок или не от мужа.

С женихом Игорем, решила Анна, ей не по пути.

— Я львица, понимаете, за мной ухаживать надо. А Игорь ухаживать не умеет. Еще добиваться его нужно.

Зато он умеет играть на трубе

Тут Гузеева не выдержала:

— Пожалейте своих детей, это уже нонсенс какой-то. С вашими пятью детьми от разных мужей вы еще хотите навесить на мужчину эту ответственность. И говорите, что не будете убираться, что за вами надо ухаживать. У вас нет стабильного заработка: сегодня густо, завтра - пусто. Вы в своем уме вообще? Ведете себя как звезда шоу-бизнеса, которая зарабатывает на домработницу.

Анна парировала:

— С вами в принципе невозможно договориться. Я люблю, чтобы за мной ухаживали. А Игорь говорит: “Ухаживать не буду”. Я дальше даже не смотрю.

Сюрприз Игоря был музыкальный - он играл на трубе. А потом признался, что хотел подарить невесте кольцо, но не стал этого делать.

В финале шоу Анна выбрала Юрия, но тот ей отказал из-за ее прошлого: “Там, судя по рассказам лес дремучий”.

Увы, жених Юрий Анне отказал

Героиня из Барнаула вышла на сцену одна и расплакалась из-за поведения Ларисы Гузеевой.

— Она сделала мне больно! У меня непростая история, она экранизации достойна. Не просто так вещать, чтобы из контекста вырвали: секс, секс, секс. Причем тут секс. Видели, как она? Цепочка за цепочку. Тут не расскажешь быстро. Ларисе нужно быть добрее, так нельзя с людьми.

Ранее мы рассказывали историю необычных докторов-тройняшек, искавших невест на «Давай поженимся».

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Комментарии
6
Картавый
48 минут
Постклимаксиическая Гузеева просто завидует, что жизнь прошла, а у неё даже близко столько не было. У кого что болит
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
36 минут
Разве можно такую женщину, как на фото, довести до слез? Это невозможно, она сама любого доведет! И ей не 33. Ей, уверен, гОООООраздо больше! Лет так на 20 больше. Нет, ну правда, приглядитесь
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