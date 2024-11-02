«Она сделала мне больно!». Гузеева довела до слез мать пятерых детей из Барнаула на шоу «Давай поженимся»

Анна была в расстроенных чувствах после разговора с Ларисой Гузеевой Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











33-летняя жительница Барнаула Анна приняла участие в шоу «Давай поженимся (16+) на Первом канале. Она пишет стихи на заказ, печет торты и вяжет. У нее пятеро детей. Девушка мечтает найти свое счастье с сильным мужчиной и родить еще. Рассказываем, как сложилась ее судьба после участия в легендарном шоу.

Что было в первой части

Выпуск про Анну из Барнаула разделили на две части. В первой рассказывали удивительную историю ее отношений. После них у девушки осталось пятеро детей, но она хочет шестого от любимого мужчины.

Еще Анна хочет взять приемного ребенка. Зарабатывает на жизнь она в том числе и написанием стихов на заказ, однако такое творчество пришлось не по вкусу ведущей «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой.

— Стихи на пещерном уровне. Я не могу на многомиллионную аудиторию сидеть и делать вид, что могу писать стихи, но у меня есть высшее образование, у меня есть какой-то вкус. Я читала литературу, я знаю каких-то поэтов. Но, ребята, я не могу сидеть и кривляться и говорить, правда, это хорошо, это ужасающе, этого делать нельзя.

В первой части жительница Барнаула рассказывала свою историю Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











Не пришлись по душе ведущим и желание Анны завоевать мир и родить шестого ребенка. Гузеева посоветовала героине бросить эти идеи и заняться своим образованием. Разразился спор.

— Я в эту игру не желаю играть. Я старше вас в два раза и я не будут сейчас идти у вас на поводу. Моя задача найти вам мужчину, который отзовется. Доброго и взрослого, который скажет, что мне эта женщина нравится, и я готов принять участие в ее судьбе и судьбе ее детей. Но это не будет тот самый принц, о котором вы мечтали, — подчеркнула ведущая.

Рассказываем, кто пришел побороться за сердце Анны.

Уже в первой части передачи героиня и ведущая поспорили Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











Владимир, 47 лет, Волгоград. Ушел от жены в спорт

Первому жениху Владимиру 47 лет, он из Волгограда. Работает монтажником. От первого брака у него осталось двое детей, у младшего — ДЦП, рассказал мужчина.

Владимир стал изменять супруге после рождения второго ребенка.

— Ну, видимо, недостаточно было внимания, этого интимного момента. Насчет любовницы я скажу, что ее бывший - тоже любитель погулять. У нас с женой родился ребенок с достаточными проблемами, и она ушла в него.

Владимир пытался поговорить с супругой проблемах в отношениях, но это ни к чему не привело. Тогда мужчина увлекся спортом.

— Я ей говорил, объяснял. А когда начал заниматься активно, выработка природная сама требуется.

Лариса Гузеева с позицией Владимира не согласилась.

Первому жениху Владимиру 47 лет, он из Волгограда Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











— Нет, послушайте, можно же заниматься любимым делом для себя. Но, мне кажется, что это не оправдание, когда в семье такое несчастье. Речь же не шла о профессиональном спорте, который бы приносил вам деньги. У меня лично понимания никакого нет. Вы стали прятаться от семьи там, где вам легче, интереснее, приятнее.

Владимир говорит, что от семьи не отдалился и принимал участие в воспитании детей. Но любовница у него все равно появилась. По словам мужчины, он рассчитывал провести с ней две недели, но позже осознал, что хочет жениться на ней.

Владимир переехал к новой избраннице, но через какое-то время жена попросила его вернуться и простила измену.

— Понимание пришло взаимное о том, чего не хватало мне, — коротко прокомментировал жених.

Однако от встреч с любовницей Владимир не отказался. Однажды он получил травму ноги и пристрастился к алкоголю, а после реабилитации собирался жениться на своей пассии. Но отношения спустя время испортились.

Сейчас мужчина живет в Волгограде с родителями. Анна согласилась снять с ним квартиру, а потом зарабатывать на собственное жилье, если союз сложится.

Они плясали вместе на сцене под мемную песню «Педро, педро, педро» Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











— Мужчина прекрасный. С ним можно сойтись характерами, слепить неслепляемое, —резюмировала невеста.

Владимир подготовил танцевальный сюрприз для Анны. Они плясали вместе на сцене под мемную песню «Педро, педро, педро».

Юрий, 37 лет, Подмосковье. Силач и телохранитель, которому изменила жена

37-летний Юрий, второй жених, тоже увлекается спортом и предупреждает, что ест только рис и курицу. Этот плюс сразу отметили ведущая Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова.

Юрию изменила его возлюбленная на отдыхе в Геленджике.

— У нее цель стояла: три раза в год съездить на море. Ну, мы свадьбу сыграли, полетели в путешествие. Потом я на работе завис, и не получилось с ней. Она поехала одна.

Мужчина был против, но любимая ослушалась и на отдыхе закрутила роман с другим.

— Она там 10 дней была, вернулась, кошелек в машине оставила. Он открылся - там все лежало, — рассказывал мужчина.

37-летний Юрий, второй жених, тоже увлекается спортом Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











Своих детей у него нет, но он признался, что готов воспитывать сыновей Анны, как родных. А ее - носить на руках.

В качестве сюрприза Юрий сломал перед невестой, ведущими и зрителями колоду больших карт и другие предметы.

— Ну, вот тебе уже и силовое шоу, — заулыбалась сваха Сябитова.

Юрий — настоящий силач, судя по сюрпризу Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











Игорь, 40 лет, Краснодар. Не умеет знакомиться и ухаживать за женщинами

Третьему жениху Игорю 40 лет. Он сразу сказал, что к своему возрасту так и не научился знакомиться, флиртовать и ухаживать за женщинами. А в отношениях с ним именно дамы проявляли инициативу.

— Я с детства был стеснительный, поэтому меня девушки сами добивались. Ничего не могу с этим сделать. Нет у меня этой флешки в голове, чтобы ухаживать.

Несмотря на это, у Игоря были отношения с 18-летней девушкой, которую он чуть не увез к себе в Краснодар. Но ей не разрешила мама.

От невесты Анны мужчина потребовал честности и попросил рассказать историю своей личной жизни, как есть. Это смутило героиню. На это Лариса Гузеева ответила:

Игорь признался, что к 40 годам так и не научился знакомиться с женщинами Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











— Аня, мы же на вас не нападаем, вы сами сказали, что сомневаетесь, от мужа ребенок или не от мужа.

С женихом Игорем, решила Анна, ей не по пути.

— Я львица, понимаете, за мной ухаживать надо. А Игорь ухаживать не умеет. Еще добиваться его нужно.

Зато он умеет играть на трубе Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











Тут Гузеева не выдержала:

— Пожалейте своих детей, это уже нонсенс какой-то. С вашими пятью детьми от разных мужей вы еще хотите навесить на мужчину эту ответственность. И говорите, что не будете убираться, что за вами надо ухаживать. У вас нет стабильного заработка: сегодня густо, завтра - пусто. Вы в своем уме вообще? Ведете себя как звезда шоу-бизнеса, которая зарабатывает на домработницу.

Анна парировала:

— С вами в принципе невозможно договориться. Я люблю, чтобы за мной ухаживали. А Игорь говорит: “Ухаживать не буду”. Я дальше даже не смотрю.

Сюрприз Игоря был музыкальный - он играл на трубе. А потом признался, что хотел подарить невесте кольцо, но не стал этого делать.

В финале шоу Анна выбрала Юрия, но тот ей отказал из-за ее прошлого: “Там, судя по рассказам лес дремучий”.

Увы, жених Юрий Анне отказал Источник: скриншот из шоу «Давай поженимся»











Героиня из Барнаула вышла на сцену одна и расплакалась из-за поведения Ларисы Гузеевой.

— Она сделала мне больно! У меня непростая история, она экранизации достойна. Не просто так вещать, чтобы из контекста вырвали: секс, секс, секс. Причем тут секс. Видели, как она? Цепочка за цепочку. Тут не расскажешь быстро. Ларисе нужно быть добрее, так нельзя с людьми.